Десятилетия на страже безопасности. Традиции и новые возможности показал Департамент охраны в свой праздник





Память, которая объединяет поколения





Празднование 74-й годовщины со дня образования подразделений охраны МВД началось с минуты молчания. У стелы в честь сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, собравшиеся почтили память коллег, а к мемориалу возложили цветы.

Отдав дань памяти, сотрудники перешли к торжественной части. На плацу перед зданием аппарата Департамента охраны чествовали лучших работников и ветеранов службы. За каждым награждением - годы добросовестного труда, профессионализм и личный вклад в общее дело. Отдав дань памяти, сотрудники перешли к торжественной части. На плацу перед зданием аппарата Департамента охраны чествовали лучших работников и ветеранов службы. За каждым награждением - годы добросовестного труда, профессионализм и личный вклад в общее дело.





К собравшимся обратился начальник Департамента охраны МВД генерал-майор милиции Александр Шепелев. "В День образования нашей службы мы традиционно вспоминаем сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Это наша история и наша память. Хочу сказать огромное спасибо ветеранам за все годы, которые вы посвятили нашей любимой службе. Сегодня департамент занимает лидирующие позиции по различным направлениям правоохранительной деятельности. Мы укрепляем техническую базу подразделений, внедряем новые технологии, в том числе искусственный интеллект, чтобы сотрудники могли еще качественнее выполнять свои служебные задачи. На нас надеются, нам доверяют люди, и это наше главное достижение", - подчеркнул он.





Продолжилось торжество в Зале Победы Музея истории Великой Отечественной войны. С приветственным словом выступил заместитель министра образования Владимир Долженков. Он поблагодарил руководство Департамента охраны за взаимодействие в реализации государственной политики в сфере образования и обеспечении безопасности учебного процесса, а также поздравил личный состав с профессиональным праздником.

К поздравлениям присоединились представители Службы безопасности Президента, Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз. Отличившимся сотрудникам вручили заслуженные награды. Но у праздника была и другая сторона - не только воспоминания о пройденном пути, но и разговор о том, как служба меняется сегодня. К поздравлениям присоединились представители Службы безопасности Президента, Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз. Отличившимся сотрудникам вручили заслуженные награды. Но у праздника была и другая сторона - не только воспоминания о пройденном пути, но и разговор о том, как служба меняется сегодня.





Каждая минута имеет значение





Сигнал тревоги, поступивший с охраняемого объекта, запускает четкую цепочку действий. Информация передается в пункт централизованного наблюдения и оперативно-дежурную службу, после чего на место направляется наряд группы задержания. Важно, чтобы на каждом этапе работали без сбоев: от скорости реакции может зависеть сохранность имущества, безопасность людей, а порой и их жизнь.





Александр Шепелев отмечает, что развитие технических средств и систем охраны позволяет практически мгновенно передавать сигналы. При этом время прибытия наряда остается одним из важных показателей эффективности работы. Если сотрудники приезжают более чем через три минуты после срабатывания сигнализации, случай подробно разбирают. Превышение семи минут становится основанием для служебного разбирательства. "Как правило, сотрудники ДО первыми прибывают на места происшествий. Именно поэтому большая часть уличных преступлений, таких как хулиганство, кражи, грабежи, разбой, пресекаются непосредственно нашими силами", - подчеркивает Александр Шепелев.

По его словам, одна из главных задач службы - не допустить краж с охраняемых объектов. За последние два года, как отметил руководитель департамента, не было ни одного выезда на преступление на охраняемом объекте, который бы не закончился задержанием. За этими результатами стоят не только системы сигнализации и техническое оснащение, но и люди, которые должны быть готовы действовать в любой момент.





"Первое, что пришло в голову: огонь надо тушить"





Станислав Гайбут - старший сержант группы задержания роты милиции Полоцкого отдела охраны. Среди эпизодов, которые особенно запомнились ему за время работы, - случай с загоревшимся автомобилем. Сотрудник находился на маршруте патрулирования, когда потребовалось немедленно принимать решение. "Первое, что пришло в голову: огонь надо тушить", - вспоминает он.

