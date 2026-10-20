Что указывает на желание США завершить конфликт в Украине, рассказал эксперт

Яков Кедми заметил, что взаимодействие между Россией и США в международной обстановке только усиливается в отличие от того, что было 5, 10 и 20 лет назад: "И это опять-таки говорит о том, что желание Соединенных Штатов влиять на усиление конфликта все время уменьшается".
Военный эксперт также обратил внимание на заявления госсекретаря США Марко Рубио, сделанные несколько дней назад. "Он сказал, что усиление напряженности может привести к новому обострению и военным действиям. А если мы это сравним со стратегией Соединенных Штатов? "Никаких военных действий, мы не хотим быть втянуты, это против наших интересов". То, что сказал Рубио, означает: мы против усиления напряженности, мы за ее снижение. И он сказал, что решение войны может быть и в переговорах", - отметил Яков Кедми, подчеркнув, что это дает возможность сделать вывод о том, что война может закончиться.
"Последний удар, который получил Зеленский и вся западная свора, которая его поддерживает - это два заключения Трампа, которые он сделал. Первое. Зеленский срывает переговоры. Но все знают, что это не Зеленский делает, а тот, кто за ним стоит. А второе - он сказал, что украинскому народу надо избавиться от Зеленского", - заявил военный эксперт, добавив, что президент США выражает политику и позицию государства.
Яков Кедми также обратил внимание на обострение взаимоотношений между Европой и США на фоне украинского конфликта, сравнив их с "Титаником", который идет прямо на айсберг. "У Соединенных Штатов одна политика, а у Старой Европы другая, т.е. они лоб в лоб сталкиваются, - констатировал он, подчеркнув противостояние в отношениях с основными мировыми державами у Европы. - Европа сегодня уже не играет никакой роли".-0-