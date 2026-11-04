Делегат VII ВНС: Белорусы - нация мудрая и миролюбивая, мы поддерживаем курс на суверенитет и процветание

На глубине 670 метров

Своим видом солигорские солеотвалы завораживают





Четвертое рудоуправление - самый мощный и технологически развитый комплекс "Беларуськалия", на котором в том числе работает сильвинитовая обогатительная фабрика, где руда проходит сложную очистку и превращается в высококачественный гранулированный и мелкокристаллический хлористый калий. Масштабы производства впечатляют: в марте 2026 года рудник установил абсолютный рекорд, добыв беспрецедентные 1 560 057 тонн руды всего за один месяц.





Издалека, за десятки километров, в дымке горизонта проступают контуры двух колоссальных башен, являющихся визитной карточкой 4-го рудоуправления. Эти копры высотой около 126 метров выполняют важнейшую технологическую функцию. Архитектурная доминанта - сердце подъемного комплекса, предназначенного для выдачи калийной руды на поверхность.





Копры высотой около 126 метров - сердце подъемного комплекса 4-го рудоуправления





- Легкой работу шахтера никто не назовет, - утверждает Дмитрий Николаевич. - К примеру, здесь, на 4-м рудоуправлении, стволы уходят на глубину более 600-800 метров, а порой и до километра. Шахтеры трудятся в условиях сложных пластов, требующих от машинистов комбайнов максимальной концентрации и ювелирной точности. Горно-геологические условия Старобинского месторождения подкидывают немало сюрпризов: мульды, разломы, угрозы газодинамических явлений. Если смена на глубине 670 метров прошла штатно - все идет по плану. Для шахтера это лучшая оценка.





По словам Дмитрия Щуки, работы на руднике ведутся круглосуточно. В среднем под землей одновременно находится около 100 человек, а всего на руднике трудятся почти 1500 работников. В бригаде самого Дмитрия - 14 человек. Спрашиваем у шахтера: страшно ли спускаться так глубоко? Он честно признается, что бывает по-разному.





Безопасность труда для шахтеров - превыше всего





Наш собеседник рассказал, что в молодости у него был выбор. Будучи коренным солигорчанином, он мог предпочесть спокойную городскую жизнь, но выбрал шахтерское дело. Его биография - классический пример того, как человек проходит все ступени мастерства: от начинающего рабочего до бригадира-передовика.





Дмитрий Щука на ОАО "Беларуськалий" трудится уже 28 лет. Знакомство с горным делом началось в 1996 году во время учебы в Солигорском горно-химическом техникуме. Потом он получил высшее образование в Московском открытом горном университете по специальности "подземная разработка месторождений полезных ископаемых". Свою шахтерскую карьеру Дмитрий на первых порах связал с маркшейдерской службой 1-го рудоуправления, затем перешел на оборщика горных выработок. Это одна из самых опасных и ответственных профессий в шахте.





- Главный инструмент оборщика - тяжелый металлический или титановый лом, который называют пешней, - рассказывает Дмитрий Николаевич. - Простукивая породу, надо научиться по характерному звуку безошибочно определять скрытую пустоту и понять, какой многотонный пласт соли готов рухнуть вниз. Поначалу в шахте было очень волнительно, приходилось постоянно быть начеку, чтобы ничего не упустить.





В 2004 году он перешел на рудник 4-го рудоуправления. Здесь освоил главные шахтерские профессии - горнорабочего очистного забоя и машиниста горных выемочных машин. Сегодня бригадир передового коллектива уверенно ведет очистной комбайн вдоль толщи сильвинита, тонко чувствуя характер и сопротивление породы.





- Профессия машиниста очистного комбайна считается элитой шахтерских профессий и одной из самых сложных на подземном руднике, - отмечает заместитель главного инженера рудника по технологии горных работ Никита Тараканов.





По его словам, современный проходческий или очистной комбайн - сложнейший компьютеризированный комплекс стоимостью в миллионы долларов. Управляя им, машинист должен ювелирно вести многотонную машину по пласту. Нужно строго выдерживать направление и высоту, чтобы минимизировать добычу пустой породы и забирать только полезный калийный слой. Работа проходит в условиях ограниченной видимости из-за соляной пыли, постоянного шума и замкнутого пространства. Шахтеру необходимо ежесекундно контролировать состояние кровли забоя, работу конвейера, механизированной крепи и резцов. Особенно в условиях низкой лавы, где расстояние от почвы до кровли выработки не превышает 145 сантиметров.





Шахтерские будни





- Коллектив бригады Дмитрия Щуки - дружный и сплоченный. В этом и кроется секрет их успеха, - рассказывает Никита Тараканов. - На Доске почета рудника 4-го рудоуправления не только сам бригадир, но и вся его команда. Высокую планку лидерства бригада удерживает уже более пяти лет.





