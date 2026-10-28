28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что значит нефиксированная граница земельного участка и как выполняются работы по ее установлению, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.
"Граница земельного участка - это условная линия на поверхности земли и проходящая по ней условная вертикальная плоскость, которые отделяют земельный участок от других земель и земельных участков. Нефиксированная граница может устанавливаться по планово-картографическим материалам с точностью, определяемой их масштабами, без закрепления точек поворота межевыми знаками на местности", - пояснили в комитете.
Работы по установлению такой границы выполняются с использованием материалов, сведений и данных земельно-информационной системы, геопортала и геоинформационного ресурса данных дистанционного зондирования земли, ортофотопланов последнего срока создания, а также материалов и данных аэросъемки, полученных с применением беспилотного летательного аппарата.
Восстановление нефиксированной границы земельного участка не производится, обратили внимание в комитете. "По желанию заинтересованного лица в отношении такого участка могут быть выполнены работы по установлению фиксированной границы геодезическим способом - с закреплением ее точек на местности", - подчеркнули специалисты.-0-
Общество
28 октября 2026, 08:26
Что такое нефиксированная граница земельного участка, разъяснили в Госкомимуществе
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Главное
Топ-новости
Губернатор Санкт-Петербурга: белорусские производители очень быстро отвечают на наши пожелания и заказы
Расширение межрегионального сотрудничества с Ташкентской областью Узбекистана обсудили в Совете Республики
Генеральное соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС в высокой степени готовности - Минэнерго
С нами интереснее