"Даже небольшая инициатива может изменить чью-то жизнь". Как волонтерство становится новым молодежным трендом

В этом году впервые начал работу молодежный волонтерский марафон "ДОБРО.БЕЛ". С мая по ноябрь отряды из пяти и более участников в возрасте 14-31 года выполняют ежемесячные тематические челленджи в разных регионах страны. Корреспондент БЕЛТА узнала у первого секретаря Центрального комитета БРСМ Владимира Павловского, какой отклик получил марафон добрых дел и сколько участников он объединил.



- В чем главная миссия марафона и чем он отличается от предыдущих инициатив БРСМ? Сколько волонтеров присоединились к проекту?



- Молодежный марафон "ДОБРО.БЕЛ" направлен на развитие волонтерского движения в учреждениях общего среднего, среднего специального и высшего образования Беларуси. Главная идея проекта заключается в том, чтобы сделать волонтерскую деятельность частью жизни современной молодежи, предоставить каждому молодому человеку возможность проявить инициативу, реализовать свои способности и внести реальный вклад в жизнь общества.



Марафон проходит с мая по ноябрь включительно и реализуется в процессе единой экосистемы развития волонтерского движения БРСМ "Доброе Сердце". За это время к "ДОБРО.БЕЛ" присоединились около 20 тыс. ребят из всех регионов Беларуси. За этой цифрой стоят тысячи добрых дел, историй помощи и инициативы, объединившие молодежь разных возрастов и учреждений образования.



Особенность марафона - в его формате ежемесячных тематических испытаний. Каждое из них посвящено определенному направлению волонтерской деятельности и приурочено к значимым государственным праздникам и общественным событиям. В мае участники выполняли задание "Символы нашей Победы": встречались с ветеранами и пожилыми людьми, изготавливали сувениры с государственной символикой, писали "Письма Победы" и создавали цифровой "Архив Памяти".



Июнь объединил два задания. В рамках челленджа "Нужны друг другу" волонтеры помогали детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проводили для них творческие и образовательные мастер-классы. Задание "Мы помним" было посвящено участию в памятных мероприятиях 22 июня, благоустройству воинских захоронений и сохранению исторической памяти.



В июле прошел "ЭКО-пикник: чистый берег" - уборка прибрежных территорий и организация экологичного отдыха. "Лето в движении" включало туристические походы, экскурсии и совместные мероприятия для сплочения волонтерских отрядов.



В августе участники помогали одиноко проживающим пожилым людям собирать урожай и благоустраивать приусадебные участки в рамках задания "Добрый урожай". А в ходе "Лета в каждом дворе" организовывали игры для детей, возрождая традиции живого общения. Кроме того, в июле и августе волонтеры выполняли сквозное летнее задание "Волонтер.ЖКХ". Отрядам предлагалось стать партнерами организаций ЖКХ в благоустройстве придомовых территорий. Волонтеры закреплялись за конкретными дворами, скверами или микрорайонами и работали над улучшением их облика.



Сентябрьская программа включала задание "Безопасная среда" - интерактивные профилактические мероприятия, посвященные кибербезопасности, буллингу, вредным привычкам и безопасности на улице. Также волонтеры подготовили видео-челлендж "Я помогаю, потому что…" - короткие ролики о личной мотивации заниматься добровольчеством.



- Заметили ли вы изменения в развитии волонтерских инициатив? Помогает ли марафон превратить помощь окружающим в устойчивую привычку у молодежи?



- За время марафона "ДОБРО.БЕЛ" мы наблюдаем важную тенденцию: волонтерство среди молодых ребят постепенно переходит от формата участия в отдельных акциях к осознанной и системной деятельности. Они все чаще выступают не просто исполнителями поставленных задач, а полноценными инициаторами тех самых добрых дел. Волонтеры самостоятельно предлагают идеи, находят нестандартные подходы к решению социальных проблем и объединяют вокруг себя единомышленников.



Благодаря регулярности заданий у молодых людей формируется привычка быть социально активными. Когда каждый месяц появляется новый повод сделать что-то полезное, добро перестает восприниматься как исключительное событие или обязанность. Оно становится частью повседневной жизни. А самое главное - участники начинают понимать, что даже небольшая инициатива, реализованная вместе с единомышленниками, может изменить чью-то жизнь к лучшему.



- Какие итоги подвели по октябрьским заданиям "ДОБРО.СТАРШИМ" и "Ярмарка добра"?



