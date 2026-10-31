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"Дальше уже было невозможно". Мама и дочь из Алешек о жизни в городе и минутах на спасение

Опубликовано:

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Общество
31 октября 2026, 14:28

"Дальше уже было невозможно". Мама и дочь из Алешек о жизни в городе и минутах на спасение

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Жительница Алешек Ирина и ее 9-летняя дочь Дарина после эвакуации из прифронтового города смогли спокойно выдохнуть на территории гомельского аэропорта, где прибывшим из херсонского региона оказали необходимую помощь в палаточном лагере, передает корреспондент БЕЛТА.
Перед посадкой на автобус в зале ожидания аэропорта им предложили перекус и окружили вниманием.
Ирина - коренная жительница Донецка, который вынуждена была покинуть из-за военной обстановки в 2014 году. Изначально уехала в Миргород, где в 2017 году родила дочь. Однако из-за климата у женщины начались проблемы со здоровьем. Решили обосноваться в Херсонской области. Казалось, в живописных и теплых Алешках жизнь налаживалась. Но спустя несколько лет снова - переезд. "Это Дарина настояла, что надо уезжать. Дальше было уже невозможно. Все эти годы она была на домашнем воспитании: таблицу умножения выучила, знает классику наизусть. Представляете: полжизни ребенок живет на войне. Ни садика не было, ни школы. Понимали, что зимовать в Алешках не останемся. Здесь же сплошная разруха", - поделилась женщина.
Ирина отмечает: добрались хорошо. И Дарина рада, что позади остался страшный период. На новом месте в Полтавской области их готов встречать папа. Обе - в радостном предвкушении.

Единственное, о чем переживает девочка - любимые куклы остались в Алешках. Ее мама соглашается: "Действительно жаль. Собирались очень быстро - не успели даже одну Барби прихватить. А своих кукол Дарина наряжала в одежду на свой вкус. Она мечтает стать модельером".
"Нам все очень понравилось. Спасибо, что благополучно приземлились. Спасибо Беларуси за то, что накормили, обогрели. Сухо, тепло, вкусно", - поблагодарила она.

Как сообщалось ранее, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав необходимое всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности.-0-

Фото Марины Васильевой, Виталия Пивоварчика
Теги
Алешки. Гуманитарная миссия Россия Украина
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