Что показывает анализ крови из пяточки новорожденного? Отвечает неонатолог

Что
показывает анализ крови из пяточки новорожденного?На вопрос проекта БЕЛТА "В теме. Здоровье"
ответила врач-неонатолог Александра Борисенко.
- Это
неонатальный скрининг. У нас в стране он проводится на пять заболеваний:
фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, муковисцидоз
и галактоземия. Это наследственные заболевания, которые передаются по
рецессивному пути, то есть мамы и папы могут быть носителями и даже не знать,
что у них существует такой ген, а ребенок - получить его. На третьи полные
сутки у доношенных деток берут кровь на анализ из пяточки. Почему из пяточки? На
ней самая обширная сосудистая сеточка, процедура проходит менее болезненно. Кровь
направляется в РНПЦ "Мать и дитя". Результат обычно готов в течение
месяца. Если все хорошо, он никуда не приходит, маме его нигде не надо искать. А
если есть какие-то нюансы, не надо сразу пугаться. Чаще всего просят пересдать,
потому что бывают ложноположительные результаты. Надо проходить обследование
дальнейшее, - рассказала врач-неонатолог.
Александра
Борисенко подчеркнула важность неонатального скрининга: он помогает выявить
возможные заболевания на раннем этапе, начать терапию и избежать плохих последствий.
Читайте также:
Неонатолог объяснила, что на самом
деле показывает шкала Апгар
Как распознать проблемы с печенью,
объяснила врач-гастроэнтеролог
Кардиолог рассказал, чем опасно
повышенное артериальное давление