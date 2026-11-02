Что показывает анализ крови из пяточки новорожденного? Отвечает неонатолог

Что показывает анализ крови из пяточки новорожденного?На вопрос проекта БЕЛТА "В теме. Здоровье" ответила врач-неонатолог Александра Борисенко. - Это неонатальный скрининг. У нас в стране он проводится на пять заболеваний: фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземия. Это наследственные заболевания, которые передаются по рецессивному пути, то есть мамы и папы могут быть носителями и даже не знать, что у них существует такой ген, а ребенок - получить его. На третьи полные сутки у доношенных деток берут кровь на анализ из пяточки. Почему из пяточки? На ней самая обширная сосудистая сеточка, процедура проходит менее болезненно. Кровь направляется в РНПЦ "Мать и дитя". Результат обычно готов в течение месяца. Если все хорошо, он никуда не приходит, маме его нигде не надо искать. А если есть какие-то нюансы, не надо сразу пугаться. Чаще всего просят пересдать, потому что бывают ложноположительные результаты. Надо проходить обследование дальнейшее, - рассказала врач-неонатолог.

Александра Борисенко подчеркнула важность неонатального скрининга: он помогает выявить возможные заболевания на раннем этапе, начать терапию и избежать плохих последствий.

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