Дмитрий Николаевич говорит, что в шахте свои законы и суровые правила. Здесь чувствуешь плечо товарища.





- Сработаться можно только при полном доверии, когда есть взаимовыручка, поддержка и уважение к труду каждого, - подчеркивает он. - Понял это еще в 26 лет, когда только пришел в бригаду. Тогда меня многому научили старшие. Помню, как бригадир Анатолий Андреевич Костюкевич объяснял: "Шахта - непрерывный конвейер. Если комбайн идет на максимуме, а звено ГРОЗов (горнорабочих очистного забоя) не успело передвинуть крепь или подвел бункер-перегружатель - процесс встанет". Мы научились понимать друг друга без слов, по одному жесту.





Честное слово шахтера

По признанию нашего героя, участие в первом заседании ВНС стало для него своеобразным моментом истины.





- Еще вчера - гул комбайна, полумрак и запах соляной пыли, а сегодня - торжественная обстановка Дворца Республики, - улыбается Дмитрий Николаевич. - Мне, простому горняку, посчастливилось находиться в президиуме, буквально через пять человек от Президента. В тот момент слова "Время выбрало нас" для меня обрели глубокий личный и исторический смысл.





Дмитрий Щука говорит, что на VII Всебелорусском народном собрании Глава государства четко обозначил курс развития страны: наша цель - сохранить сильное, независимое государство, где интересы человека стоят на первом месте.





Дмитрий Щука - полный кавалер нагрудного знака "Шахтерская слава"





Вернувшись со второго заседания, Дмитрий Николаевич встретился с коллективом 4-го рудоуправления "Беларуськалия", чтобы обсудить программу социально-экономического развития страны на 2026-2030 годы. Шахтеры слушали коллегу с особым вниманием. Одно дело - узнать новости из СМИ, и совсем другое - услышать их от человека, который работает с тобой в одной смене. Дмитрий Николаевич не сыпал заученными фразами. Он "переводил" масштабные государственные задачи на понятный горнякам язык - язык стабильности, безопасности и созидательного труда.





- Для нас, калийщиков, главное - уверенность в завтрашнем дне, социальные гарантии и бесперебойная работа предприятия. Тот факт, что голос человека труда сегодня слышат на самом высоком уровне, - лучший фундамент для народного доверия, - отмечает Дмитрий Щука.





Делился делегат и личными впечатлениями от общения с коллегами из других регионов - например, с представителями легендарного БЕЛАЗа. Оказалось, что у солигорских горняков и жодинских машиностроителей много общего.





- Будь то сборка сверхтяжелых самосвалов или добыча руды на глубине сотен метров - везде во главе угла стоят люди, преданные своему делу, - говорит Дмитрий Николаевич. - Нас объединяют общие заботы: модернизация оборудования, благополучие человека труда и стабильность производства. Приоритеты у всей страны едины. Наша задача как делегатов ВНС - слышать людей на местах, обсуждать инициативы в коллективах.





Особое внимание на той встрече с трудовым коллективом уделили молодежной политике. Для шахтеров вопрос молодой смены - один из самых острых. Родителям важно, чтобы дети получали качественное образование, находили достойную работу на родине и, конечно, продолжали славные шахтерские династии.





- Развитие промышленного туризма (например, экскурсии на наши рудники или оздоровительный спелеотуризм в соляных шахтах) поможет открыть Солигорск с новой стороны для всей страны и зарубежных гостей, - считает делегат VII ВНС. - Тем для обсуждения много: от создания рабочих мест до ремонта дорог и строительства жилья в агрогородках. Все это - составляющие нашей общей жизни.





Дмитрий Щука с особым вниманием готовится к третьему заседанию VII Всебелорусского народного собрания, которое пройдет в Минске 17-18 декабря. Нынешний год для ВНС знаковый: исполняется 30 лет с момента первого собрания. Повестка предстоящего под стать дате - важная. Делегаты обсудят первые результаты реализации Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы.





- Экономика - основа основ, главное оружие в современном мире, - подчеркивает Дмитрий Щука, цитируя слова Президента на втором заседании VII ВНС. - Для нашей страны это фундамент, на котором строится вся пятилетка с ее амбициозными планами и высокими показателями.





Делегат-шахтер уверен: темы, которые вынесут на обсуждение в декабре, напрямую коснутся каждого солигорского калийщика. Дмитрий Николаевич проводит четкие параллели. Например, программа развития регионов гарантирует поддержку крупных промышленных центров. Для Солигорска это означает стабильную добычу руды, гарантированный сбыт и уверенность в завтрашнем дне. Курс на цифровизацию и новые технологии в масштабах страны для шахтера трансформируется в автоматизацию тяжелых процессов в забое и повышение безопасности труда. А поскольку ВНС ставит приоритетом создание комфортной среды, шахтерские города получают дополнительные инвестиции в жилье, дороги, поликлиники, детские сады и спорткомплексы.





