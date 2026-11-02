Что изменится в политике Сербии после победы "Студенческого списка"? Мнение эксперта 



"Достаточно часто критиковали Александра Вучича, что он пытается сидеть на двух стульях между Россией и Европейским союзом. На самом деле - на трех и даже больше стульях. Активное сотрудничество в последние годы было с Китаем, особенно в момент пандемии и позже, с арабскими странами - Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром, Кувейтом, и не только с ЕС, а еще и европейскими странами отдельно (например с Францией). Существенную роль играет Турция в Сербии, конечно, Соединенные Штаты Америки. Но главным теневым игроком всегда на Балканах была Великобритания, она таковой и остается", - сказала Елена Пономарева. Волна протестов в Сербии - разовая? Мнение эксперта 2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" доктор политических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Елена Пономарева высказала мнение о том, что изменится в политике Сербии, а также какие плюсы были у экс-президента Сербии Александра Вучича и за что его часто критиковали."Достаточно часто критиковали Александра Вучича, что он пытается сидеть на двух стульях между Россией и Европейским союзом. На самом деле - на трех и даже больше стульях. Активное сотрудничество в последние годы было с Китаем, особенно в момент пандемии и позже, с арабскими странами - Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром, Кувейтом, и не только с ЕС, а еще и европейскими странами отдельно (например с Францией). Существенную роль играет Турция в Сербии, конечно, Соединенные Штаты Америки. Но главным теневым игроком всегда на Балканах была Великобритания, она таковой и остается", - сказала Елена Пономарева.

По словам доктора политических наук, несмотря на критику многовекторности политики Александра Вучича, следует отдать ему должное за соблюдение удивительной тонкости в этих отношениях, потрясающую политическую эквилибристику: "Это мы должны признать, это трудно дается. Он позволял себе даже критиковать Европейский союз. В частности, в последних своих интервью предвыборных в парламент он регулярно говорил о том, какие требования на него возлагались Евросоюзом. В свое время он сказал, что вступить Сербии в Евросоюз - это все равно, что взойти на Эверест. Он говорил, что каждый его разговор с европейскими чиновниками и главами государств начинался с вопроса о том, когда вы введете санкции против России. А он постоянно сдерживал это все".Предполагая, чего ожидать от политики Сербии сегодня, Елена Пономарева отметила, что тут важно доверять конкретным людям, которые обличены той или иной долей власти, которые принимают решения и за них отвечают. "Некий симулякр политики, големность "Студенческого списка", конечно, заставляет о многом задуматься", - сказала профессор МГИМО, обратив внимание на то, с каким воодушевлением все европейские чиновники моментально бросились поздравлять "Студенческий список" с победой на парламентских выборах. "Еврокомиссары говорят, что надо скорее сформировать правительство. Более того, дают даже указания, что необходимо пересмотреть законодательство о выборах, потому что накануне еще президентские выборы, - отметила Елена Пономарева. - И это заставляет отстраниться от эйфории, которая была в первый день победы".-0-