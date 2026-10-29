День открытых дверей пройдет в БНТУ 31 октября

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском национальном техническом университете 31 октября состоится первый в этом учебном году День открытых дверей. Мероприятие состоится на территории учебного корпуса №15, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
Событие станет отличной возможность для абитуриентов познакомиться с востребованными инженерными профессиями, погрузиться в студенческую жизнь и узнать всю полезную информацию из первых уст.
На открытии мероприятия выступят представители ректора БНТУ. В течение дня будут работать интерактивные площадки факультетов и предприятий-заказчиков кадров, выставка техники.
"В зоне профориентации ребята смогут пройти бесплатное тестирование и определить свои профессиональные интересы. Для гостей пройдут мастер-классы, викторины, интеллектуальные игры, квизы по инженерным направлениям, а работники и студенты факультетов с удовольствием расскажут об обучении в ведущем техническом вузе страны. Для желающих запечатлеть момент будет организована фотозона. Организаторы предусмотрели и зону отдыха - на полевой кухне можно будет сделать небольшой перерыв и после продолжить знакомство с БНТУ", - проинформировали в университете.
Во второй половине дня для абитуриентов и их родителей состоятся консультации по предмету "Творчество": "Рисунок", "Композиция", "Черчение", "Живопись", - в том числе для будущих целевиков.-0-