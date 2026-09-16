Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей, в названиях улиц, проспектов - Сергеенко

В программе тожественного мероприятия также возложение цветов к монументам в аг.Тимковичи Копыльского района Минской области, на Восточном кладбище Минска, а также к стеле "Минск - город-герой".-0-





Фото Кристины Аксёновой

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дата 17 сентября жила и живет в памяти людей, в названиях улиц, проспектов. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства, в Овальном зале Дома правительства, сообщает БЕЛТА.Мероприятие стало частью инициированной Палатой представителей гражданско-патриотической акции "Лица памяти" и посвящено памяти организаторов освободительного движения в Западной Беларуси. Помимо депутатов, участниками мероприятия стали курсанты Института пограничной службы, кадеты Минского городского кадетского училища, офицеры пограничной заставы имени Г.И.Кофанова Брестской Краснознаменной пограничной группы, представители ветеранской организации, БРСМ, студенты."Уже завтра наша страна торжественно отметит важнейший государственный праздник - День народного единства, который прочно вошел в историю нашей страны благодаря принятому решению главой государства. Фактически этот праздник был восстановлен из небытия. 17 сентября 1939 года в результате освободительного похода Красной армии были возвращены земли Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики. Тогда было принято решение отмечать этот день как освобождение трудящихся Западной Беларуси от гнета польских панов. Так он назывался. Последний раз отмечался в 1949 году. И в 2021 году мы единодушно пришли к решению, что именно эта дата должна быть воплощена в празднике Дня народного единства. Тем более эта дата жива в памяти людей, жила и живет в названиях улиц, проспектов, названиях сельскохозяйственных предприятий ряда регионов нашей страны", - сделал акцент Игорь Сергеенко."Вы видели карту, как была надвое разделена Беларусь. Сегодня трудно представить, что Гродно и Брест, Пинск и Барановичи, Вилейка и Молодечно находились по ту стороны границы", - обратился к страницам истории спикер.Польские власти проводили политику настоящего этноцида, заявил он. "Этноцид - это уничтожение культуры, истории, языка. Польские власти проводили политику уничтожения языка, закрывали школы, закрывались православные церкви, проводилась политика полонизации, т.е. заставляли всех становиться поляками", - подчеркнул председатель Палаты представителей и отметил: белорусскому народу отводились последние роли, промышленность не развивалась, процветало осадничество.Спикер обратил внимание и на такой аспект, как организация подпольной борьбы, которую вела Коммунистическая партия Западной Беларуси, комсомол Беларуси, партизанские отряды. Он также напомнил, что местные жители встречали Красную армию в 1939 году радостно, с цветами."В чем величие этого праздника (Дня народного единства. - Прим. БЕЛТА)? В том, что народ воссоединился, имеет возможность ценить свою историю, развивать свой язык, развивать свою культуру, свою экономику. И в канун праздника хотел бы сказать молодежи: самое важное для вас - усвоить уроки истории, учиться и занять свое достойное место в жизни нашей страны", - заключил Игорь Сергеенко.