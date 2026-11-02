Зарубежные эксперты назвали Минск важной площадкой для диалога по вопросам евразийской безопасности

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская международная конференция по евразийской безопасности дает возможность представителям разных стран обменяться мнениями о современных вызовах и искать пути их преодоления. Об этом журналистам сообщили зарубежные эксперты, участвующие в деловом приеме БИСИ, передает корреспондент БЕЛТА.



Профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Елена Пономарева отметила, что вопросы безопасности необходимо рассматривать в широком смысле - не только в военно-стратегическом, но и в экономическом, инфраструктурном, культурном и информационном измерениях. "Эта площадка очень важна во всех смыслах, потому что она поднимает самый широкий круг проблем, которые касаются огромного евразийского пространства, и выходит далеко за его пределы. Весь мир находится в состоянии повышенной турбулентности, и конфликты, кризисы могут возникать в любой точке мира", - сказала эксперт.



По ее словам, в условиях санкционного давления государствам важно формировать самодостаточные экономики и развивать кооперацию. "То, что мы можем произвести сами, мы должны делать. Соответственно, вступать в кооперативные связи, не заниматься исключительно импортозамещением, но именно формировать совершенно новые кооперативные маршруты, узлы, совместно разрабатывать технологии со странами, в том числе в СНГ", - подчеркнула Елена Пономарева. Она также отметила ценность белорусского опыта и сотрудничества стран СНГ в финансовой сфере.



Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко обратил внимание на роль Минска как площадки для обсуждения международной повестки в период, когда прежний миропорядок меняется, а контуры нового еще не определены. "В любом случае диалог необходим. Вопрос: готовы ли к этому диалогу западные элиты? Мы видим достаточно разную информацию, но те эксперты, представляющие западные страны, которые здесь будут и продолжат работу, - это все-таки шанс на то, что мы услышим друг друга", - отметил он. По мнению Игоря Коротченко, конференция подтверждает статус Минска как важной площадки, где Восток и Запад могут искать варианты сближения. Он также подчеркнул необходимость не допустить втягивания Европы и мира в новую мировую войну.



Исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра сообщества единой судьбы Халид Таймур Акрам назвал Беларусь важным партнером в вопросах региональной безопасности и стабильности. Он поблагодарил организаторов за приглашение и отметил, что представители других стран могли бы чаще приезжать в Беларусь. "Это замечательная страна. Она очень открытая, люди в ней очень добрые и дружелюбные. Представители западных стран должны чаще приезжать в Беларусь, чтобы увидеть это", - поделился Халид Таймур Акрам.



Начальник отдела информации и связей с общественностью Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Шувалов сообщил, что ОДКБ представит третий доклад о межплатформенном взаимодействии. Документ посвящен идее создания экспертно-аналитической площадки с участием ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества и Содружества Независимых Государств. "Мы предлагаем такой концептуальный аналитический доклад от нашей организации", - сказал он.



Юрий Шувалов также отметил, что ОДКБ развивает коллективные силы, проводит учения и специальные операции. В следующем году организация отметит 25-летие, а Договору о коллективной безопасности исполнится 35 лет.



Генерал-майор в отставке Раджендра Сингх Ядав, представляющий Объединенный институт Вооруженных сил Индии, назвал проведение конференции важной инициативой Беларуси. По его словам, региону не хватало подобной площадки для обсуждения вопросов безопасности. "Каждый раз, когда мы говорим о глобальной безопасности, мы рассматриваем только одну сторону проблемы - как преодолеть ее с помощью силы, милитаризации, оружия, договоров, регионов, альянсов и блоков. Но мы не смотрим шире", - отметил эксперт.



Он подчеркнул, что безопасность прежде всего связана с возможностью людей и их семей жить в мире и развиваться. При этом современные противостояния уже не ограничиваются военной сферой: к ней добавились космос, искусственный интеллект, торговля и экономика. "Есть способы и возможности, когда, развиваясь в этих областях, можно достичь определенных результатов без борьбы", - считает Раджендра Сингх Ядав. Он высказался за создание механизма взаимодействия с участием крупных государств и стран Глобального Юга.



О значении открытого общения говорил и директор Белорусского института стратегических исследований Андрей Кунцевич, обращаясь к зарубежным партнерам на деловом приеме. Он напомнил белорусскую пословицу "Гость в дом - Бог в дом" и поблагодарил участников за готовность к разговору. "Уверен, что такое неформальное общение поспособствует улучшению понимания позиций друг друга, обмену опытом, поиску точек соприкосновения даже в самых непростых вопросах", - отметил Андрей Кунцевич.



По его словам, именно в ходе дружественного диалога можно находить эффективные решения и пути практической реализации достигнутых договоренностей. Минская площадка, подчеркнул руководитель БИСИ, приобретает все более устойчивый характер. Беларусь исходит из принципа неделимости безопасности, согласно которому безопасность одних государств не может укрепляться за счет безопасности других. Задача БИСИ - объединять партнеров, приверженных миру, диалогу и безопасному будущему.-0-