За этот поступок Станислав получил первую награду от руководства. В подобных ситуациях нет времени на долгие раздумья: нужно быстро оценить обстановку и действовать. При этом повседневная служба состоит не только из чрезвычайных происшествий. Это и выезды на сигналы охранной сигнализации, и обеспечение общественного порядка, и помощь гражданам. В профессию Станислав пришел осознанно: узнал о Департаменте охраны, заинтересовался службой и решил попробовать себя. Сейчас он продолжает учиться заочно и планирует связать дальнейшую жизнь с органами внутренних дел. За этот поступок Станислав получил первую награду от руководства. В подобных ситуациях нет времени на долгие раздумья: нужно быстро оценить обстановку и действовать. При этом повседневная служба состоит не только из чрезвычайных происшествий. Это и выезды на сигналы охранной сигнализации, и обеспечение общественного порядка, и помощь гражданам. В профессию Станислав пришел осознанно: узнал о Департаменте охраны, заинтересовался службой и решил попробовать себя. Сейчас он продолжает учиться заочно и планирует связать дальнейшую жизнь с органами внутренних дел.





Особенно важным считает командный дух. Коллеги вместе занимаются спортом, играют в футбол и волейбол, участвуют в соревнованиях. Недавно команда заняла первое место в состязаниях по профессиональному мастерству. "Самое главное - здоровья, легкой службы, мирного неба над головой, чтобы все было хорошо", - желает Станислав сослуживцам в профессиональный праздник.

Старший сержант милиции Вячеслав Городской из Октябрьского отдела Департамента охраны в Витебске тоже служит в группе задержания. Его повседневная работа - выезды на сигналы, охрана общественного порядка, помощь людям и задержание правонарушителей. "Мы каждый день на службе, защищаем людей, помогаем в трудных ситуациях. Бывает, что нужна помощь и в обычных бытовых вопросах - например, у кого-то сломалась машина", - рассказывает Вячеслав. Старший сержант милиции Вячеслав Городской из Октябрьского отдела Департамента охраны в Витебске тоже служит в группе задержания. Его повседневная работа - выезды на сигналы, охрана общественного порядка, помощь людям и задержание правонарушителей. "Мы каждый день на службе, защищаем людей, помогаем в трудных ситуациях. Бывает, что нужна помощь и в обычных бытовых вопросах - например, у кого-то сломалась машина", - рассказывает Вячеслав.

В службу он пришел, потому что заинтересовался профессией. Сегодня продолжает обучение и вместе с коллегами участвует в спортивных мероприятиях. В коллективе, говорит собеседник, принято поддерживать друг друга и работать сообща. В службу он пришел, потому что заинтересовался профессией. Сегодня продолжает обучение и вместе с коллегами участвует в спортивных мероприятиях. В коллективе, говорит собеседник, принято поддерживать друг друга и работать сообща.





Вячеслав желает сослуживцам здоровья, спокойных дежурств и мирного неба над головой. За этим пожеланием - простое человеческое желание, чтобы каждый сотрудник после смены благополучно возвращался домой.





Четвероногий напарник: доверие, испытанное в деле





На службе в ДО есть сотрудники, которые не говорят, но умеют находить то, что человеку не под силу обнаружить самостоятельно. Это служебные собаки. Старший прапорщик милиции Анатолий Жоров, младший инспектор-кинолог питомника служебных собак Минского областного управления Департамента охраны, работает в кинологии с 2009 года. За это время он убедился: успех зависит не только от подготовки животного, но и от взаимопонимания между собакой и человеком. "Собаки преданные. Если мы доверяем друг другу, у нас получается настоящий тандем", - говорит Анатолий.

