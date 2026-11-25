25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На эффективность противогололедной обработки дорог влияют температура воздуха, интенсивность движения и погодные условия. Об этом сообщил заместитель директора Белорусского дорожного научно-исследовательского института (БелдорНИИ) Евгений Рокало на пресс-конференции на тему "Безопасность дорожного движения в зимний период: подготовка дорожной инфраструктуры и транспортных средств к эксплуатации" в пресс-центре БЕЛТА.

Технологии отработаны, составы из года в год те же. Применяется соль в чистом виде (в большей степени при профилактических обработках), пескосоляные смеси (при более низких температурах для улучшения сцепления колес с дорожным покрытием)."Борьба с зимней скользкостью службами ведется, но бывают факторы, при которых не может достигаться 100% эффект. Например, при порывистом ветре соль, песок могут сметаться с дороги", - отметил Евгений Рокало. Также реагенты медленнее действуют при небольшом потоке транспорта.Эксперт добавил, что гололед - коварное явление, бороться с ним сложно. Вместе с тем наука не стоит на месте, предлагает решения. Так, в прошлом году хорошо зарекомендовал себя опыт, проведенный в Могилевской области. Там применили технологию смачивания противогололедных материалов, рассолы, тем самым обеспечивая меньший временной интервал для реагирования.Кроме того, в институте работают над подбором оптимального гранулометрического состава соли. Размер частиц влияет на равномерность распределения материала и эффективность его действия.Евгений Рокало отметил важность прогнозирования рисков возникновения гололеда, чтобы проводить своевременно профилактическую обработку.-0-