Делегация из Мьянмы изучит туристический потенциал Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители турбизнеса и профильного Министерства Республики Союз Мьянма прибыли с ознакомительным визитом в Минск. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном агентстве по туризму.



В ходе ознакомительного тура мьянманских гостей познакомят с туристическим потенциалом нашей страны. Программой визита, в частности, предусмотрено посещение ряда историко-культурных объектов, ознакомление с гостиничной инфраструктурой белорусской столицы.



Ключевым пунктом программы станет промышленный туризм. Гости посетят один из флагманов белорусского машиностроения - Минский тракторный завод.



Дипломатические и транспортные связи между Беларусью и Мьянмой в 2026 году вышли на новый уровень. В августе генеральное консульство Мьянмы в Минске официально повысило свой статус до посольства, а в октябре посольство Республики Беларусь начало функционировать в столице Мьянмы - Нейпьидо. Дополнительным драйвером для поездок, помимо уже действующего безвизового режима, стала новая полетная программа "Белавиа". Запущенный в октябре прямой рейс Минск - Бангкок предложил гражданам обеих стран оптимальный транзитный маршрут: перелет из столицы Таиланда в Мьянму занимает всего 1,5 часа.-0-