Что пережили белорусы под польским гнетом и почему 17 сентября - счастливый день в календаре - мнения





Трагическая страница истории





- С одной стороны, Рижский договор 1921 года позволил остановить военные действия. С другой - имел самые негативные последствия для Беларуси, - рассказывает заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси Павел Трубчик. - Мы были отстранены от самого переговорного процесса и финального подписания документа. При этом более 70% населения наших западных земель, отошедших Польше, составляли белорусы.

По словам собеседника, есть три основных фактора формирования любой нации: общность территории, языка и культуры. Разделение страны на две части привело к тому, что процессы национально-государственного строительства, начавшиеся в 1919 году, затормозились. Власти Польши перешли к откровенной политике полонизации и ассимиляции региона. Поэтому для белорусов Рижский договор - трагическая страница истории. По словам собеседника, есть три основных фактора формирования любой нации: общность территории, языка и культуры. Разделение страны на две части привело к тому, что процессы национально-государственного строительства, начавшиеся в 1919 году, затормозились. Власти Польши перешли к откровенной политике полонизации и ассимиляции региона. Поэтому для белорусов Рижский договор - трагическая страница истории.





Павел Трубчик ставит знак равенства между понятиями насильственной ассимиляции и этноцида. Власти второй Речи Посполитой не признавали факта существования белорусов как нации.





- Когда представители БССР обращали внимание польского руководства на то, что в Западной Беларуси нарушаются условия как Рижского, так и малого Версальского договоров, им отвечали, что в Польше проводят свою национальную политику и руководствуются собственными законами, - отмечает историк. - Никто из поляков не выступал в защиту прав белорусов. Польская интеллигенция никак не реагировала на факты притеснения белорусского населения, хотя белорусский вопрос неоднократно поднимался в Лиге наций, предшественнице ООН.





Политика дискриминации белорусов достигла своего логического завершения в официальном заявлении министра иностранных дел Польши Юзефа Бека на заседании Лиги Наций в Женеве в сентябре 1934 г. об отказе Польши от ранее данных гарантий по защите прав национальных меньшинств.





Историческая справедливость





В наши дни все белорусы - от свидетелей тех событий до школьников - знают, что сентябрь 1939 года принес свободу Западной Беларуси, позволил говорить на родном языке, молиться в своих храмах, без опаски отмечать народные праздники. Страна, объединенная в одно целое, дала возможность белорусам самостоятельно строить свое счастье. Но в Польше многим этот факт не дает покоя.

- Сегодня многие события истории политизируются. Речь Посполитая на протяжении многих веков вела экспансию на Восток. Еще со времен ВКЛ ее элиты пытались обосновать свои притязания на нашу территорию, - рассказывает Павел Трубчик. - Когда собственных земель становилось недостаточно, предпринимались попытки расширить их за счет белорусских. На руку этому играло и то, что в нашей стране проходит граница между православием и католицизмом. Таким образом, белорусы как нация формировались в сложнейших условиях войн, противостояний и конфликтов. - Сегодня многие события истории политизируются. Речь Посполитая на протяжении многих веков вела экспансию на Восток. Еще со времен ВКЛ ее элиты пытались обосновать свои притязания на нашу территорию, - рассказывает Павел Трубчик. - Когда собственных земель становилось недостаточно, предпринимались попытки расширить их за счет белорусских. На руку этому играло и то, что в нашей стране проходит граница между православием и католицизмом. Таким образом, белорусы как нация формировались в сложнейших условиях войн, противостояний и конфликтов.





Сегодня в Польше существуют разные подходы к оценке событий 1920-1930-х годов.





- Официальная польская историография не отрицает, что для второй Речи Посполитой Рижский договор стал выгодным соглашением. При этом доказывается, что эти территории должны быть польскими, - отмечает эксперт. - Еще тогда предпринимались попытки с помощью искажения результатов переписи населения уменьшить численность белорусов на территории Западной Беларуси и их роль в жизни региона. Но факт остается фактом - документальные источники и архивные данные свидетельствуют о том, что эти земли исконно белорусские. В политической сфере территориальные претензии поляков к нашей стране больше рассчитаны на конфронтацию, чем на добрососедство.





Павел Трубчик обращает внимание и на тот факт, что поляки по итогам Великой Отечественной войны получили часть восточных земель Германии, в том числе нынешний Гданьск. Если соотнести размер польских территорий до войны и после, они почти ничего не потеряли. Но и в наши дни Польша требует репарации от Германии.





В попытке смешать пакты





Еще одна претензия, которая звучит в адрес нашей страны: воссоединение Беларуси якобы стало возможным благодаря соглашению, заключенному между СССР и Германией в августе 1939 года. Дескать, Польшу просто разделили два европейских государства.

