Демография, семейная политика. Парламентарии стран СНГ на форуме в Полоцке представили свой опыт

Председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Хиджран Кямран гызы Гусейнова рассказала, что их национальный лидер обозначил два главных приоритета для государства - семья и школа. "Защита семейных ценностей, дальнейшее укрепление института семьи, защита прав женщин и детей являются важнейшими вопросами", - отметила она. Парламентарий рассказала, что в в республике на законодательном уровне закреплена обязанность до вступления в брак проходить медобследование, меры усиления трудовых прав и прав граждан на пенсию. В этой мусульманской стране соблюдается и обеспечивается гендерное равенство, предусмотрена защита от домашнего насилия. Наравне с женщинами мужчины имеют право на льготную пенсию в связи с уходом за детьми. С 2025 года азербайджанские отцы могут уходить на двухнедельный оплачиваемый отпуск после рождения ребенка, причем распространяется такая практика на государственные и частные предприятия. Председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Хиджран Кямран гызы Гусейнова рассказала, что их национальный лидер обозначил два главных приоритета для государства - семья и школа. "Защита семейных ценностей, дальнейшее укрепление института семьи, защита прав женщин и детей являются важнейшими вопросами", - отметила она. Парламентарий рассказала, что в в республике на законодательном уровне закреплена обязанность до вступления в брак проходить медобследование, меры усиления трудовых прав и прав граждан на пенсию. В этой мусульманской стране соблюдается и обеспечивается гендерное равенство, предусмотрена защита от домашнего насилия. Наравне с женщинами мужчины имеют право на льготную пенсию в связи с уходом за детьми. С 2025 года азербайджанские отцы могут уходить на двухнедельный оплачиваемый отпуск после рождения ребенка, причем распространяется такая практика на государственные и частные предприятия.

Все представители парламентских делегаций были единодушны, что семья во все времена была основой здорового общества, и государства, которые продолжают поддерживать детей и родителей, обеспечивать их необходимыми благами, делают главный вклад в свое будущее.-0- Все представители парламентских делегаций были единодушны, что семья во все времена была основой здорового общества, и государства, которые продолжают поддерживать детей и родителей, обеспечивать их необходимыми благами, делают главный вклад в свое будущее.-0-

Фото Виталия Пивоварчика Фото Виталия Пивоварчика

13 октября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. Как в странах СНГ государство поддерживает семьи, мотивирует молодых супругов на рождение детей, помогает в решении ключевых вопросов, на пленарном заседании IV Международного форума "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство" в Полоцке рассказали представители парламентских делегаций, передает корреспондент БЕЛТА.Члены парламентских делегаций из шести стран (Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана) поделились с участниками Международного форума опытом своих стран в семейной политике. Они рассказали, как у них на родине на законодательном уровне определены меры поддержки семей, материнства и детства, а также обозначили современные проблемы и вызовы времени. Так, многих волнует развитие цифровых технологий и влияние соцсетей на подрастающее поколение. Правительства, педагоги и родители разных стран обеспокоены распространяющейся в сети деструктивной информацией, которая наносит вред психике ребенка, отдаляет его от семьи, искажает реальную картину жизни и порой толкает детей на непоправимое. Информационная уязвимость подрастающего поколения, по мнению парламентариев, - проблема, которую нужно решать всему обществу, находить способы оберегать мальчишек и девчонок от онлайн-негатива.Также общая для многих стран Содружества проблема - демография. Представители зарубежных государств рассказали, какие меры принимаются для стимулирования рождаемости, создания многодетных семей. Это оплачиваемый декретный отпуск, пособия, льготы, строительство жилья. В Кыргызстане, например, разработаны обучающие программы и курсы для молодых родителей, которые включают темы семейных ценностей, финансовой грамотности и помогают выстроить доверительные отношения между супругами. Кроме того, поддерживают в республике и семьи, которые усыновляют или берут на воспитание детей. А в России законодательно закреплено понятие "студенческая семья", что позволяет формировать меры поддержки таких семей, а с этого года при рождении ребенка им выплачивается единовременное денежное пособие.