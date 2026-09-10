Данные из ресурса "Опасная продукция" планируют передавать ГТК





Взаимодействие Госстандарта и ГТК в области оценки соответствия началось 20 лет назад - 22 февраля 2006 года, когда было подписано первое соглашение об обмене информацией, отметил Александр Бурак.





Исходя из этого соглашения подведомственной организацией Госстандарта - БелГИСС - по запросу предоставлялись сведения из реестра Национальной системы подтверждения соответствия (реестр НСПС). Касались они выданных сертификатов соответствия на продукцию. Ориентировочно, за год в БелГИСС направлялось около 300 запросов.





"В 2008 году с развитием технологий соглашение получило развитие и предоставление сведений из реестра НСПС о выданных сертификатах соответствия и зарегистрированных декларациях о соответствии осуществлялось на постоянной основе в рамках взаимодействия БелГИСС и Минской центральной таможни", - подчеркнул первый заместитель председателя.





В развитие дальнейшего сотрудничества также прорабатывается вопрос предоставления ГТК сведений из информационного ресурса "Опасная продукция", включающего Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Беларуси, и Реестр документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, действие которых прекращено на территории Беларуси.





Также в настоящее время проводятся совместные работы с ГТК в части реализации и последующего присоединения к общему процессу №1 "Использование баз данных документов, оформляемых уполномоченными органами государств - членов Евразийского экономического союза, при регулировании внешней и взаимной торговли" посредством использования интегрированной информационной системы ЕАЭС.-0-

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Данные из ресурса "Опасная продукция" планируют передавать Государственному таможенному комитету. Об этом рассказал первый заместитель председателя Госстандарта Александр Бурак на XVII Международной научно-практической конференции "ЕАЭС 2.0: трансформации и перспективы таможенного администрирования", передает корреспондент БЕЛТА.