Даже имитация камеры может отпугнуть потенциального вора. В УВД назвали правила защиты имущества от кражи 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часто причиной преступления становится беспечность самих владельцев, ценные вещи нередко оставляют без присмотра, рассказали БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.



Более 700 краж зафиксировано в Брестской области с начала года. В общем числе хищений - 65 случаев краж велосипедов. Ситуация немного улучшилась в этом плане, однако расслабляться не стоит, подчеркнули правоохранители. "В большинстве эпизодов причиной преступления становится беспечность самих владельцев - ценные вещи нередко оставляют без присмотра, фактически приглашая злоумышленников к противоправным действиям", - отметили в УВД.



Так, в оперативно-дежурную службу Кобринского РОВД поступило сообщение от 41-летнего местного жителя: со двора его дома пропал электровелосипед. Милиционеры установили личность причастного к совершению противоправного деяния. Подозреваемым оказался 63-летний неработающий, ранее судимый за кражу местный житель. По словам фигуранта, ранним утром он проник на территорию домовладения и повредил ограждение с тыльной стороны двора, а затем забрал электровелосипед. Он планировал продать похищенное и потратить "выручку" на личные нужды.



"Чтобы свести к минимуму риск стать жертвой кражи, стоит придерживаться простых, но действенных правил. Регулярно проверяйте состояние ограждений и своевременно устраняйте любые повреждения, всегда запирайте ворота, калитки и другие входы на территорию. Обеспечьте освещение своей придомовой территории в темное время суток - это существенно снижает привлекательность объекта для злоумышленников. По возможности стоит установить систему видеонаблюдения. К слову, даже имитация камеры может отпугнуть потенциального преступника. Никогда не оставляйте ценные предметы (электровелосипеды, самокаты, инструменты и т. п.) без присмотра на открытых участках. Если заметили подозрительных лиц или странные действия возле вашего дома, немедленно сообщите в правоохранительные органы по номеру 102. Помните: сохранность имущества во многом зависит от вашей внимательности и своевременных мер предосторожности", - подчеркнули в УВД.-0-