- В 1930-х годах Германия заключила большое количество договоров и пактов о ненападении с различными государствами, в том числе и с Польшей в 1934 году, а не только с СССР. В Европе нарастала конфронтация, шла милитаризация, - отмечает Павел Трубчик. - Для Советского Союза подписание Договора о ненападении с Германией от 23 августа 1939 года позволило отодвинуть начало войны почти на два года. При этом следует учесть, что до этого СССР неоднократно предпринимал попытки создать систему коллективной безопасности, но Франция и Англия на эти инициативы не ответили. Более того, в 1938 году Англия, Франция, Германия и Италия заключили Мюнхенское соглашение, после которого Чехословакия перестала существовать, а ее Тешинскую область аннексировала Польша. Для белорусов соглашение между Германией и СССР имело и другое важное последствие. В соответствии с ним Западная Беларусь отходила в сферу влияния Советского Союза, а БССР получила возможность стать единым целым. - В 1930-х годах Германия заключила большое количество договоров и пактов о ненападении с различными государствами, в том числе и с Польшей в 1934 году, а не только с СССР. В Европе нарастала конфронтация, шла милитаризация, - отмечает Павел Трубчик. - Для Советского Союза подписание Договора о ненападении с Германией от 23 августа 1939 года позволило отодвинуть начало войны почти на два года. При этом следует учесть, что до этого СССР неоднократно предпринимал попытки создать систему коллективной безопасности, но Франция и Англия на эти инициативы не ответили. Более того, в 1938 году Англия, Франция, Германия и Италия заключили Мюнхенское соглашение, после которого Чехословакия перестала существовать, а ее Тешинскую область аннексировала Польша. Для белорусов соглашение между Германией и СССР имело и другое важное последствие. В соответствии с ним Западная Беларусь отходила в сферу влияния Советского Союза, а БССР получила возможность стать единым целым.





Проголосовали почти единогласно





- То, что объединение Беларуси произошло практически бескровно, говорит о многом. В основной массе рабоче-крестьянская Красная армия не встретила на своем пути сопротивления. Население встречало ее цветами и хлебом-солью. Польская армия, за исключением нескольких случаев, практически не вступала в боестолкновения, - отмечает эксперт.





Историческую правду событий доказали и выборы в Народное собрание Западной Беларуси, состоявшиеся 28-30 октября 1939 года. Явка на них превысила 96%. За выдвинутых кандидатов проголосовали более 90% избирателей.

- Это свидетельствует о том, что население Западной Беларуси было согласно с тем, что произошло справедливое и необходимое всем объединение страны, - резюмирует Павел Трубчик. - Это свидетельствует о том, что население Западной Беларуси было согласно с тем, что произошло справедливое и необходимое всем объединение страны, - резюмирует Павел Трубчик.





После воссоединения положение населения на территории Западной Беларуси кардинально улучшилось. Так, если в 1938 году на 100 тыс. кв.км в регионе было всего 80 больниц, то к концу 1940 года работали 243 больницы, 207 поликлиник и амбулаторий. Стремительно улучшалась и ситуация со школами. В Западной Беларуси к 1939 году все белорусские школы были ликвидированы. Но уже в 1940/1941 учебном году на этой территории приняли учеников 5959 школ, более 4,5 тыс. из них - с белорусским языком обучения. Были также учебные учреждения, где преподавание велось на русском, литовском, идише и польском языках. В БССР поддерживали национальные меньшинства.





Защита национальных интересов





- Дата 17 сентября 1939 года никогда не уходила из белорусской истории, - отмечает Павел Трубчик.- В отдельные периоды ей уделяли чуть меньше внимания, но она всегда оставалась в памяти народа. Праздник отошел на второй план летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная. После войны Польша вошла в сферу влияния СССР, и отношения между белорусами и поляками также старались не обострять. Но это не означает, что кто-то отказывался от праздника или отменял его. День народного единства был всегда, хоть и отмечался не с таким размахом, как сегодня.

По словам Павла Трубчика, то, что Президент своим указом от 7 июня 2021 года утвердил 17 сентября День народного единства как государственный праздник, - абсолютно верное и правильное решение. В условиях той конфронтации, которая сегодня происходит в мире, тех вызовов, на которые нашей стране приходится отвечать, мы должны сами отстаивать историческую правду и хранить память о событиях 1939 года. За нас этого никто не сделает. События 87-летней давности сегодня приобрели огромное значение. Западные исследователи все чаще стараются переписать исторические факты. По словам Павла Трубчика, то, что Президент своим указом от 7 июня 2021 года утвердил 17 сентября День народного единства как государственный праздник, - абсолютно верное и правильное решение. В условиях той конфронтации, которая сегодня происходит в мире, тех вызовов, на которые нашей стране приходится отвечать, мы должны сами отстаивать историческую правду и хранить память о событиях 1939 года. За нас этого никто не сделает. События 87-летней давности сегодня приобрели огромное значение. Западные исследователи все чаще стараются переписать исторические факты.





