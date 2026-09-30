Что проверить в доме перед отопительным сезоном, напомнили в Госэнергогазнадзоре

30 сентября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Перед началом отопительного сезона необходимо проверить состояние электропроводки, розеток, защитных устройств, дымоходов и вентиляционных каналов, а при использовании газового оборудования установить датчик угарного газа. Об этом сообщил заместитель генерального директора ГУ "Государственный энергетический и газовый надзор" Егор Кнотько на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

При эксплуатации газовых приборов необходимо обеспечить приток свежего воздуха, в частности открывать форточку или окно в соответствии с требованиями безопасности. Если в помещении появился запах газа, необходимо перекрыть краны, открыть окна для проветривания, не включать и не выключать электроприборы, не пользоваться открытым огнем и не курить. После этого нужно немедленно покинуть помещение и вызвать аварийную газовую службу по телефону 104.





С наступлением холодов в жилом секторе резко возрастает потребление энергетических ресурсов. Граждане начинают активнее использовать отопительные системы, водогрейные приборы и дополнительное электрооборудование. Вместе с этим увеличивается риск несчастных случаев и пожаров из-за нарушений правил эксплуатации.За три квартала 2026 года в Беларуси зарегистрировано 12 несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током. Пострадали 12 человек, трое погибли. За аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 16 таких случаев, при этом погибли 13 человек. Одновременно специалисты фиксируют рост числа случаев среди детей: за девять месяцев произошло восемь против двух таких случаев за аналогичный период прошлого года.Электрический ток представляет опасность не только из-за риска поражения человека. При неисправности проводки или неправильной эксплуатации оборудования он может стать причиной пожара.Наиболее распространенная причина электрических пожаров - короткое замыкание. Оно нередко возникает из-за старой или поврежденной изоляции. При обследованиях специалисты обнаруживают повреждения проводки в подвалах, на чердаках, а также в местах, где ее могли повредить грызуны или домашние животные.Еще один распространенный риск - перегрузка электросети. Она возникает, когда одновременно включается несколько мощных приборов, особенно если они подключены через один удлинитель, тройник или розетку, не рассчитанную на такую нагрузку.Опасность представляют самодельные удлинители и электроприборы, а также оборудование неизвестного качества. Специалисты обращают внимание и на так называемое переходное сопротивление, которое возникает из-за плохого контакта проводов в розетках и выключателях либо при неправильном соединении проводников из разных металлов.Перед отопительным сезоном Госэнергогазнадзор рекомендует визуально проверить розетки, выключатели и аппараты защиты. Тревожными признаками являются нагрев, искрение и внешние повреждения. Необходимо использовать только исправное и сертифицированное оборудование и эксплуатировать его в соответствии с инструкцией производителя. Для электрооборудования также следует проводить предусмотренное техническое обслуживание и электрофизические испытания. Для жилых домов проверку изоляции электропроводки специалисты рекомендуют проводить один раз в 10 лет.Для защиты электросети должны применяться исправные автоматические выключатели и предохранители с соответствующими номиналами. Самостоятельная установка вместо них так называемых жучков недопустима. Такая практика фактически завышает допустимый ток защитного устройства. В результате при возникновении аварийного режима оно может не сработать, что повышает риск поражения электрическим током и возгорания.Еще одним средством защиты специалисты называют устройства защитного отключения (УЗО). Они предназначены для защиты человека от поражения электрическим током и снижения риска пожара из-за токов утечки. В качестве примера Егор Кнотько привел стиральные машины. При повреждении электронагревательного элемента напряжение может оказаться на металлическом корпусе прибора. Если человек одновременно касается корпуса и находится во влажном помещении, возникает опасность поражения электрическим током. УЗО позволяет снизить этот риск.При возникновении аварийной ситуации в первую очередь необходимо отключить неисправный прибор. Если сделать это невозможно, следует отключить соответствующий автомат или полностью обесточить дом либо квартиру. Поэтому каждый член семьи должен знать, где находится электрощит.Отдельное внимание Госэнергогазнадзор рекомендует уделять современным бытовым устройствам с аккумуляторами - мобильным телефонам, электросамокатам, пауэрбанкам и другим приборам. Специалисты не советуют оставлять телефон на зарядке под подушкой или рядом с другими легковоспламеняющимися материалами, особенно на ночь. Зарядные устройства и аккумуляторы нельзя оставлять без необходимости подключенными к сети, когда в помещении никого нет.Не следует пользоваться электроприборами во влажных помещениях, особенно во время принятия ванны. По словам Егора Кнотько, в этом году был зафиксирован трагический случай с подростком, связанный с использованием телефона и зарядного устройства в ванной комнате.Отдельное направление профилактической работы - предупреждение отравлений угарным газом. В январе - марте 2026 года в Беларуси произошло пять происшествий, связанных с угарным газом, пострадали 15 человек.Одна из главных мер профилактики - своевременная проверка дымовых и вентиляционных каналов. Она должна проводиться до начала отопительного периода. В домах и квартирах, где используется газовое оборудование - газовые колонки, котлы и другие приборы, - дымоходы и вентиляция должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов.Специалисты отдельно предупреждают об опасности самостоятельно устанавливаемых защитных "зонтиков" над дымовыми каналами. В холодную погоду они могут препятствовать нормальному выходу продуктов сгорания, способствовать обмерзанию канала и попаданию угарного газа в помещение.Угарный газ особенно опасен тем, что не имеет цвета и запаха. Поэтому Госэнергогазнадзор рекомендует устанавливать в помещениях с газовым и отопительным оборудованием сигнализаторы угарного газа. Такие устройства предупреждают об опасной концентрации газа звуковым и световым сигналом.Еще одно обязательное правило - не оставлять работающую газовую плиту без присмотра. Если человек отвлекся, содержимое посуды может выкипеть или загореться, после чего огонь распространится на помещение. Опасность представляет и одежда с длинными или свисающими элементами. При работе газовой плиты она может загореться.Категорически запрещается самостоятельно ремонтировать, устанавливать, переносить или переподключать газовое оборудование. В 2026 году специалисты расследовали случай взрыва, произошедшего при самостоятельном подключении газового оборудования. Человек пытался выполнить работы, не перекрыв подачу газа, что привело к серьезным последствиям.Госэнергогазнадзор расширяет информационно-разъяснительную работу с населением. Используются тематические квесты, тренинги, настольные игры, демонстрационные стенды, аудио- и видеоматериалы. В этом году ведомство приобрело передвижной информационный комплекс - инфомобиль. Он позволяет проводить профилактические мероприятия непосредственно в населенных пунктах, детских лагерях и на массовых мероприятиях. Комплекс оснащен большой интерактивной сенсорной панелью и голографическим проектором для проведения профилактических мероприятий с демонстрацией видеороликов и интерактивных уроков безопасности. Внутри кузов оборудован стеллажами по индивидуальному заказу для транспортировки и размещения профилактической продукции и макетов по электро- и теплобезопасности, а также безопасной эксплуатации газового оборудования.Кроме того, с 8 сентября по 16 октября совместно с газоснабжающими организациями проводится дополнительная профилактическая акция по безопасному использованию газа в быту. "Предупреждение пожаров, аварий и гибели людей в осенне-зимний период - наша общая комплексная задача", - подчеркнул Егор Кнотько. По его словам, защитные устройства и современные методы контроля помогают снижать риски, однако важнейшим фактором остается ответственное отношение граждан к собственной безопасности.-0-