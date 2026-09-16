Данилович: в мире, где все меньше независимых государств, Беларусь остается суверенной 

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире, где все меньше независимых государств, Беларусь остается суверенной. Об этом в проекте БЕЛТА "Страна говорит" сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вячеслав Данилович."Что такое суверенитет? Президент не раз подчеркивал, что это большое достижение для любого народа. Если сказать простым языком, то суверенитет - это право нам самим решать, как нам жить и развиваться, а не действовать под диктовку извне. В современном мире огромнейший дефицит реально суверенных государств, а наша Беларусь является таким государством. Находясь на геополитическом перекрестке, мы сохраняем свой суверенитет, мир и спокойствие. Это огромная заслуга всех нас, нашего национального лидера Александра Лукашенко. Мы имеем мирную, спокойную жизнь в условиях геополитического шторма", - сказал Вячеслав Данилович.Отвечая на вопрос об интеграции тематики Дня народного единства в образовательные программы, зампред Постоянной комиссии отметил, что информация, касающаяся истории Западной Беларуси, воссоединения присутствует в учебной литературе. "Особенно активно это все выдвинуто на первый план после событий 2020 года, когда мы могли воочию убедиться, чем заканчивается попытка противопоставить гражданское общество, государство, мы видели якобы неправительственные, некоммерческие общественные организации, финансируемые из-за рубежа, и прочие вещи. Поэтому в нашей учебной литературе на данный момент это все зафиксировано. Не могу не отметить спецкурс "История Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны", где активным образом представлены и события 1939 года. Это тоже важный элемент сохранения единства", - констатировал он.Эксперт также привел в качестве примера знаковый проект Института истории Национальной академии наук Беларуси "Народны летапіс Вялікай Айчыннай вайны: успомнім усіх!", где каждый гражданин страны, начиная от школьника, заканчивая академиком, может прислать воспоминания своих родных и близких о годах Великой Отечественной войны. "Опять же, почему многонациональный советский народ одержал победу в Великой Отечественной войне? Потому что он был един в своем большинстве. Если мы говорим про коллаборационистов, на территории Беларуси их было минимальное количество. То есть наш народ в подавляющем большинстве был сплочен и един, у нас было единое всенародное движение сопротивления нацистским оккупантам. Сейчас очень важно, что в системе образования разработана программа посещения памятных, знаковых мемориалов и комплексов. Это тоже элементы воспитания чувства единства и гордости за своих предков, дух которых, несмотря на все эти попытки этноцида, геноцида, не был сломлен. И сегодня мы с вами живем в суверенном государстве, а ничто в истории случайно не происходит", - подчеркнул Вячеслав Данилович.-0-* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.