С сыном Арсением на спортивной рыбалке в Марьиной Горке





- Люблю свой город, - признается он. - Молодой, ухоженный, здесь есть все для жизни. Прекрасный парк, рукотворное водохранилище, развитая инфраструктура. Гордость города - Республиканская больница спелеолечения. Уникальное место на глубине 420 метров, куда едут лечиться даже из-за границы.





В свободное время Дмитрий Николаевич предпочитает спортивную рыбалку. Это семейное увлечение: чаще всего выбираются с сыном Арсением, а если удается уговорить - и с женой Юлией. Обычно ездят на водоемы Брестской и Минской областей за карпом и белым амуром. Дмитрий Николаевич с улыбкой вспоминает трофеи этого сезона: 17-килограммовый амур и 11-килограммовый карп. Как говорится, на то и Щука, чтобы карп не дремал… Семья бывала и за границей, но, как признается Дмитрий Николаевич, всегда тянет домой, в город шахтеров.





О своем пути Дмитрий Щука говорит просто: возможно, он выбрал не самую легкую дорогу, но, спускаясь в забой или участвуя в работе VII ВНС, думает об одном - чтобы наши дети и новые поколения белорусов жили еще лучше.





| Снежана Михайловская, журнал "Беларуская думка"; фото Вадима Кондратюка, БЕЛТА, из архива Дмитрия Щуки.





Массивные красновато-бурые терриконы показались вдоль трассы еще за десять километров до 4-го рудоуправления. Огромные солеотвалы - верный признак того, что мы приближаемся к сердцу калийного месторождения. За пять десятилетий здесь сформировались два параллельных мира: внизу - лабиринты шахт в породах древнего моря, наверху - рукотворные горы, которые туристы часто сравнивают с марсианскими пейзажами. Высота отдельных терриконов больше 100 метров - это сопоставимо с 35-этажным домом.На территории рудоуправления от этих башен к нам спешит Дмитрий Щука. В его уверенной походке и взгляде не чувствуется усталости. Глаза ясные и живые, словно позади и не было тяжелой семичасовой смены на глубине в сотни метров. Видимо, сказываются профессиональная закалка, собранность и строгая дисциплина, формирующие особый шахтерский характер.- Страх, как и чувство самосохранения, присущи человеку. Мы же не роботы, хотя для меня спуск в забой со временем стал делом привычным, почти как поездка в метро, - улыбается Дмитрий Николаевич. - Но всегда помню о главном правиле шахтера: "Не забывай, что тебя ждут дома".Именно опыт оборщика - умение "читать" породу и видеть скрытую угрозу - стал отправной точкой в профессиональном становлении горняка Дмитрия Щуки.- Машинист в шахте - это не только "водитель" комбайна, - подчеркивает Никита Тараканов. - Он обязан досконально знать слесарное дело, механику и электрику, чтобы прямо на месте, глубоко под землей, диагностировать поломку и выполнить ремонт.Таких очистных забоев на 4-м рудоуправлении всего пятнадцать, и четыре из них - с низкой лавой. На одном из них длиной 291 метр и трудится Дмитрий Щука. Проверить нужно многое: только секций крепи здесь 146, не говоря уже об остальном механическом и электрическом оборудовании. Технический прогресс меняет труд шахтеров: если раньше комбайн резал породу со скоростью два метра в минуту, то сегодня - три с половиной. Производительность выросла на 75 %.Сегодня Дмитрий Щука - профессионал, на которого равняются. Ему доверяют наставничество, поэтому в его бригаде собрался молодой коллектив: средний возраст ребят - 35 лет. Идет по стопам отца и сын Арсений. Перед нашей встречей они буквально разминулись на проходной: отец только поднялся из забоя, а сын заступил на смену. Арсений начинает с азов - работает крепильщиком, защищая шахтные лабиринты от коварных обрушений.- Мне особенно запомнились слова Александра Григорьевича Лукашенко: "У нашей Родины, кроме нас, никого нет". Это должен осознавать каждый. Белорусы - нация мудрая и миролюбивая, и мы всецело поддерживаем курс Президента на суверенитет и процветание. Ради этого стоит трудиться, - подчеркивает делегат VII ВНС.Дмитрий Щука уверен: экономическая стабильность Солигорска напрямую зависит от того, какие перспективы создаются сегодня для новых поколений.Но до декабрьского заседания еще есть время, и каждый рабочий день Дмитрия Щуки по-прежнему связан с глубиной более 600 метров. Если смена вторая, подъем в четыре утра, а уже в 5:24 бригада стоит в клети, готовая к спуску в недра рудника. После смены Дмитрий Николаевич возвращается в родной Солигорск.