В его практике были выезды, когда служебная собака помогала установить маршрут предполагаемого преступника. Во время одной из таких операций кинологическая пара отправилась в Слуцкий район и по запаховому следу вышла к дому подозреваемого. В его практике были выезды, когда служебная собака помогала установить маршрут предполагаемого преступника. Во время одной из таких операций кинологическая пара отправилась в Слуцкий район и по запаховому следу вышла к дому подозреваемого.





Был и другой эпизод - поиски пожилой женщины, которая ушла из дома и не вернулась. Ее удалось обнаружить благодаря работе по следу. Для кинолога такие истории особенно важны: речь идет не только о раскрытии преступлений, но и о помощи человеку, который может оказаться в опасности.





В чем секрет успешной работы? Анатолий отвечает коротко: во взаимопонимании. Собака должна доверять человеку, а человек - знать своего напарника, его особенности и возможности. На службе используют, в частности, бельгийских и немецких овчарок. При выборе учитывают рабочие качества животных и их приспособленность к условиям службы. Для посетителей праздничных площадок знакомство с кинологами стало одной из самых интересных частей программы. Дети с любопытством наблюдали за четвероногими напарниками, а взрослые расспрашивали специалистов об их подготовке и служебных задачах. За зрелищной демонстрацией стоит ежедневная работа, в которой необходимы терпение, последовательность и доверие.





От военно-патриотического клуба - к будущей службе





Профессиональный путь некоторых сотрудников начинается задолго до первого рабочего дня - с интереса к профессии, занятий спортом и первых тренировок в военно-патриотическом клубе. Капитан милиции Артем Герман, заместитель начальника Центрального (г.Минска) отдела Департамента охраны по идеологической работе и кадровому обеспечению, считает работу с молодежью одним из важных направлений деятельности подразделения. "Наша задача - не только подбирать людей на службу, но и помогать молодежи формировать правильные ориентиры, воспитывать патриотизм, объяснять, что такое ответственность и служение обществу", - отмечает он.

По словам собеседника, молодые люди приходят в клубы с разными интересами и характерами. Задача наставников - помочь им раскрыть способности, научить работать в команде и показать, что служба в органах внутренних дел требует не только физической подготовки, но и выдержки, дисциплины и уважения к людям. По словам собеседника, молодые люди приходят в клубы с разными интересами и характерами. Задача наставников - помочь им раскрыть способности, научить работать в команде и показать, что служба в органах внутренних дел требует не только физической подготовки, но и выдержки, дисциплины и уважения к людям.





Одним из воспитанников военно-патриотического клуба "Филин" Департамента охраны стал Данила Нехвядович. Он занимается здесь третий год. О клубе юноше рассказали родители, предложив попробовать себя в новом направлении. Данила согласился - и постепенно увлечение стало определять планы на будущее. Участники клуба регулярно выступают на соревнованиях среди военно-патриотических объединений Департамента охраны и МВД. В программе бывают эстафеты, конкурсы-визитки, лазертаг и другие испытания. В этом году ребята также пробовали свои силы в стрельбе из пневматического пистолета.

Данила признается, что такие мероприятия помогают проверить себя, получить новые навыки и почувствовать командный дух. В дальнейшем он хочет поступить в Академию МВД. Для наставников подобные планы - важный результат. Сегодня перед ними школьник, который только учится дисциплине и ответственности, а завтра он, возможно, сам наденет форму и будет отвечать за безопасность других. Данила признается, что такие мероприятия помогают проверить себя, получить новые навыки и почувствовать командный дух. В дальнейшем он хочет поступить в Академию МВД. Для наставников подобные планы - важный результат. Сегодня перед ними школьник, который только учится дисциплине и ответственности, а завтра он, возможно, сам наденет форму и будет отвечать за безопасность других.





Дерево, лазер и фантазия





У сотрудников ДО есть и другая сторона жизни - та, которая остается за пределами дежурств. Например, старший сержант милиции Дмитрий Клявко из Миорского отдела Департамента охраны свободное время посвящает работе с деревом.

