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Что нужно сделать в домах, авто и на участках до холодов - рекомендации специалистов

Опубликовано:

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Общество
31 октября 2026, 19:12

Что нужно сделать в домах, авто и на участках до холодов - рекомендации специалистов

Какой будет нынешняя зима, синоптики пока не берутся прогнозировать, однако профильные службы страны уверенно заявляют - готовы ко всем сюрпризам погоды. Корреспондент "7 дней" узнал, что сотрудники ГАИ и МЧС рекомендуют сделать в своих домах, авто и на участках перед наступлением холодов.

Печь требует заботы

Вместе с сотрудниками МЧС отправляюсь в профилактический рейд к одиноко проживающим пенсионерам. Первая точка на нашем маршруте - частный дом на улице Красная Слобода в Заводском районе Минска. Пока спасатели достают из багажника несколько пожарных извещателей и необходимый инструмент, у калитки с нами уже здоровается хозяин дома - Валерий Витальевич.
- Проверим состояние вашего печного оборудования. Дадим рекомендации и установим автономный пожарный извещатель, - объясняет цель визита младший инспектор сектора надзора и профилактики Заводского РОЧС Никита Шкиндеров.
В доме инспектор приступает к осмотру печи: притопочный лист из металла размером 0,7х0,5 м имеется, корпус без видимых трещин, дверцы плотно закрываются. Значит, все в порядке. Затем напоминаем хозяину, что дымоход должен быть побелен и оштукатурен. Топить печь нужно под постоянным присмотром и не допускать ее перекала. Также нельзя сушить на ней одежду и хранить рядом горючие материалы.

- Каждый год осматриваю, штукатурю и белю дымоход. Даже сетку положил, чтобы прочнее была, - рассказывает Валерий Витальевич. - Если вдруг перетоплю, то обязательно осматриваю, чтобы при необходимости подмазать.

Печь в этом доме используется уже 20 лет, и за это время нареканий по ней со стороны спасателей не было. А вот пожарные извещатели в трех жилых комнатах отсутствуют. Валерий Витальевич просит у инспекторов установить АПИ в помещениях так, чтобы устройства соответствовали правилам безопасности, но и в глаза сильно не бросались.

- Пожарный извещатель закрепляется на потолке или на расстоянии не менее десяти и не более тридцати сантиметров от него на стене. Когда дым поднимается вверх, устройство срабатывает и предупреждает об опасности. Это дает человеку возможность проснуться и эвакуироваться, - поясняет Никита Шкиндеров.
Вскоре оборудование установлено. Проверяем его нажатием специальной кнопки: каждый АПИ отзывается резким коротким сигналом - все работает! Прощаемся с пенсионером и вручаем ему памятку о правилах эксплуатации печей.

Пока едем к следующему дому, инспектор группы профилактики ПАСЧ-21 Заводского РОЧС Данила Ашурко рассказывает, на что обратить внимание дачникам при подготовке загородного дома к наступлению холодов.

- Рекомендации практически те же, что и для жилья с печным отоплением. Топить лучше сухими дровами, потому что от сырых образуется липкая сажа, которая забивает дымоход, - говорит он. - Перед длительным отъездом необходимо отключить все электроприборы, даже чайник, потому что бывали случаи пожаров из-за короткого замыкания. Обязательно плотно закрыть все двери и окна. Навести порядок на участке, убрать горюче-смазочные материалы и обкосить траву, чтобы предупредить распространение огня во время весенних палов.

Как отметили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, с наступлением холодов возрастают риски пожаров в жилом фонде. С октября по март ежегодно происходит более 70% случаев гибели людей из-за возгораний. Как правило, это связано с тем, что дети и взрослые больше времени проводят дома, активно пользуются печами, электрическими сетями и оборудованием.
От дворов до дорог

Поэтапно к зиме готовятся и коммунальные службы. С апреля по сентябрь специалисты проводят целый комплекс работ - от проверки состояния жилых домов и инженерных систем до готовности спецтехники и запасов противогололедных материалов.
- Важно не просто выявить неисправности, а минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций в отопительный период. Поэтому один из ключевых этапов - гидравлические испытания, своеобразный стресс-тест для систем отопления. Создается повышенное давление, которое позволяет выявить слабые места и возможные дефекты, - поясняет генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Марина Толстик и добавляет, что подготовка к зиме заключается не только в обеспечении тепла в домах, но и в безопасности на придомовых территориях. - До наступления холодов также обслуживаем спецтехнику, устанавливаем и заполняем ящики с песко-соляной смесью, обновляем инвентарь для уборки снега и наледи.

Не менее серьезная подготовка к зимнему сезону необходима и автомобилистам. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям заранее подготовить свои транспортные средства, ведь безопасность на зимней дороге напрямую зависит от технического состояния авто.
- Своевременная подготовка машины позволяет избежать аварийных ситуаций, и начинать ее следует задолго до выпадения первого снега. Одним из самых важных этапов является смена летних шин на зимние, которую необходимо производить, как только среднесуточная температура воздуха опускается до 5-7 градусов тепла, поскольку при холоде летняя резина теряет свою эластичность, дубеет и перестает обеспечивать надежное сцепление с дорожным покрытием, - отмечает начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

Правоохранитель также рекомендует проверить исправность тормозной системы и подвески: при неравномерном срабатывании тормозов транспорт может занести. Следует уделить внимание состоянию аккумуляторной батареи, нагрузка на которую зимой возрастает в разы. Обязательно нужно проконтролировать уровень и плотность антифриза, исправность системы отопления салона, а также проверить исправность щеток стеклоочистителей и системы обогрева стекол.

Не лишним будет доукомплектовать багажник автомобиля зимним набором, в который должны входить щетка со скребком, небольшая лопата, провода для "прикуривания", надежный буксировочный трос и световозвращающий жилет на случай вынужденной остановки на обочине.
- Госавтоинспекция призывает водителей к первым холодам не только подготовить технику, но и полностью перестроить сам стиль вождения, - подытоживает Сергей Бабич.

Вадим КОНДРАТЮК, 
фото автора и из архива БЕЛТА,
"7 дней".-0-
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