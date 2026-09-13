13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместе с сокращением светового дня усугубляется проблема ДТП с пешеходами и велосипедистами, не обозначенными световозвращающими элементами, сообщили БЕЛТА в МВД.
В МВД обратили внимание, что с места водителя объекты на проезжей части сливаются с темнотой и становятся практически невидимыми. Кроме того, сидящего за рулем может ослеплять свет фар встречного транспорта.
"Пешеход или велосипедист, освещенный светом фар приближающегося автомобиля, становится видимым за 25-30 м. Такая дистанция при скорости движения 90 км/ч преодолевается за секунду. Даже со скорости 50 км/ч остановочный путь превышает указанное расстояние", - привели примеры в ведомстве.
При этом важно не только иметь фликер при себе, но и правильно его использовать. Световозвращатель должен быть хорошо виден со всех сторон: светящуюся ленту нужно завязать на рукаве или брюках, а подвеску пристегнуть к одежде или портфелю, сумке. Оптимально использование двух и более фликеров одновременно. При всем цветовом разнообразии фликеров действительно соответствуют требованиям и сигнализируют водителю о присутствии человека на дороге такие элементы безопасности белого, лимонного и желтого цветов.
"В темное время суток на загородных трассах велосипедисты обязаны надевать одежду или специальные жилеты со световозвращающими вставками. Использование фликеров является эффективным способом повышения вашей безопасности на дорогах", - подчеркнули в МВД, призывая граждан сделать себя заметнее в темноте.-0-
Общество
13 сентября 2026, 14:37
Фликеры белого, лимонного и желтого цветов действительно соответствуют требованиям - МВД
Фото МВД
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