День белорусской письменности в 2027 году пройдет в Молодечно

На главной сцене праздника прошла торжественная церемония передачи вымпела столицы Дня белорусской письменности. Его передавала председатель Костюковичского райисполкома Наталья Осмоловская председателю Молодечненского районного исполнительного комитета Павлу Губко.
Павел Губко принял вымпел под аплодисменты зрителей и от имени всех жителей Молодечненского района поблагодарил за возможность принимать в следующем году такой большой и важный праздник. "Молодечненская земля была и остается одним из центров культурной жизни Минщины. У нас родились Янка Купала, жили и творили Якуб Колос, Максим Богданович и другие представители белорусской культуры. Молодечно гордится своей богатой культурной жизнью, - сказал он. - Я убежден, что сегодняшний день даст импульс для новых идей и проектов. Приглашаю всех принять участие во всех мероприятиях, которые пройдут в следующем году в нашем городе, чтобы вместе написать новую страницу в истории Дня белорусской письменности".
Продолжился праздничный вечер большой творческой программой. А завершится день в Костюковичах ярким фейерверком.-0-
Фото Олега Фойницкого