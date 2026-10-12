Дело о травмировании девушки упавшим с крыши ТЦ в Минске снегом направлено в суд 

Рабочему, сбросившему снег, предъявлено обвинение по ст.155 (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности) Уголовного кодекса. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ареста сроком на три месяца.-0-





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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе 2026 года при очистке крыши торгового центра Dana Mall в Минске произошло падение снежной массы на выходившую из здания 17-летнюю девушку. Уголовное дело о служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, передано прокурору для направления в суд. Об этом БЕЛТА сообщили в группе по информации и связи с общественностью УСК по городу Минску.Как установили следователи, 33-летний директор предприятия, являясь ответственным за безопасное выполнение работ с повышенной опасностью, ненадлежащим образом исполнил служебные обязанности.В день инцидента он допустил к очистке снега стороннюю организацию, оказывавшую услуги по разработке рекламы, не оформившую наряд-допуск. Фактически уборку выполняли четверо мужчин, официально не трудоустроенных, без прохождения инструктажей, с использованием лопат и снегоуборочной машины. Один из них - 53-летний иностранный гражданин, не убедившись в отсутствии внизу людей, сбросил с крыши снежную массу, которая упала на девушку, идущую вблизи служебного выхода.Таким образом, должностное лицо не обеспечило безопасное состояние прилегающей территории здания и эксплуатацию оборудования, исключающие угрозу для жизни людей, не приняв меры к ограждению опасной зоны. В результате несовершеннолетняя получила тяжкие телесные повреждения.Директору предъявлено обвинение по ч.2 ст.428 (служебная халатность, повлекшая по неосторожности иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде залога. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.Следователем в адрес организации внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших травмированию девушки. По результатам его рассмотрения приняты следующие меры по выработке единого механизма недопущения подобных нарушений: утвержден порядок контроля за оформлением документов при выполнении работ с повышенной опасностью, проведен аудит должностных инструкций лиц, ответственных за их организацию; обеспечено соблюдение правил охраны труда, выработан перечень предъявляемых сторонним организациям требований; проведен внеплановый инструктаж с сотрудниками, ответственными за организацию и выполнение работ на территории торгового центра.