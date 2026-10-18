"Дают хороший результат": невролог - про инъекции ботокса при лечении мигрени

Как головная боль влияет на когнитивные функции человека, когда нужна профилактическая терапия и правда ли, что ботулинотерапия может помочь при мигрени? Эти вопросы в проекте БЕЛТА "В теме. Здоровье" мы задали неврологу Оксане Хорликовой.
- При мигрени либо же в постприступном периоде пациенты иногда жалуются на "мозговой туман". Действительно, снижается работоспособность головного мозга - хуже усваивается информация, она медленнее обрабатывается, нарушается короткая память. Но при мигрени не разрушаются нейроны, она не приводит к деменции.
- Как лечат мигрень сегодня?
- В терапии мигрени есть два важных момента. В первую очередь это, конечно же, купирование острых ситуаций, то есть приступов. Для этого мы назначаем прием нестероидных противовоспалительных средств, триптанов. Но немаловажную роль играет и профилактическое лечение. Если в месяц у человека от четырех приступов и более, то стоит задуматься о том, чтобы назначить профилактическую терапию.
- Интересный тренд - ботулинотерапия, инъекции ботокса. С одной стороны, это "уколы красоты", а с другой - они избавляют от серьезной проблемы - мигрени. Как вы оцениваете этот метод лечения?
- Мы всегда начинаем с простых методов лечения, а затем переходим к более сложным. Например, уже попробовали, допустим, бета-блокаторы или же антиконвульсанты, антидепрессанты и видим, что нужно идти дальше, потому что мигрень набирает обороты. Ботулинотерапия в таком случае - хороший альтернативный вариант, который неплохо себя зарекомендовал. По определенным международным протоколам вводится препарат. На самом деле очень хороший результат дает такая терапия.
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