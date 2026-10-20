Что указывает на желание США завершить конфликт в Украине, рассказал эксперт

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что указывает на то, что конфликт в Украине может закончиться, в проекте БЕЛТА "В теме" рассказал военный эксперт, политический аналитик, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми.Рассуждая о позиции США по конфликту в Украине, Яков Кедми отметил: "Америка не только вышла из этого конфликта, она ослабляет противодействие России или конфликтную ситуацию с Россией". Военный эксперт добавил, что кроме санкций, Штаты не делают больше ничего."Мало того, последний разговор Путина и Трампа: Трамп позвонил, не Путин. Не только и не столько для того, чтобы поздравить Путина с днем рождения, - сказал Яков Кедми. - Обсуждалась ситуация в Украине, которая меняется, и Россия изложила свою точку зрения. А еще там обсуждалась проблема конфликта между Соединенными Штатами и Ираном. Россия не участвует в этом конфликте. Обсуждение шло в ключе, что Россия предлагала и Соединенные Штаты хотели".Яков Кедми заметил, что взаимодействие между Россией и США в международной обстановке только усиливается в отличие от того, что было 5, 10 и 20 лет назад: "И это опять-таки говорит о том, что желание Соединенных Штатов влиять на усиление конфликта все время уменьшается".Военный эксперт также обратил внимание на заявления госсекретаря США Марко Рубио, сделанные несколько дней назад. "Он сказал, что усиление напряженности может привести к новому обострению и военным действиям. А если мы это сравним со стратегией Соединенных Штатов? "Никаких военных действий, мы не хотим быть втянуты, это против наших интересов". То, что сказал Рубио, означает: мы против усиления напряженности, мы за ее снижение. И он сказал, что решение войны может быть и в переговорах", - отметил Яков Кедми, подчеркнув, что это дает возможность сделать вывод о том, что война может закончиться."Последний удар, который получил Зеленский и вся западная свора, которая его поддерживает - это два заключения Трампа, которые он сделал. Первое. Зеленский срывает переговоры. Но все знают, что это не Зеленский делает, а тот, кто за ним стоит. А второе - он сказал, что украинскому народу надо избавиться от Зеленского", - заявил военный эксперт, добавив, что президент США выражает политику и позицию государства.Яков Кедми также обратил внимание на обострение взаимоотношений между Европой и США на фоне украинского конфликта, сравнив их с "Титаником", который идет прямо на айсберг. "У Соединенных Штатов одна политика, а у Старой Европы другая, т.е. они лоб в лоб сталкиваются, - констатировал он, подчеркнув противостояние в отношениях с основными мировыми державами у Европы. - Европа сегодня уже не играет никакой роли".-0-