- Пересмотру подвергнуты практически все основные аспекты истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, - считает историк. - Поэтому очень важно не только изучать историю об этих событиях, но и сохранять историческую память. Необходимо учить молодое поколение противостоять фальсификациям истории. Поэтому, отмечает Павел Трубчик, в наши дни огромное внимание уделяется исторической науке.





Один из главных праздников





- Для белорусского суверенитета День народного единства- один из основополагающих праздников, наряду с Днем Независимости и Днем Победы, - считает эксперт. - Он символизирует единство нашей нации, показывает тот сложный путь, который мы прошли при строительстве государства. Это одно из основных событий в истории нашей страны, которое мы не имеем права забывать. На государственном уровне - в области исторической политики - у нас нет деления на Западную и Восточную Беларусь.





Эксперт напоминает историю первой Речи Посполитой, где в Сейм фактически могла избираться только одна социальная и конфессиональная группа. Это привело к конфронтации, гражданской войне и в итоге - к распаду государства.





- Уникальность нашей страны, нашей государственной системы в том, что у нас нет каких-либо ограничений или привилегий по национальному и конфессиональному признакам для жителей определенных регионов или групп населения. Такая сбалансированная политика приводит к тому, что в Беларуси живет единый народ, у которого общие культура и язык, одинаковое отношение к государственным символам и праздникам.





За свое право "людзьмі звацца"





Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:





- День народного единства имеет важное историческое и политическое значение для каждого белорусского патриота. 87 лет назад начался новый этап строительства белорусской государственности. 17 сентября 1939 года закончился период политического бесправия и национального угнетения белорусов. С момента аннексии наших земель политика польских властей на оккупированных территориях отличалась особым цинизмом и жестким национально-правовым давлением на местное население. Польские правители считали белорусов неспособными к созданию собственного национального государства и преследовали цель их ополячить.





Варшава игнорировала взятые на себя по дополнительному протоколу к Версальскому трактату 1919 года, Рижскому договору и Польской конституции 1921 года обязательства обеспечить национальным меньшинствам свободу вероисповедания, соблюдение прав владения имуществом, обучения на белорусском языке, на применение родного языка в общественных организациях и государственных учреждениях. После установления открытой, ничем не ограниченной диктатуры Юзефа Пилсудского были запрещены белорусские общественные и политические организации, газеты и журналы. Принадлежавшие Православной церкви культовые здания передавались римским католикам.





Политика правовой и политической дискриминация национальных меньшинств дополнялась экономическим угнетением. Земля принадлежала польским латифундистам, а промышленные предприятия - капиталистам. Львиная доля производимой продукции доставалась польским помещикам, заводчикам, фабрикантам и их прихлебателям. Процветала безработица. С каждым годом жизнь людей ухудшалась и становилась невыносимой.





Белорусы всячески сопротивлялись целенаправленной политике полонизации и окатоличивания. Повсеместно вспыхивали крестьянские выступления и забастовки рабочих. В качестве ответных мер власти Варшавы при поддержке местных осадников развернули против простого люда масштабные репрессии и кровавый террор. С 1934 года участников революционного и национально-освободительного движения во внесудебном порядке заключали в концлагерь, созданный в Березе-Картузской.





Приведем несколько примеров героического сопротивления белорусов польским оккупантам. В марте 1932-го в Новогрудском повете крестьяне деревни Осташин и нескольких соседних населенных пунктов выступили против усиления налогового гнета. Прибывшая для усмирения крестьян карательная команда жестоко расправилась с восставшими: 4 человека были казнены, 44 - отправлены в тюрьму, в том числе 5 крестьян были осуждены на пожизненный срок лишения свободы. Наиболее яркой страницей истории национально-освободительной борьбы белорусского народа за свое право "людзьмі звацца" считается начавшаяся весной 1935 года забастовка нарочанских рыбаков, открыто выступивших против земельной и налоговой политики польских властей.





Настоящее освобождение от панского гнета наступило только с приходом в сентябрьские дни 1939 года Красной армии, установлением на освобожденных западно-белорусских землях советской власти и воссоединением с Белорусской ССР, ликвидацией помещичьего землевладения и национализацией промышленных предприятий, возрождением белорусских школ и национальной культуры в целом.





Алексей ГОРБУНОВ, Светлана КИРСАНОВА,

фото из архива БЕЛТА,

газета "7 дней".-0-