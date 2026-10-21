Что такое народное ополчение и какие задачи оно выполняет? Военный эксперт расставил точки над "i"

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для чего нужно народное ополчение, какие задачи оно выполняет и какое место занимает в обороне государства, в проекте БЕЛТА "В теме" объяснил кандидат военных наук Андрей Богодель.

Военный эксперт прежде всего выделил три уровня обороны государства: Вооруженные Силы, территориальную оборону и народное ополчение. Он обратил внимание, что у армии есть две основных функции: сдерживание агрессии в мирное время и ее отражение - в военное. Что касается территориальной обороны, она выполняет вспомогательные функции в составе военной организации государства. Это охрана важных объектов, подготовка населенных пунктов к круговой обороне, борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. При этом призыв в войска территориальной обороны идет через военкоматы. Военный эксперт прежде всего выделил три уровня обороны государства: Вооруженные Силы, территориальную оборону и народное ополчение. Он обратил внимание, что у армии есть две основных функции: сдерживание агрессии в мирное время и ее отражение - в военное. Что касается территориальной обороны, она выполняет вспомогательные функции в составе военной организации государства. Это охрана важных объектов, подготовка населенных пунктов к круговой обороне, борьба с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. При этом призыв в войска территориальной обороны идет через военкоматы.





В то же время народное ополчение является исключительно добровольным. На базе того или иного сельсовете создается отряд народного ополчения, являющийся своего рода ядром, которое при необходимости может расширяться. "Получается такая формула: защищаешь свою семью, свой дом, свое село - значит, защищаешь Беларусь в целом", - подчеркнул Андрей Богодель. Командиром такого отряда может быть один из добровольцев с профессиональными военными навыками или опытом воинской службы.





Говоря о функциях народного ополчения, он назвал поддержание военного либо чрезвычайного положения внутри населенных пунктов: "Мало ли что будет. Может еще не быть врага, но уже появятся какие-то преступные элементы, у кого-то может возникнуть желание сместить власть. И вот здесь как раз народное ополчение будет обеспечивать безопасность". Таким образом, подчеркнул военный эксперт, речь идет о выполнении задач, несвойственных для армии, и более близких милицейским. Кстати, одним из вариантов перевода латинского слова militia является именно "народное ополчение".





"Защита государства должна стать делом общенародным. Обстановка на границах у нас непростая. И должно быть понимание, что в каждом населенном пункте есть мужики, которые по-настоящему способны защищаться. На Западе будут это прекрасно понимать, - отметил Андрей Богодель. - И я думаю, что через 10-15 лет народное ополчение станет существенной структурой, способной выполнять свой перечень задач, включая применение оружия, когда это потребуется".





"Самое ключевое заключается в том, что побеждает не армия - побеждает народ. И ополчение является формулой успеха, если говорить о стратегическом сдерживании, которое мы осуществляем", - добавил он.-0-





*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.