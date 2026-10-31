"Дальше уже было невозможно". Мама и дочь из Алешек о жизни в городе и минутах на спасение

Перед посадкой на автобус в зале ожидания аэропорта им предложили перекус и окружили вниманием.

Ирина - коренная жительница Донецка, который вынуждена была покинуть из-за военной обстановки в 2014 году. Изначально уехала в Миргород, где в 2017 году родила дочь. Однако из-за климата у женщины начались проблемы со здоровьем. Решили обосноваться в Херсонской области. Казалось, в живописных и теплых Алешках жизнь налаживалась. Но спустя несколько лет снова - переезд. "Это Дарина настояла, что надо уезжать. Дальше было уже невозможно. Все эти годы она была на домашнем воспитании: таблицу умножения выучила, знает классику наизусть. Представляете: полжизни ребенок живет на войне. Ни садика не было, ни школы. Понимали, что зимовать в Алешках не останемся. Здесь же сплошная разруха", - поделилась женщина.