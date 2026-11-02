Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 2 ноября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:10 Футболисты "Зенита" вышли в лидеры чемпионата России Спорт
20:06 Беларусь и КНР подтвердили приверженность принципу неделимости безопасности в Евразии Политика
19:51 Зарубежные эксперты назвали Минск важной площадкой для диалога по вопросам евразийской безопасности Общество
19:40 От сыров до МАЗов. Рыженков рассказал, какие совместные производства планируют создать Беларусь и Вьетнам Экономика
19:27 Постпред Польши при ООН ушел в отставку на фоне кризиса вокруг Конституционного суда В мире
19:08 Профсоюз IG Metall намерен провести забастовки более чем на 2 тыс. предприятий Германии В мире
18:53 Фестиваль-конкурс "Творчество без границ" собрал молодых талантов из Беларуси и зарубежья Культура
18:42 III Молодежный военно-патриотический форум пройдет в 2027 году в Бресте Общество
18:36 В Витебске за сутки мошенники обманули семь подростков. В УВД дали советы, как уберечь ребенка Регионы
18:18 В Гродненской области определили победителей первого этапа конкурса "Учащийся года" Регионы
18:18 Белоруска Белявская стала шестой на ЮОИ на стометровке вольным стилем Спорт
18:16 Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Доминиканой о взаимной отмене виз Президент
18:03 Дипломаты Беларуси и России обсудили в Минске вопросы общеевропейской безопасности  Политика
18:02 Баскетболисты "МИНСКА" уступили в матче Единой молодежной лиги ВТБ Спорт
18:00 Рейс Wizz Air экстренно сел в Будапеште из-за сообщения об угрозе взрыва В мире
17:57 АПК, промышленность, инфраструктура. Банк развития подвел итоги финансирования проектов в III квартале Экономика
17:53 Национальный союз студентов Франции призвал выйти на протесты 3 и 5 ноября  В мире
17:49 "Нам нужны гуманные фильмы". Эксперт из Узбекистана о развитии современного кино Культура
17:41 Достигнем ЦУР вместе! В Минске предложили подумать над совместными проектами под эгидой ШОС Политика
17:35 Утвержден механизм возмещения части транспортных расходов на доставку комбикормов производства БНБК Экономика
17:34 В Германии протестующие провели акцию у здания Гамбургского университета В мире
17:32 Творчество, патриотизм, дружба. Как проходят школьные осенние каникулы, рассказали в "Зубренке" Общество
17:20 Запасы газа в Европе в этом году делают ее более уязвимой к зиме - глава Equinor  В мире
17:17 Стройорганизация Гомельской области завышала стоимость работ и материалов. Возбуждено уголовное дело Регионы
17:17 Навроцкий выбирает силовое противостояние, которое может очень дорого обойтись Польше - Туск В мире
17:11 Для чего нужен был "Студенческий список" в Сербии? Рассказала профессор МГИМО Общество
17:09 Путин утвердил положение о порядке реализации договора с Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества  В мире
16:57 "Возможность для студентов познакомиться с мастерами кино". Гендиректор "Беларусьфильма" о "Лістападзе"  Общество
16:57 ЖКХ, торговля, строительство. В Мингорисполкоме рассказали, с какими вопросами чаще обращаются жители  Общество
16:56 Возможности трансграничной торговли через БУТБ представлены деловым кругам Вьетнама Экономика
Все новости
Все новости

Зарубежные эксперты назвали Минск важной площадкой для диалога по вопросам евразийской безопасности

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
02 ноября 2026, 19:51

Зарубежные эксперты назвали Минск важной площадкой для диалога по вопросам евразийской безопасности

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская международная конференция по евразийской безопасности дает возможность представителям разных стран обменяться мнениями о современных вызовах и искать пути их преодоления. Об этом журналистам сообщили зарубежные эксперты, участвующие в деловом приеме БИСИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Елена Пономарева отметила, что вопросы безопасности необходимо рассматривать в широком смысле - не только в военно-стратегическом, но и в экономическом, инфраструктурном, культурном и информационном измерениях. "Эта площадка очень важна во всех смыслах, потому что она поднимает самый широкий круг проблем, которые касаются огромного евразийского пространства, и выходит далеко за его пределы. Весь мир находится в состоянии повышенной турбулентности, и конфликты, кризисы могут возникать в любой точке мира", - сказала эксперт.

По ее словам, в условиях санкционного давления государствам важно формировать самодостаточные экономики и развивать кооперацию. "То, что мы можем произвести сами, мы должны делать. Соответственно, вступать в кооперативные связи, не заниматься исключительно импортозамещением, но именно формировать совершенно новые кооперативные маршруты, узлы, совместно разрабатывать технологии со странами, в том числе в СНГ", - подчеркнула Елена Пономарева. Она также отметила ценность белорусского опыта и сотрудничества стран СНГ в финансовой сфере.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко обратил внимание на роль Минска как площадки для обсуждения международной повестки в период, когда прежний миропорядок меняется, а контуры нового еще не определены. "В любом случае диалог необходим. Вопрос: готовы ли к этому диалогу западные элиты? Мы видим достаточно разную информацию, но те эксперты, представляющие западные страны, которые здесь будут и продолжат работу, - это все-таки шанс на то, что мы услышим друг друга", - отметил он. По мнению Игоря Коротченко, конференция подтверждает статус Минска как важной площадки, где Восток и Запад могут искать варианты сближения. Он также подчеркнул необходимость не допустить втягивания Европы и мира в новую мировую войну.

Исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра сообщества единой судьбы Халид Таймур Акрам назвал Беларусь важным партнером в вопросах региональной безопасности и стабильности. Он поблагодарил организаторов за приглашение и отметил, что представители других стран могли бы чаще приезжать в Беларусь. "Это замечательная страна. Она очень открытая, люди в ней очень добрые и дружелюбные. Представители западных стран должны чаще приезжать в Беларусь, чтобы увидеть это", - поделился Халид Таймур Акрам.

Начальник отдела информации и связей с общественностью Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Шувалов сообщил, что ОДКБ представит третий доклад о межплатформенном взаимодействии. Документ посвящен идее создания экспертно-аналитической площадки с участием ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств. "Мы предлагаем такой концептуальный аналитический доклад от нашей организации", - сказал он.

Юрий Шувалов также отметил, что ОДКБ развивает коллективные силы, проводит учения и специальные операции. В следующем году организация отметит 25-летие, а Договору о коллективной безопасности исполнится 35 лет.

Генерал-майор в отставке Раджендра Сингх Ядав, представляющий Объединенный институт Вооруженных сил Индии, назвал проведение конференции важной инициативой Беларуси. По его словам, региону не хватало подобной площадки для обсуждения вопросов безопасности. "Каждый раз, когда мы говорим о глобальной безопасности, мы рассматриваем только одну сторону проблемы - как преодолеть ее с помощью силы, милитаризации, оружия, договоров, регионов, альянсов и блоков. Но мы не смотрим шире", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что безопасность прежде всего связана с возможностью людей и их семей жить в мире и развиваться. При этом современные противостояния уже не ограничиваются военной сферой: к ней добавились космос, искусственный интеллект, торговля и экономика. "Есть способы и возможности, когда, развиваясь в этих областях, можно достичь определенных результатов без борьбы", - считает Раджендра Сингх Ядав. Он высказался за создание механизма взаимодействия с участием крупных государств и стран Глобального Юга.

О значении открытого общения говорил и директор Белорусского института стратегических исследований Андрей Кунцевич, обращаясь к зарубежным партнерам на деловом приеме. Он напомнил белорусскую пословицу "Гость в дом - Бог в дом" и поблагодарил участников за готовность к разговору. "Уверен, что такое неформальное общение поспособствует улучшению понимания позиций друг друга, обмену опытом, поиску точек соприкосновения даже в самых непростых вопросах", - отметил Андрей Кунцевич.

По его словам, именно в ходе дружественного диалога можно находить эффективные решения и пути практической реализации достигнутых договоренностей. Минская площадка, подчеркнул руководитель БИСИ, приобретает все более устойчивый характер. Беларусь исходит из принципа неделимости безопасности, согласно которому безопасность одних государств не может укрепляться за счет безопасности других. Задача БИСИ - объединять партнеров, приверженных миру, диалогу и безопасному будущему.-0-
Теги
Беларусь
Новости рубрики Общество
Маргарита Маскялиене "За неделю я прожила целую жизнь": Маргарита Маскялиене - о "Миссис Вселенная", детях и жизни в деревне
Юлия Купреева Музейный работник на один день стала художником Добрушского фарфорового завода
Фото из архива III Молодежный военно-патриотический форум пройдет в 2027 году в Бресте
Фото из архива Творчество, патриотизм, дружба. Как проходят школьные осенние каникулы, рассказали в "Зубренке"
Фото из архива РИА Новости Для чего нужен был "Студенческий список" в Сербии? Рассказала профессор МГИМО
Фото eccis.org "Возможность для студентов познакомиться с мастерами кино". Гендиректор "Беларусьфильма" о "Лістападзе" 
  • Главная
  • Зарубежные эксперты назвали Минск важной площадкой для диалога по вопросам евразийской безопасности
    • Главное
    Построить в срок Нежинский ГОК. Лукашенко собрал совещание по важному для страны проекту
    "Разговор был жестким". Снопков о совещании у Лукашенко по Нежинскому ГОКу
    Достигнем ЦУР вместе! В Минске предложили подумать над совместными проектами под эгидой ШОС
    Место новое - значимость прежняя. Какую традицию заложило II ВНС
    Топ-новости
    Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Доминиканой о взаимной отмене виз
    Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
    Утвержден механизм возмещения части транспортных расходов на доставку комбикормов производства БНБК
    Алейник назвал направления, по которым Беларусь достигла наибольшего прогресса в реализации ЦУР
    Крупко о гуманитарной миссии в Алешках: Беларусь вновь подтвердила позицию миролюбия и добрососедства
    "Огромная роль". Лантратова поблагодарила Беларусь за помощь в миссии в Алешках и переговорах с Украиной
    III Молодежный военно-патриотический форум пройдет в 2027 году в Бресте
    Белоруска Белявская стала шестой на ЮОИ на стометровке вольным стилем
    Как белорусы оценили новый сервис по онлайн-заказу дров, рассказали в Минлесхозе
    Путин утвердил положение о порядке реализации договора с Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества 
    Уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум - ЕАБР
    Творчество, патриотизм, дружба. Как проходят школьные осенние каникулы, рассказали в "Зубренке"
    Таунхаусы в "Минск-Мире". Загородный уют в сердце большого города 
    Кинематограф стал мощнейшим инструментом защиты культурного суверенитета и исторической памяти - Петришенко
    Республиканская акция "Единство поколений: маршрут памяти" в формате автопоезда стартовала в Минске 
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.