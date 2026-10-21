Что на самом деле стоит за угрозами Европы? Мнение эксперта

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на воинственную риторику, Европа ничего не может, за ее словами ничего не стоит. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил военный эксперт, политический аналитик, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми.Рассуждая о воинственной риторике Европы, попытках расширять свое влияние, Яков Кедми отметил: "Чем больше говорят, тем меньше могут. Кто больше говорит, грозится, больше себя хвалит - это признак того, что сил у него меньше. А он говорит для того, чтобы поддержать себя, чтобы одурачить свое население, для того, чтобы что-то показать вместо действия. Кроме этого Европа ничего не может. За ее словами нет ничего"."Европа со всеми своими угрозами России не в состоянии обеспечить безопасность украинского неба. Вся огромная передовая Европа. И сегодня с Европой начинают все меньше и меньше считаться. Как рынок сбыта - да, как рынок сбыта, производящий все менее передовую технологию, - да", - сказал эксперт.Яков Кедми в этом контексте обратил внимание на то, что происходит в автомобилестроении. "Сейчас Китай сбывает в Европу свою автомобильную промышленность. Это то, в чем Европа всегда была самой передовой. Ее автомобильная промышленность была больше и сильнее американской. А где она сегодня? Куда она катится? Даже в самой Европе, я уже не говорю про "обеспечить весь мир", - сказал политический аналитик. - Сегодня Volkswagen закрывает свои предприятия, потому что он не может выдержать конкуренцию с китайскими машинами".В заключение Яков Кедми отметил, что все работает на ослабление Европы.-0-