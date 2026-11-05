Депутат пояснила предлагаемые законопроектом новации по вопросам перевозки опасных грузов

За гражданами сохраняется только одно условие: они должны выполнять перевозку данной категории грузов в таре и упаковке, которая предусматривается для розничной торговли, пояснила депутат.-0-





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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Оксана Приходько в комментарии журналистам пояснила новации, предлагаемые законопроектом "Об изменении закона Республики Беларусь "О перевозке опасных грузов", который сегодня принят депутатами во втором чтении, передает корреспондент БЕЛТА.Депутат отметила, что безопасность грузов и сохранение экологии - ключевые задачи государственной политики страны. В этой связи законопроект по вопросам перевозки опасных грузов был существенно доработан в Палате представителей. Более 30 статей закона претерпели изменения, и сегодня закон излагается в новой редакции.Так, ужесточается контроль за техническим состоянием транспортных средств и квалификацией персонала. В плане осуществления международных перевозок предусматривается оснащение транспортных средств навигационными устройствами. Это позволит в режиме реального времени отслеживать нахождение потенциально опасного объекта и контролировать установленные маршруты.Четко разграничиваются права, обязанности и ответственность субъектов перевозки."Хочу заверить, что белорусское законодательство приведено в соответствие с нормами международных стандартов о перевозке опасных грузов, а также акцентирую внимание, что действие закона не распространяется на физических лиц, которые осуществляют перевозку опасных грузов в личных целях", - сказала Оксана Приходько.