Что движет подростками, вовлеченными в оборот детской порнографии, пояснили в УВД

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Какие мотивы движут детьми и подростками, которые оказываются вовлечены в оборот детской порнографии, рассказал на брифинге старший оперуполномоченный по особо важным делам управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома Дмитрий Шалобасов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как было отмечено на брифинге, за 9 месяцев этого года в регионе зарегистрировано 48 преступлений, связанных с распространением детской порнографии (за аналогичный прошлогодний период - 23). Из 31 установленного подозреваемого 8 являются несовершеннолетними.

"Что же движет ими? Случается так, что тот или иной видеоролик (порнографического характера. - Прим. БЕЛТА) кажется несовершеннолетним в силу их возраста смешным, забавным. И они распространяют это видео", - обратил внимание старший оперуполномоченный. "Что же движет ими? Случается так, что тот или иной видеоролик (порнографического характера. - Прим. БЕЛТА) кажется несовершеннолетним в силу их возраста смешным, забавным. И они распространяют это видео", - обратил внимание старший оперуполномоченный.





"Другой мотив - мотив унижения. Например, в учебном заведении девушка под видом парня начала переписку со своей несовершеннолетней одногруппницей и получила от нее интимные материалы, после чего данные интимные материалы распространяла. То есть это такой вид буллинга, который перерос в тяжкое уголовно наказуемое деяние", - отметил Дмитрий Шалобасов.





Еще одним распространенным в последнее время мотивом он назвал корысть детей. Например, в многопользовательских онлайн-играх несовершеннолетние попадаются на уловки злоумышленников, желая получить донат, игровые предметы, какие-то поощрения. "Угнетает то, что моральные границы у детей стерты. Так, в настоящее время расследуется уголовное дело, когда преступник в многопользовательской игре покупал несовершеннолетним игровые предметы за то, что дети по видеозвонку совершали определенные действия. Эти видео он для себя сохранял - в виде отдельных файлов, снимков экрана. Для собственного удовлетворения. И на определенном этапе у преступника отпала необходимость искать контакты - несовершеннолетние сами друг другу его советовали, говорили, что этот аккаунт может задонатить за видео, в котором надо продемонстрировать половые органы", - рассказал старший оперуполномоченный.

Он сделал особый акцент на том, что родители обязательно должны контролировать поведение своих детей в интернете. Он сделал особый акцент на том, что родители обязательно должны контролировать поведение своих детей в интернете.





Остроту темы подчеркнула и начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Гомельской области Ольга Шевченко. "Беспокоит и то, что много преступлений совершается в отношении несовершеннолетних, но и сами несовершеннолетние в последнее время вовлечены в эту тему и занимаются распространением порнографии. В том числе те, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. И при этом родители (не контролируют поведение детей. - Прим. БЕЛТА), считая, что их ребенок еще маленький и не интересуется этой темой", - отметила она.





"И образование, и родители, и все ответственные субъекты профилактики должны быть всегда начеку, реагировать на (малейшие. - Прим. БЕЛТА) звоночки", - добавила Ольга Шевченко.

Как отметила временно исполняющий обязанности по должности начальника отделения организации работы инспекций по делам несовершеннолетних (ИДН) управления охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома Мария Атрощенко, ИДН региона особое внимание уделяют поведению детей в виртуальном мире. "Мониторят социальные сети, аккаунты несовершеннолетних, в том числе с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, сайты знакомств. Проводим широкомасштабную информационную работу. Сотрудники ИДН ежемесячно принимают участие в единых школьных днях в учреждениях образования. Проводятся круглые столы, диалоговые площадки, турниры, викторины, квесты. Используем новые способы профилактики, которые интересны детям", - рассказала Мария Атрощенко. Как отметила временно исполняющий обязанности по должности начальника отделения организации работы инспекций по делам несовершеннолетних (ИДН) управления охраны правопорядка и профилактики УВД облисполкома Мария Атрощенко, ИДН региона особое внимание уделяют поведению детей в виртуальном мире. "Мониторят социальные сети, аккаунты несовершеннолетних, в том числе с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, сайты знакомств. Проводим широкомасштабную информационную работу. Сотрудники ИДН ежемесячно принимают участие в единых школьных днях в учреждениях образования. Проводятся круглые столы, диалоговые площадки, турниры, викторины, квесты. Используем новые способы профилактики, которые интересны детям", - рассказала Мария Атрощенко.

Работают инспекции и с родителями, а также с педагогами. "Проводим тренинги с ними, разъясняем тревожные звоночки, которые указывают на то, что ребенок подвергался сексуальному насилию", - пояснила представитель УВД.-0- Работают инспекции и с родителями, а также с педагогами. "Проводим тренинги с ними, разъясняем тревожные звоночки, которые указывают на то, что ребенок подвергался сексуальному насилию", - пояснила представитель УВД.-0-





Фото предоставлены УВД Гомельского облисполкома