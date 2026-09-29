Чтобы осенняя рыбалка с берега была безопасной - ОСВОД дал рекомендации 

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осенняя рыбалка с берега может таит особые риски. Рекомендации по безопасности дали в ОСВОДе, сообщает БЕЛТА.



Чтобы осенняя рыбалка с берега была безопасной, следует учитывать несколько моментов. Один из них касается одежды и обуви. "Осенняя трава и камни у воды покрыты влагой, поэтому риск поскользнуться и упасть в водоем очень высок. Обувь должна быть непромокаемая и нескользящая. К тому же у воды всегда холоднее. Собираясь на рыбалку, стоит надеть теплую и легкую одежду в несколько слоев. Не лишними будут запасные свитер и носки в термомешке", - подчеркнули в ОСВОДе, напомнив и о спасательном жилете. "Если ловите рыбу с выступающих в воду камней, коряг или обрыва над глубоким местом - наденьте его, даже не садясь в лодку", - добавили спасатели на водах.



Большое значение для безопасности имеет и выбор места, поэтому необходимо осмотреть берег до заброса удочки. "Обрывистые и подмытые берега - главная опасность при береговой ловле. Не подходите к краю ближе, чем на полшага. Если место новое, сначала изучите его в светлое время суток", - подчеркнули специалисты.



Под категорическим запретом употребление алкоголя на рыбалке. "Более 90% утонувших рыбаков находились в состоянии опьянения. На скользком берегу реакция нужна мгновенная, а спиртное затормаживает действия. Кроме того, увеличивает риск падения в воду даже порыв ветра, который может сбить с ног", - указали спасатели на водах.



Главное правило после падения в воду - не паниковать. "Намокшая сезонная одежда потянет вниз, но у вас есть несколько секунд, чтобы действовать. Если берег близко, плывите к нему, не делая резких движений. Если нет, постарайтесь лечь на спину, раскинуть руки и звать на помощь, экономя силы", - порекомендовали в ОСВОДе.-0-