Что нужно для завершения конфликта в Украине и почему США умывают руки? Эксперты ответили 

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О перспективах завершения конфликта в Украине, выборах президента этой страны и действиях Вашингтона в отношении Киева в эфире телеканала "Беларусь 1" порассуждали отечественные и зарубежные эксперты, сообщает БЕЛТА.
"Потенциал завершения войны в Украине есть, планы уже обсуждались не раз. Просто необходимо учитывать ситуацию на местности, - считает генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей, кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин. - Зеленский, киевский режим, невзирая на свои хотелки и пиар-операции с громкими названиями, должны признать реальность. Они утратили значительную часть территорий, и это нужно зафиксировать. Без уступок со стороны киевского режима и их европейских покровителей никакого мира быть не может".
Политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская, касаясь темы выборов в Украине, отметила, что выбирать президента должны сами украинцы. "Что бывает, когда президента "помогают" выбрать, создают для этого все условия и, я не исключаю, что выбрали западные интересанты, мы сейчас наблюдаем", - констатировала она.
Руководитель отдела международных отношений партии "Процветающая Армения" Арман Абовян в свою очередь обратил внимание на действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины. По его мнению, они подтверждают то, о чем украинское руководство предупреждал глава белорусского государства. "Речь шла о том, что наступит момент, когда Соединенные Штаты просто умоют руки. Они выкачали все, что возможно из украинского конфликта", - подчеркнул эксперт.-0-
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Общество
18 октября 2026, 22:37
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