Делаем запасы на зиму. Что и по какой цене предлагают покупателям на осенних ярмарках? 

- Она уродилась такой богатой, потому что зима в наших краях была снежная, - охотно объяснял покупателям продавец, насыпая очередную порцию.

Организатор ярмарки обязан обеспечить участие в ней не менее пяти продавцов и предусмотреть места именно для производителей товаров. О том, как защищаются права покупателей и на что обращают внимание проверяющие, подробно рассказал заместитель начальника отдела координации контрольной деятельности Министерства антимонопольного регулирования и торговли Эдуард Мазур:- На основании предписания о проведении мониторинга специалисты МАРТ оценивают работу участников ярмарки сразу по нескольким ключевым направлениям. Во-первых, это ценообразование и правильность оформления ценников у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Мы проверяем, чтобы указатели стоимости присутствовали на каждом товаре и были оформлены по всем правилам. Особое внимание уделяется соблюдению предельных торговых надбавок на товары, цены на которые сегодня регулируются постановлением правительства №713.Во-вторых, под пристальным контролем находится доступность информации для покупателей: наименование товара, цена, изготовитель, срок годности и условия хранения. У продавца обязательно должен быть нагрудный знак. Если же торговлю осуществляет физическое лицо, а не индивидуальный предприниматель, такой гражданин обязан предоставить по требованию потребителя информацию о своих данных - фамилии, имени и отчестве.В-третьих, мы бескомпромиссно следим за качеством и безопасностью продукции. Специалисты проверяют сроки годности: товар с истекшим сроком реализовываться не может ни при каких условиях. В случае выявления нарушений правил торговли или законодательства о защите прав потребителей специалисты МАРТ оперативно выдают субъектам рекомендации по их устранению. Наша цель - предупредить нарушения и защитить интересы людей.Еще один важнейший блок касается происхождения товара. Специалисты МАРТ проверяют, чтобы у физических лиц на руках была соответствующая справка из сельсовета, подтверждающая, что вся продукция действительно выращена на их собственном приусадебном участке, а не куплена для перепродажи.Сельскохозяйственная торговля в Минске организуется в каждом административном районе города. Сезон ярмарок выходного дня продлится вплоть до 6 декабря. Главными точками притяжения традиционно станут площадки у "Чижовка-Арены" и у Дворца спорта, где масштабные торговые ряды за осень развернутся трижды.Для участия в ярмарках производителям необходимо заранее направить заявку в Мингорисполком. При этом столица максимально открыта и для частных подворий. Для того чтобы приехать из любого региона Беларуси и продавать продукцию своего личного подсобного хозяйства (ЛПХ), не нужно открывать ИП или покупать кассовый аппарат. Как рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, торговые места для физических лиц предоставляются бесплатно, достаточно заранее пройти простую процедуру согласования и подготовить стандартный пакет документов:- Необходимо получить справку о наличии земельного участка (ЛПХ), которую выдает местный сельский исполнительный комитет. В ней должен быть четко прописан конкретный перечень продукции, которую вы вырастили на своей земле и планируете продавать. Именно эта бумага подтверждает, что вы реализуете собственный товар, а не являетесь перекупщиком, и освобождает от уплаты налогов. Во-вторых, понадобится справка о безопасности продукции. Реализация любых продуктов питания без ветеринарно-санитарной экспертизы запрещена. Нужно сдать образцы своего урожая в аккредитованную лабораторию и получить официальное заключение о безопасности продукции.Второй шаг - это непосредственная подача заявки. Если вы планируете участвовать в главных ярмарках города, например у Дворца спорта, то заявку необходимо направить в главное управление торговли и услуг Мингорисполкома. Все актуальные контакты можно найти на официальном сайте Мингорисполкома. Сделать это нужно заблаговременно - как минимум за три дня до начала проведения ярмарки.С каждым сезоном столичные сельскохозяйственные базары становятся все масштабнее, демонстрируя уверенный рост числа участников и ассортимента торговых рядов. Белорусские аграрии и владельцы личных хозяйств удивляют горожан изобилием, доказывая, что отечественное земледелие способно закрыть практически любые запросы покупателей.В минувшие выходные центральная площадка у Дворца спорта официально открыла столичный сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок. Первая в этом году масштабная торговля под открытым небом сразу вызвала ажиотаж среди горожан.У многих павильонов мгновенно выстроились очереди. Прямо у входа покупателей встречали горы отборного сортового картофеля. Но настоящий фурор произвела локация с живой рыбой из Любани. Там шумно плескался свежий улов: элитный карп (8,70 руб. за кг), крупный (7,18 руб.), отборная щука (11,53 руб.).