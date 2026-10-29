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Делать то, что будет приносить пользу каждому. Ветераны комсомола встретились с молодежью в Минске

Опубликовано:

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Общество
29 октября 2026, 20:42

Делать то, что будет приносить пользу каждому. Ветераны комсомола встретились с молодежью в Минске

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском доме молодежи состоялся открытый диалог поколений, посвященный 108-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча объединила ветеранов комсомольского движения и активную молодежь страны. В формате открытого диалога ветераны ВЛКСМ вспоминали юность, трудовые свершения и общественную жизнь, а молодые участники задавали вопросы и делились своим взглядом на различные вопросы. Вместе они обсудили роль молодежных организаций в жизни общества и важность сохранения исторической памяти.
Среди участников старшего поколения был Анатолий Бутевич. С юности он тесно связан с комсомольским движением: в университете был заместителем секретаря комитета комсомола своего факультета, позднее работал редактором Белорусского телеграфного агентства и курировал партийные и комсомольские органы. Он убежден, что праздники и памятные события должны объединять и ветеранов, поскольку это важная часть их прошлого, и молодежь, для которой эти события становятся ориентиром на будущее. "Когда я работал в отделе культурно-массовой работы ЦК комсомола, мы старались всегда объединять молодое и старшее поколения. Тогда любое дело становилось более интересным, насыщенным, комфортным и результативным", - рассказал Анатолий Бутевич.

Для него комсомольское движение - неотъемлемая страница истории Беларуси и СССР. Он вспоминает людей, которые готовы были работать в любых обстоятельствах, и надеется, что лучшие традиции прошлого будут сохранены. Ему особенно приятно, что ветераны движения и сегодня поддерживают связь друг с другом. 

"ВЛКСМ - это хорошие дела, студенческие строительные отряды, поисковая, воспитательная и военно-патриотическая работа, - отметил Анатолий Бутевич. - Мы стремились делать то, что приносит пользу не только участникам, но и окружающим. Сколько проходило слетов, встреч, разных мероприятий. На них всегда присутствовало очень много людей, а в каждом участнике был интерес к тому, что происходит, - это должна перенять и современная молодежь".

Секретарь ЦК БРСМ Александр Давыдовский подчеркнул, что много хороших традиций молодежное движение унаследовало от комсомола. Например, студотрядовское движение, которое сегодня возрождено и вышло на новый уровень. "У нас появились новые специализации отрядов и собственные традиции, но и в то же время бережно относимся к наследию. Мы изучаем опыт работы с молодежью, стараемся возвращать отдельные забытые элементы комсомольской практики и применить в новом формате, который будет понятен сегодняшнему поколению белорусов", - сказал он.
Он также обратил внимание на то, что молодым людям важно то, что происходит в обществе и стране, они хотят проявить себя и быть полезными. Они яркие, стремятся к самовыражению, им близки вечные ценности - любовь, семья, желание построить карьеру, найти свое место в жизни и прожить ее не зря. 

По словам Александра Давыдовского, БРСМ сегодня - это новая организация, которая объединяет сотни тысяч людей и помогает молодежи во всем, начиная от профессиональной самореализации до глубинного развития личности. "Нам есть что показать и чем гордиться. Такие встречи напоминают, что у нас общая цель: воспитать достойное поколение граждан, которое будет преданно служить Родине, развиваться само и вносить вклад в развитие страны. А еще очень интересно услышать истории ветеранов из молодости, узнать, как они работали, какие приемы и решения помогали им в свое время", - подчеркнул секретарь.

На встрече состоялась торжественная церемония награждения ветеранов комсомола. Первый секретарь ЦК БРСМ Владимир Павловский вручил отличившимся представителям старшего поколения благодарности и памятные подарки за их многолетний труд, активную гражданскую позицию и значительный вклад в воспитание молодежи.-0-
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