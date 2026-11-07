Демократы в Конгрессе США - конец конфликту в Украине или компромисса не будет?

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мнением о том, что означает победа демократов на промежуточных выборах в США для конфликта в Украине, в проекте БЕЛТА "В теме" поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Эксперт считает, что мирные переговоры по Украине после победы Демократической партии на выборах в США могут оказаться отложенными в долгий ящик. "Я сделал предварительный вывод, что дело заключения мира с приходом к власти демократов (в Конгрессе по крайней мере) будет максимально затягиваться, потому что это те силы политические, которые устроили (в Украине. - Прим. БЕЛТА) переворот в 2014 году. Они провоцировали Россию на конфликт - они этого конфликта добились. Трамп попытался его в какой-то степени загасить, - считает Николай Азаров. - Сейчас расчет на то, что эта тройственная группа - Соединенные Штаты, Украина и Россия - достигнет каких-то переговоров, результатов, мне кажется, очень слабый, потому что любое соглашение должен ратифицировать Конгресс. Например, соглашение о гарантии безопасности - это не может быть какой-то бумажкой, подписанной кем-то, это должен быть серьезный документ, который должен иметь силу закона, а для этого его надо ратифицировать. Я на 100% убежден, что демократы сделают все, чтобы никакой более-менее компромиссный вариант не прошел, и вся эта вакханалия военная продолжалась. Сумеет ли Трамп ограничить финансирование, как сейчас он это делает, поставки вооружения Киеву, чтобы заставить все-таки Киев пойти на мирное соглашение, - большой вопрос. Впереди - утверждение бюджета, и, начиная с января, демократы получат право диктовать свою волю: не сделаешь так - мы не примем бюджет. Только и всего". Эксперт считает, что мирные переговоры по Украине после победы Демократической партии на выборах в США могут оказаться отложенными в долгий ящик. "Я сделал предварительный вывод, что дело заключения мира с приходом к власти демократов (в Конгрессе по крайней мере) будет максимально затягиваться, потому что это те силы политические, которые устроили (в Украине. - Прим. БЕЛТА) переворот в 2014 году. Они провоцировали Россию на конфликт - они этого конфликта добились. Трамп попытался его в какой-то степени загасить, - считает Николай Азаров. - Сейчас расчет на то, что эта тройственная группа - Соединенные Штаты, Украина и Россия - достигнет каких-то переговоров, результатов, мне кажется, очень слабый, потому что любое соглашение должен ратифицировать Конгресс. Например, соглашение о гарантии безопасности - это не может быть какой-то бумажкой, подписанной кем-то, это должен быть серьезный документ, который должен иметь силу закона, а для этого его надо ратифицировать. Я на 100% убежден, что демократы сделают все, чтобы никакой более-менее компромиссный вариант не прошел, и вся эта вакханалия военная продолжалась. Сумеет ли Трамп ограничить финансирование, как сейчас он это делает, поставки вооружения Киеву, чтобы заставить все-таки Киев пойти на мирное соглашение, - большой вопрос. Впереди - утверждение бюджета, и, начиная с января, демократы получат право диктовать свою волю: не сделаешь так - мы не примем бюджет. Только и всего".

Бывший премьер-министр Украины добавил, что и европейские страны попытаются воспользоваться противостоянием демократов и республиканцев в США. "Наступает очень сложное время, которое оживит реакцию европейцев, всех тех сил, которые были всегда против Трампа. Они и сейчас будут продолжать эту линию, только с большей уверенностью. Сейчас кто-то говорит, что ничего не изменится. Но изменится очень многое, потому что как раз возвращаются сторонники той линии, которая и создала все эти процессы в мире, - это глобалисты так называемые, сторонники разрушения России. На мой взгляд, ситуация осложнилась", - заявил Николай Азаров.-0-