Многолюдно было у павильона из Гомеля. Покупателей привлекли ценники: яблоки отдавали по 1,41 руб. Также здесь можно было выгодно приобрести пекинскую капусту за 2 руб., перцы по 5,25 руб., кабачки по 2,23 руб. и цветную капусту по 5 руб. На прилавках уже вовсю царила осень: традиционная белокочанная капуста шла по 1,04 руб., репчатый лук - по 1,05 руб., а крупный чеснок - по 8,19 руб.Приехали и автолавки. Жители Минска мгновенно выстроились в длинную очередь за говядиной и свининой. Цены выглядели как подарок: говяжий рубленый фарш-полуфабрикат - 13,63 руб., говяжий набор для бульона отдавали за символические 3,45 руб., свинина второй категории и вовсе была по 5,77 руб. за кг, что оказалось дешевле некоторых сортов томатов.Магнитом для дачников стала большая торговая точка с богатым ассортиментом саженцев и декоративных растений. Внимание цветоводов привлекали пышные хризантемы самых разных видов по 20 руб. за куст и сортовые розы, цена на которые варьировалась от 15 до 30 руб.Рядом продукцию своего КФХ представлял фермер из Гродненской области. Горы крепких кабачков прибыли прямиком из Скиделя.- Хозяйство у нас свое, трудимся на совесть, - с гордостью делился мужчина. - Обязательно приедем и на следующие ярмарки: будем торговать и в сентябре, и в октябре, и в ноябре по разным адресам в Минске.Фермеры охотно шутили с покупателями и наперебой раздавали номера телефонов. "Запишите у себя в контактах: Владимир. Антоновка!" - смеялся один из продавцов, чтобы в следующие выходные столичные покупатели смогли найти именно его торговую точку.Рядом шла бойкая торговля с машин. Здесь покупатели могли приобрести жгучие желтые перчики по 8 руб., баклажаны по 3,5 руб. и огромное количество болгарского перца разных сортов по 3,5, 4 и 4,5 руб. за килограмм. Картофель отдавали по 1,1 руб., а рядом лежала идеально откалиброванная крупная морковь. Глаза разбегались от обилия сортовых томатов: на прилавках красовались золотисто-красный "Мадрид", "Золотой смак", экзотический "Черный бронсон", сочные малиновые помидоры и мясистая "Буденовка". Тут же лежали крепкие молодые огурчики. За прилавками - фермеры, готовые поручиться за каждый свой овощ:- Берите сладкие перцы, есть толстостенные, есть потоньше! - говорит продавщица, приехавшая из Столинского района. - Обязательно попробуйте наш острый перчик! За качество товара не беспокойтесь, мы его обязательно проверяем. У нас есть все необходимые справки, постоянно сдаем продукцию на анализ на нитраты и безопасность.В очередях хозяйки делились друг с другом рецептами и секретами правильного хранения овощей и ягод.Особый ажиотаж вызвала ганцевичская клюква - ягода была очень крупной и спелой.Вероятно, секрет растущей популярности осенних ярмарок кроется в уникальном сочетании трех главных факторов - доступной цены, безупречного качества и живого человеческого общения. Жители голосуют рублем за честный сельский труд, возможность купить свежайшую продукцию без наценок напрямую у тех, кто ее вырастил, - это большой плюс для семейного меню и бюджета. Но не менее ценной оказывается теплая атмосфера, которая превращает обычный поход за покупками в добрую традицию, она согревает и объединяет людей по всей стране.Традиционной частью ярмарок стала благотворительная акция "Мы выбираем помощь пожилым людям". На каждой торговой площадке столицы разворачиваются волонтерские отряды БРСМ, в которых за сезон задействовано более 200 студентов. Ребят в фирменных куртках с узнаваемой эмблемой БРСМ, вызывающей искреннее доверие у старшего поколения, видно издалека. Достаточно просто подойти к ним, и добровольцы помогут донести тяжелые пакеты с овощами или другими покупками. Один из участников акции, первокурсник Минского государственного колледжа монтажных технологий и транспортной логистики Кирилл Орлич, делится деталями работы:- У нас люди очень скромные, часто по привычке отказываются от помощи, поэтому иногда приходится даже мягко настаивать. Если человек соглашается, мы провожаем его к нашему столику. Там записываем данные пенсионного удостоверения, ФИО и адрес проживания. Если везти далеко, у нас дежурит специальный транспорт, на котором мы доставляем людей с покупками прямо к дому. А если адрес близко, то провожаем пешком, неся все тяжелые сумки и пакеты. В основном минчане реагируют очень добродушно, хотя поначалу сильно удивляются такому бескорыстному вниманию.В Минске организована ежедневная торговля в шаговой доступности. С 14 сентября по 15 ноября во всех спальных районах будут работать 92 локации, где можно приобрести свежие овощи и фрукты прямо у дома.Графики проведения осенних ярмарок с точными датами и адресами торговых площадок можно найти на официальных сайтах городских и областных исполнительных комитетов по всей Беларуси.Ольга ПРОЛЮК,фото Татьяны МАТУСЕВИЧ,газета "7 дней".-0-