День народного единства важен для развития страны: он подчеркивает преемственность поколений - Румак 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День народного единства важен для развития страны, поскольку он подчеркивает преемственность поколений. Об этом на круглом столе "Беларусь многонациональная: независимость, сохраненная единством" в Доме прессы заявил уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА."Этот молодой праздник для нашей страны, но он уже вошел в жизнь, и мы все в преддверии 17 сентября чувствуем, насколько важно нам говорить о том, что все люди на белорусской земле проживают в мире и согласии", - отметил Александр Румак.Он подчеркнул, что этот день важен для развития страны, поскольку подчеркивает преемственность поколений. "Мы вспоминаем трагические события прошедшего века, но в итоге 17 сентября 1939 года стало символической датой объединения всего белорусского народа. И сейчас мы можем говорить о том, что независимое белорусское государство состоялось как государство социальной справедливости, государство мира и согласия проживающих в нем людей", - сказал уполномоченный по делам религий и национальностей."Почему мы сегодня гордимся и говорим о том, что Беларусь - это страна мира и согласия? Потому что государством очень много делается для этого, - подчеркнул он. - Каждый имеет возможность сохранять свою национальную принадлежность, а оскорбление национального достоинства преследуется по закону. На государственном уровне созданы все условия для реализации прав и защиты интересов граждан, независимо от их происхождения, веры или языка".Председатель Белорусского общественного объединения украинцев "Ватра" Владислав Кадира отметил, что представители всех национальностей, проживающие в Беларуси, чувствуют себя как в своем доме, а "Ватра" - не просто одна из старейших национально-культурных организаций Беларуси, но живой мост дружбы между белорусским и украинским народами, хранителями традиций и активными создатели межнационального согласия в республике Беларусь.Он также вспомнил о юбилейном фестивале национальных культур в Гродно: "Это венец нашей совместной работы, праздник, который объединяет нас всех. В этом году был самый массовый фестиваль - представители более 40 национальностей".Владислав Кадира отметил мужество и щедрость белорусского народа, который познал горе в годы Великой Отечественной войны. "Беларусь на постсоветском пространстве пострадала больше всех, каждый третий был уничтожен. Однако тяжелые удары судьбы никогда не нарушили органику характера этого безграничного и мужественного и одновременно нежного щедрого народа", - сказал он.-0-