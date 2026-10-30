Что нужно для укрепления национальной обороны, рассказал начальник Генштаба ВС Беларуси

Начальник Генштаба подчеркнул, что в Беларуси видят напряженную обстановку у государственных границ и в целом в мире, и наша страна готовится исключительно к защите, но не к нападению. "Мы к этому готовимся постоянно, - сказал Владимир Белый. - Наше военно-политическое руководство, наша страна всегда была договороспособной. Военная организация государства сегодня является основным инструментом обеспечения военной безопасности нашего государства, а в военное время - для ведения и обеспечения обороны".
Он отметил, что еще несколько лет назад в Беларуси смогли предугадать некоторые ситуации, которые происходят сейчас. "У нас появились такие формы, как ответ на гибридные угрозы, в том числе и в мирное время, - пояснил Владимир Белый. - Не стоит на месте и вопрос оснащения наших Вооруженных Сил современными образцами вооружения. Только за последние годы мы поставили на вооружение более 40 тыс. новых и модернизированных образцов".
Он добавил, что в распоряжении ВС Беларуси есть, например, не просто беспилотники, а целые беспилотные системы. Кроме того, для армии важна и автоматизация, так как от оперативности принятия решений и реакций на угрозы зависит и эффективность действий в целом. Здесь нужны новые средства связи, передачи данных, и белорусские Вооруженные Силы ими обладают.
Владимир Белый пояснил, что Беларусь на юге и западе отслеживает активность в соседних странах вблизи госграницы, чтобы суметь вовремя среагировать на любые угрозы. А сильным союзником республики, на которого можно опереться, выступает Россия.-0-
Скриншот видео телеканала ОНТ