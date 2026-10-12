Дело о травмировании девушки упавшим с крыши ТЦ в Минске снегом направлено в суд 

Как установили следователи, 33-летний директор предприятия, являясь ответственным за безопасное выполнение работ с повышенной опасностью, ненадлежащим образом исполнил служебные обязанности.
Таким образом, должностное лицо не обеспечило безопасное состояние прилегающей территории здания и эксплуатацию оборудования, исключающие угрозу для жизни людей, не приняв меры к ограждению опасной зоны. В результате несовершеннолетняя получила тяжкие телесные повреждения.
Директору предъявлено обвинение по ч.2 ст.428 (служебная халатность, повлекшая по неосторожности иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде залога. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Следователем в адрес организации внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших травмированию девушки. По результатам его рассмотрения приняты следующие меры по выработке единого механизма недопущения подобных нарушений: утвержден порядок контроля за оформлением документов при выполнении работ с повышенной опасностью, проведен аудит должностных инструкций лиц, ответственных за их организацию; обеспечено соблюдение правил охраны труда, выработан перечень предъявляемых сторонним организациям требований; проведен внеплановый инструктаж с сотрудниками, ответственными за организацию и выполнение работ на территории торгового центра.
Рабочему, сбросившему снег, предъявлено обвинение по ст.155 (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности) Уголовного кодекса. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ареста сроком на три месяца.-0-
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