Интерес к ремеслу появился еще в детстве. Дмитрию нравилось мастерить, вырезать, строгать и шлифовать. В школе он участвовал в олимпиадах по трудовому обучению, а позднее продолжил заниматься творчеством уже дома - создавал небольшие изделия и экспериментировал с материалами. Со временем привычных инструментов стало недостаточно. Однажды Дмитрий увидел, какие возможности открывают лазерные станки, и решил попробовать. Первый аппарат он купил на собственные деньги, затем перешел к более мощному оборудованию. Теперь в его мастерской есть станок, позволяющий работать с крупными заготовками. "Здесь все зависит от проектирования и фантазии. Можно делать полки, макеты домов, ключницы, игрушечные домики - практически все, что подскажет воображение", - рассказывает он. Интерес к ремеслу появился еще в детстве. Дмитрию нравилось мастерить, вырезать, строгать и шлифовать. В школе он участвовал в олимпиадах по трудовому обучению, а позднее продолжил заниматься творчеством уже дома - создавал небольшие изделия и экспериментировал с материалами. Со временем привычных инструментов стало недостаточно. Однажды Дмитрий увидел, какие возможности открывают лазерные станки, и решил попробовать. Первый аппарат он купил на собственные деньги, затем перешел к более мощному оборудованию. Теперь в его мастерской есть станок, позволяющий работать с крупными заготовками. "Здесь все зависит от проектирования и фантазии. Можно делать полки, макеты домов, ключницы, игрушечные домики - практически все, что подскажет воображение", - рассказывает он.





Сначала нужно придумать конструкцию, подготовить проект, выбрать материал и только потом запускать станок. Ошибка в расчетах может испортить заготовку, поэтому здесь, как и на службе, важны аккуратность и терпение.





Увлечение Дмитрия заметили в Департаменте охраны и поддержали его развитие. Для самого мастера это возможность переключиться после работы, попробовать новые идеи и увидеть, как замысел постепенно превращается в готовую вещь.

Его история напоминает: профессия не отменяет личных интересов. Напротив, увлечения помогают сохранять равновесие, развиваться и находить новые источники энергии.





30 новых автомобилей для оперативной работы





Одна из центральных площадок праздничного дня расположилась на Октябрьской площади Минска. У Дворца профсоюзов выстроились 30 новых служебных автомобилей. Техника ожидала своих экипажей, рядом собирались сотрудники и гости торжества.





Церемонию вручения провел первый заместитель министра внутренних дел генерал-майор милиции Юрий Назаренко. "Служба охраны - это, без преувеличения, передовой отряд милицейского ведомства. Именно ваши наряды первыми прибывают на места преступлений и происшествий. Именно от вашей выучки, оперативности и хладнокровия зависит, насколько быстро будет раскрыто преступление, сохранены жизни и имущество граждан. Вы не просто охраняете объекты - вы охраняете покой и уверенность людей в завтрашнем дне", - подчеркнул он.





Юрий Назаренко напомнил, что праздничные мероприятия начались накануне в Гродно, где при участии министра внутренних дел Ивана Кубракова открыли обновленное здание областного управления. По его словам, это символизирует развитие службы и появление новых, современных возможностей. "Сегодня мы вручаем вам ключи от 30 новых служебных автомобилей. Это не просто техника. Это инструмент, который позволит вам выполнять задачи еще быстрее, еще качественнее, еще надежнее", - отметил первый заместитель министра.





После выступления он лично вручил ключи милиционерам-водителям групп задержаний. Новую технику окропил иерей Иоанн Ковалев - по традиции с пожеланием безопасной и успешной службы. Затем колонна автомобилей прошла торжественным маршем перед строем сотрудников. Машины одна за другой проследовали вдоль площади, демонстрируя готовность отправиться на дежурство. Для прохожих это было зрелищное завершение официальной церемонии.





Праздник, открытый для всех





Департамент охраны поделился праздничным настроением и с минчанами, и гостями столицы. У Дворца профсоюзов развернули тематические площадки, где можно было проследить историю развития службы и познакомиться с современными решениями в области безопасности.

