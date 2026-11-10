Депутат обозначил ключевые направления, на которых парламентариям ОДКБ нужно сконцентрировать усилия

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентариям ОДКБ необходимо сосредоточить усилия на пяти ключевых направлениях, отметил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Геннадий Лепешко на одной из дискуссионных сессий в ходе Международного форума обеспечения коллективной безопасности в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.



По словам Геннадия Лепешко, на всех направлениях деятельности ОДКБ важную роль играет ее парламентское измерение - Парламентская ассамблея.



"В сложившейся военно-политической обстановке для укрепления коллективной безопасности в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ парламентариям, по нашему мнению, необходимо сосредоточить усилия на нескольких ключевых направлениях. Главной задачей является создание единого, устойчивого к современным вызовам правового пространства", - сказал Геннадий Лепешко.



Актуальные направления нормативного правового регулирования можно разделить на пять ключевых блоков, отметил парламентарий и перечислил их. Геннадий Лепешко указал на стратегическую кодификацию глобальной инициативы, экономическую и финансовую безопасность, военно-политическое сотрудничество и обороноспособность, миграционную безопасность и противодействие новым угрозам, а также обеспечение информационной и кибербезопасности.



Говоря об искусственном интеллекте, депутат отметил, что он превратился в сквозную технологию, которая способна как ускорить прогресс, так и стать источником гибридных и криминальных угроз.-0-