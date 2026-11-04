Что позволяет Беларуси выступать в роли миротворца? Мнение эксперта

Рассуждая о роли Беларуси как миротворца, а также о выполнении особой роли в гуманитарной операции для мирных жителей прифронтового города Алешки Херсонской области (Минск, будучи активным участником этого международного процесса, обеспечивал выполнение договоренностей между Москвой и Киевом при проведении гуманитарной миссии), Александр Алесин заметил: чтобы в целом претендовать на звание миротворца, прежде всего нужно держать свое слово, выполнять свои обязательства не на словах, а на деле. "И не демонстрировать миролюбие, а на самом деле предпринимать шаги для того, чтобы прекратить этот вооруженный конфликт, - сказал независимый военный аналитик. - Беларусь придерживается союзнических обязательств в отношениях с Россией. Но главная задача - достичь того, чтобы этот конфликт прекратился". Рассуждая о роли Беларуси как миротворца, а также о выполнении особой роли в гуманитарной операции для мирных жителей прифронтового города Алешки Херсонской области (Минск, будучи активным участником этого международного процесса, обеспечивал выполнение договоренностей между Москвой и Киевом при проведении гуманитарной миссии), Александр Алесин заметил: чтобы в целом претендовать на звание миротворца, прежде всего нужно держать свое слово, выполнять свои обязательства не на словах, а на деле. "И не демонстрировать миролюбие, а на самом деле предпринимать шаги для того, чтобы прекратить этот вооруженный конфликт, - сказал независимый военный аналитик. - Беларусь придерживается союзнических обязательств в отношениях с Россией. Но главная задача - достичь того, чтобы этот конфликт прекратился".





Александр Алесин обратил внимание, что участники конфликта - люди одного корня: "Действительно, исследование показывает, что мы все практически один народ. Наши гены - общие, славянские. Поэтому, когда славяне уничтожают друг друга, это большая трагедия".

"Беларусь последовательно выполняет свои обязательства - обеспечивает обмен военнопленными и телами. И кроме того, постоянно предлагает свои усилия, свои услуги в качестве посредника, миролюбивого государства, - констатировал аналитик. - И то, что крупные страны Европы, стоящие за спиной Украины, не принимают наших предложений и конфликт до сих пор пылает, это прежде всего их вина. Беларусь делает все, что можно, никто не станет этого отрицать".-0-

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для того, чтобы выступать в качестве миротворца, нужно держать свое слово и выполнять свои обязательства. Таким мнением в проекте БЕЛТА "В теме" поделился независимый военный аналитик Александр Алесин.