18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каких случаях оформляется дубликат трудовой книжки, как восстановить записи и куда обращаться работнику в таких случаях, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.



Дубликат оформляют взамен утраченной или поврежденной трудовой книжки. Если в одном из разделов закончились страницы, оформляют вкладыш: его вшивают в книжку и продолжают записи. Без трудовой книжки вкладыш недействителен.



Выдают дубликат и восстанавливают записи не позднее 20 календарных дней со дня поступления заявления работника. При заполнении дубликата трудовой книжки нужны документы с предыдущих мест работы: справки о периоде работы (службы), копии приказов (распоряжений) нанимателя, информация прежних нанимателей о периодах предыдущей работы.



Сведения о работе за период начиная с 1 января 2003 года подтверждаются информацией о трудовой деятельности, содержащейся в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, открытом для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования. Сохранившаяся копия трудовой книжки также помогает восстановить записи.



Информацию за периоды с 1 января 2003 года наниматель запрашивает через "Личный кабинет плательщика взносов" на портале Фонда социальной защиты населения либо через "Е-Паслуга" - услуга 3.25.12. Более ранние периоды подтверждают документами прежних нанимателей или архивными справками. Если в данных ФСЗН не хватает сведений для заполнения дубликата, их также необходимо подтвердить дополнительно путем направления запросов к прежним нанимателям.



Если книжку потерял работник, он возмещает стоимость бланка - в сумме, которую наниматель затратил на ее приобретение. Если книжка утрачена по вине нанимателя, дубликат выдают бесплатно. Наниматель также самостоятельно принимает меры для получения документов о предыдущей работе сотрудника.



Если работник потерял трудовую книжку в период работы, то обращаться необходимо к своему нанимателю с письменным заявлением о выдаче дубликата, в котором указывают причину отсутствия трудовой книжки. Если работник потерял трудовую книжку после увольнения, то обращаться нужно к нанимателю по последнему месяцу работы в течение шести месяцев после увольнения. Если шесть месяцев уже прошли - прежний наниматель выдает справку о периоде работы. На ее основании дубликат оформляют по новому месту работы. Если последнее место работы ликвидировано, то дубликат оформляет наниматель по новому месту работы независимо от времени, прошедшего после увольнения, при наличии подтвержденных сведений о ликвидации. Документы о прежней работе следует искать по месту их хранения, в том числе в архиве.



Чтобы восстановить сведения с 1 января 2003 года, если документы о работе не сохранились, их можно получить из индивидуального лицевого счета в ФСЗН. За более ранние периоды нужно запросить подтверждающие документы у прежнего нанимателя, его правопреемника или в архиве. Если документы нигде не сохранились, следует получить письменные ответы об их отсутствии. Вопрос о подтверждении факта работы может решаться в судебном порядке - с учетом имеющихся доказательств. Записи нельзя восстановить только со слов работника.-0-