- В октябре было проведено более 500 мероприятий с участием более 4 тыс. волонтеров. Работа велась по двум основным направлениям. В ходе задания "ДОБРО.СТАРШИМ" молодые люди помогали пожилым гражданам по хозяйству: убирали дворы, собирали урожай, готовили участки к следующему сезону, заготавливали дрова. А "ЯРМАРКА.ДОБРА" была направлена на поддержку ветеранов, людей с инвалидностью и одиноких пожилых граждан. Наши ребята дежурили на сельскохозяйственных ярмарках по всей стране, помогали донести покупки до дома, погрузить приобретенную продукцию в автомобиль. Отдельным организационным инструментом стала горячая линия. По телефону пожилые люди могли уточнить адреса ярмарок и время дежурства волонтеров, чтобы заранее рассчитывать на помощь с покупками и доставкой.



- Почему тема заботы о старшем поколении вызвала такой отклик у белорусской молодежи? Говорит ли это об их воспитании или о чем-то более глубоком в самой культуре нашего общества?



- Думаю, такой отклик связан прежде всего с тем, что помощь была конкретной и понятной. Не абстрактным призывом быть добрее, а реальными делами, результат которых человек видит сразу. Важная особенность современной молодежи - готовность не ограничиваться словами. Безусловно, это результат воспитания в семье, школе и молодежных организациях. Но одновременно это и проявление более широкой общественной традиции взаимопомощи. В Беларуси издавна существует практика толоки, когда люди объединялись, чтобы сообща сделать важное дело. Сегодня эта традиция продолжается в волонтерском движении и приобретает современные формы.



При этом помощь старшему поколению не сводится только к бытовым вопросам. Не менее значимы внимание, уважение и общение. Для пожилого человека важно понимать, что о нем помнят, что рядом есть люди, готовые выслушать и поддержать. Поэтому ценность таких инициатив не только в выполненной работе, но и в укреплении связи между поколениями. Главное, чтобы эта работа продолжалась и после завершения марафона.



Больше всего меня удивила и тронула не статистика, а то, как ребята сами вовлекаются в активную помощь. Ведь суть не в заданиях марафона. Ощущение, что ты сделал что-то по-настоящему важное - это и есть главный результат. На августовском задании "УРОЖАЙ ДОБРА" и октябрьском "ЯРМАРКА.ДОБРА" очень заметна другая сторона волонтерства - практическая забота. И именно в этих, казалось бы, бытовых моментах появляется живое общение и взаимовыручка. Это не прописывается ни в одном отчете, но остается в памяти и у волонтеров, и у тех, кому помогли. Такие истории и есть самое ценное в марафоне.



- Какой теме будет посвящен заключительный этап марафона и какие задачи стоят перед волонтерами? Когда будут подводиться общие итоги и планируется ли отметить лучших участников?



- В ноябре ребятам предстоит выполнить два задания. Первое - "ДОБРО.ЖИВОТНЫМ". Волонтеры помогут приютам для бездомных животных, уберут вольеры, погуляют с питомцами, соберут корм и необходимые вещи, изготовят игрушки, сделают фото- и видеосъемку для поиска животным хозяев. Главное в этом задании проявлять гуманность, ответственность и бережное отношение к тем, кто нуждается в защите. Все будет проходить при строгом соблюдении правил безопасности и под руководством сотрудников приюта. Второе задание "След добра". Участникам нужно подвести итоги проделанной работы, рассказать, сколько мероприятий они провели, кому помогли, какие события запомнились больше всего и что изменилось в отряде. Важно также поделиться личными выводами и впечатлениями. Формат можно выбрать самостоятельно: видеодневник, фотоколлаж, летопись, подкаст, выставка, аналитическая справка, доклад или другой вариант, согласованный с координаторами. Такой подход позволяет не просто отчитаться, а творчески и искренне рассказать историю своего добровольчества.



По итогам в конце года лучший отряд от каждого учреждения образования определит первичная организация БРСМ и направит его материалы в районный или городской комитет. Там определят 1-3-е места. Их работы передадут в Центральный комитет БРСМ. Победителей наградят дипломами и ценными призами от организаторов и партнеров. Итоговую оценку проведут на основании сводных данных в ходе республиканского конкурса "Волонтер года - Доброе Сердце".



- Станет ли "ДОБРО.БЕЛ" ежегодной акцией, и каким вы видите развитие экосистемы "Доброе Сердце" в 2027 году?



- Молодежный марафон БРСМ "ДОБРО.БЕЛ" планируется и в следующем году. Что касается развития экосистемы "Доброе Сердце", нами уже определены ряд ключевых направлений. Во-первых, планируем дальнейшее укрепление цифрового учета волонтерской активности через модуль "Доброе Сердце" в "Смарт-билете БРСМ", чтобы каждый вклад участника фиксировался и был виден. Во-вторых, развитие Школы волонтерского актива и методической поддержки кураторов на уровне учреждений образования. Но главное - сохранение того баланса, который уже показал свою состоятельность: практическая польза вместе с живым общением, заботой о старшем поколении, детях и животных, сохранением исторической памяти и формированием устойчивой культуры волонтерства как части современного образа жизни молодежи.



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