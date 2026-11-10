Что изменится в сфере охраны труда? В новую редакцию закона вошли предложения ФПБ

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальную продолжительность специальных перерывов для работников, занятых на открытом воздухе в условиях экстремальных температур, планируется закрепить на уровне не менее 10 минут. Такая норма предусмотрена в проекте новой редакции закона "Об охране труда", передает корреспондент БЕЛТА.
Планируемые изменения обсудили сегодня на диалоговой площадке в национальном профцентре. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) и Палаты представителей Национального собрания, которые участвовали в работе межведомственной группы по подготовке законопроекта.
Как отметил главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько, профсоюзы внесли ряд предложений по корректировке действующих норм и введению новых подходов. Все инициативы, по информации профцентра, учтены разработчиками законопроекта. "Одно из наших предложений касается работников, которые трудятся на открытом воздухе. Речь идет о дополнительных специальных перерывах в период экстремальных температур - как в холодное время года, так и в жаркую погоду. Проектом закона предлагается закрепить их минимальную продолжительность - не менее 10 минут", - пояснил Павел Манько.
Он обратил внимание, что ранее такие перерывы в отдельных случаях предоставлялись формально и могли длиться всего несколько минут. Кроме того, их продолжительность для работников одной профессии могла различаться в зависимости от организации.
Еще одно предложение профсоюзов касается усиления общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда. Речь идет о поддержке общественных инспекторов - работников предприятий и организаций, которые наряду с основными обязанностями следят за соблюдением требований безопасности, выявляют производственные риски и помогают своевременно устранять нарушения.
С учетом инициативы ФПБ в проект включены положения о содействии нанимателей в обучении и поощрении общественных инспекторов по охране труда.
Новая редакция закона предусматривает и другие изменения. В частности, уточняются права и обязанности работодателей в области охраны труда, а также вводится понятие "управление профессиональными рисками". Оно предполагает комплекс мероприятий и процедур по выявлению опасностей, оценке профессиональных рисков и принятию мер для их исключения или снижения.
Предлагаемые изменения направлены на совершенствование системы охраны труда и повышение уровня безопасности работников.-0-
Общество
10 ноября 2026, 18:30
Что изменится в сфере охраны труда? В новую редакцию закона вошли предложения ФПБ
Фото ФПБ
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