Что такое нефиксированная граница земельного участка, разъяснили в Госкомимуществе

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что значит нефиксированная граница земельного участка и как выполняются работы по ее установлению, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.



"Граница земельного участка - это условная линия на поверхности земли и проходящая по ней условная вертикальная плоскость, которые отделяют земельный участок от других земель и земельных участков. Нефиксированная граница может устанавливаться по планово-картографическим материалам с точностью, определяемой их масштабами, без закрепления точек поворота межевыми знаками на местности", - пояснили в комитете.



Работы по установлению такой границы выполняются с использованием материалов, сведений и данных земельно-информационной системы, геопортала и геоинформационного ресурса данных дистанционного зондирования земли, ортофотопланов последнего срока создания, а также материалов и данных аэросъемки, полученных с применением беспилотного летательного аппарата.



Восстановление нефиксированной границы земельного участка не производится, обратили внимание в комитете. "По желанию заинтересованного лица в отношении такого участка могут быть выполнены работы по установлению фиксированной границы геодезическим способом - с закреплением ее точек на местности", - подчеркнули специалисты.-0-