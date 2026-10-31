Что является залогом успешного взаимодействия с блогерами? Ответили в Мининформе

По ее мнению, оптимальная практика заключается в том, что ведомство задает общую тему, а авторы раскрывают ее через призму своего уникального стиля и языка своей аудитории. "Зачастую это дает очень хороший результат. Мы видим, как наши блогеры освещали тематику 9 Мая или Дня народного единства так, как они хотят, не по какому-то ТЗ, на языке своей аудитории", - пояснила спикер.
Представитель Мининформа посоветовала не подходить к взаимодействию с авторами потребительски. "Каждому необходимо либо взрастить того автора, с которым будет сотрудничество, либо найти каналы коммуникации и взаимовыгодного партнерства с блогерским сообществом", - подчеркнула она.
Безусловно, резюмировала Александра Гончарова, главное не передавить авторов какой-то определенной темой.
* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.-0-