Посетители рассматривали экипировку и технику, общались со специалистами, задавали вопросы о работе подразделений. Ростовые куклы привлекали внимание детей, а возле кинологов собирались целые группы зрителей. Особенно оживленно было там, где можно было поближе познакомиться со служебными собаками. Такие площадки позволяют увидеть службу с другой стороны - не только как систему охраны и реагирования, но и как коллектив людей с разными специализациями, опытом и интересами. Посетители рассматривали экипировку и технику, общались со специалистами, задавали вопросы о работе подразделений. Ростовые куклы привлекали внимание детей, а возле кинологов собирались целые группы зрителей. Особенно оживленно было там, где можно было поближе познакомиться со служебными собаками. Такие площадки позволяют увидеть службу с другой стороны - не только как систему охраны и реагирования, но и как коллектив людей с разными специализациями, опытом и интересами.





Праздник продолжился в Гобеленовом зале Дворца профсоюзов. В торжественной обстановке заместители министра внутренних дел вручили награды отличившимся сотрудникам ДО. Под аплодисменты коллег на сцену выходили люди, чья ежедневная работа обычно остается за пределами внимания широкой аудитории.





Завершился день концертом творческих коллективов Департамента охраны. Музыкальная программа рассказала об этапах становления службы, а ярким аккордом стало выступление народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко. Знакомые песни создали атмосферу общего праздника и стали подарком для сотрудников, ветеранов и гостей.





Служить, помогать, передавать опыт





Важное направление работы ДО - участие в жизни общества и поддержка тех, кому она особенно необходима. За областными управлениями и центральным аппаратом закреплены социальные учреждения, в том числе детские дома и дома-интернаты для пожилых людей и людей с инвалидностью. Им оказывают шефскую и спонсорскую помощь. В регионах действуют военно-патриотические клубы, где сотрудники занимаются с детьми и подростками, помогают им получать новые знания и определяться с будущей профессией.

Такая работа не всегда заметна широкой аудитории, но именно из подобных встреч складывается отношение к службе. Для одних сотрудников это возможность поделиться опытом, для других - поддержать человека в непростой ситуации, а для подростков - увидеть профессию не со стороны, а в непосредственном общении с теми, кто уже выбрал этот путь. Сегодня Департамент охраны объединяет разные направления деятельности и людей с разными характерами. Одни ежедневно выезжают на сигналы тревоги, другие работают с собаками, третьи обучают молодежь или развивают технические системы охраны. У каждого своя история, но общий принцип один: действовать ответственно, профессионально и сообща. В этом и заключается смысл 74 лет службы - сохранять память о тех, кто не вернулся с задания, поддерживать тех, кто сегодня несет дежурство, и готовить новое поколение сотрудников, которым предстоит продолжить эту работу. Такая работа не всегда заметна широкой аудитории, но именно из подобных встреч складывается отношение к службе. Для одних сотрудников это возможность поделиться опытом, для других - поддержать человека в непростой ситуации, а для подростков - увидеть профессию не со стороны, а в непосредственном общении с теми, кто уже выбрал этот путь. Сегодня Департамент охраны объединяет разные направления деятельности и людей с разными характерами. Одни ежедневно выезжают на сигналы тревоги, другие работают с собаками, третьи обучают молодежь или развивают технические системы охраны. У каждого своя история, но общий принцип один: действовать ответственно, профессионально и сообща. В этом и заключается смысл 74 лет службы - сохранять память о тех, кто не вернулся с задания, поддерживать тех, кто сегодня несет дежурство, и готовить новое поколение сотрудников, которым предстоит продолжить эту работу.





Праздник закончился, автомобили отправились на службу, а сотрудники вернулись к привычным задачам. И где-то вновь прозвучит сигнал тревоги. Для тех, кто его услышит, начнется очередной выезд - с необходимостью быстро оценить обстановку, принять решение и помочь людям.-0-





Фото пресс-службы Департамента охраны