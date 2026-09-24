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Что делать при контакте с животным, больным бешенством, рассказала специалист

Опубликовано:

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Общество
24 сентября 2026, 17:25

Что делать при контакте с животным, больным бешенством, рассказала специалист

Фото pexels
Фото pexels
Фото pexels
24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О симптомах и мерах профилактики бешенства рассказала на пресс-конференции заведующая отделением особо опасных инфекций отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анастасия Лашкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Под эгидой Всемирной организации здравоохранения 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства. Заболевание широко распространено среди животных и смертельно опасно для человека, поэтому большое внимание уделяется его профилактике. Как отметила Анастасия Лашкевич, бешенство - вирусное заболевание, источниками инфекции которого могут быть дикие плотоядные, домашние и сельскохозяйственные животные. Заболевание иногда встречается у грызунов, белок и ежей.

У человека бешенство протекает тяжело и после появления клинических признаков заканчивается летальным исходом. В мире не зарегистрировано случаев выздоровления людей, у которых уже развились симптомы бешенства. Случай заболевания бешенством был впервые зарегистрирован в Беларуси в 2026 году в Могилевской области. Пострадавшая контактировала с безнадзорным котом, однако не обратилась за медицинской помощью и умерла.

Ежегодно в организации здравоохранения Беларуси за антирабической помощью обращаются около 20 тыс. человек. "За шесть месяцев 2026 года зарегистрировано 12954 таких обращения, в том числе 302 - после контакта с животными, больными бешенством. В текущем году также зарегистрировано 13 случаев массового контакта людей с больными животными - собаками, имеющими владельца, крупным рогатым скотом и одной безнадзорной собакой. Массовым считается контакт, в результате которого от одного животного пострадали пять и более человек", - рассказала заведующая отделением.

Время от заражения до появления первых симптомов может длиться от 70 дней до года. Продолжительность зависит, в частности, от места повреждения и вирусной нагрузки. Первые симптомы неспецифичны: у человека могут повышаться температура, появляться тревожность, возбуждение, боль или жжение в месте повреждения. Боль может возникнуть даже после заживления раны и распространяться по ходу нервных окончаний. Затем развиваются более характерные признаки: повышенная чувствительность к громким звукам и яркому свету, нарушение глотания, спазмы мышц глотки при виде жидкости. "После появления клинических признаков заболевание неуклонно прогрессирует. Развиваются неврологические нарушения, в том числе энцефалит, а смерть наступает из-за поражения дыхательного и сосудодвигательного центров головного мозга", - отметила Анастасия Лашкевич.

Специалист порекомендовала избегать контактов с дикими и безнадзорными животными. Если дикое животное пришло на приусадебный участок или в населенный пункт, к нему нельзя подходить и прикасаться. Следует обеспечить безопасность людей и домашних питомцев, а затем обратиться в службы, которые занимаются отловом безнадзорных животных. Особое внимание необходимо уделять детям, которые могут попытаться погладить или взять на руки незнакомого котенка, щенка, белку или ежа. "Родители должны объяснить детям, что о любом контакте с животным - даже если речь идет только о прикосновении, оцарапывании или укусе - необходимо сразу рассказать взрослым. Это позволит своевременно обратиться за медицинской помощью", - сказала она.

Как объяснила заведующая отделением, если контакт с животным все же произошел, необходимо как можно скорее промыть место повреждения большим количеством проточной воды с мылом, обработать края раны антисептиком и в тот же день обратиться в организацию здравоохранения. Назначить курс антирабических прививок может только врач-хирург или врач-травматолог. Обычно курс состоит из пяти или шести введений вакцины с определенными интервалами, установленными инструкцией. "Нельзя отказываться от иммунизации или самостоятельно прерывать курс прививок. Сколько введений назначил врач, столько необходимо получить, - подчеркнула она. - Помимо антирабической вакцины может вводиться антирабический иммуноглобулин. Его применяют при наиболее опасных повреждениях, расположенных в области головы, лица, шеи, кистей рук, пальцев ног и половых органов".

Помощь при заражении предоставляется бесплатно по эпидемиологическим показаниям. Обратиться можно в любую организацию здравоохранения, независимо от места регистрации или временного пребывания. Если учреждение не оказывает такую помощь, пациента направят в ближайшую организацию, где ее можно получить. Возрастных ограничений для постконтактной иммунизации нет, также не является противопоказанием беременность. Кроме того, профилактическую вакцинацию проводят людям, которые по роду деятельности могут контактировать с животными, в том числе больными бешенством. К ним относятся ветеринарные специалисты, лесники, егеря, сотрудники служб по отлову безнадзорных животных, таксидермисты, грумеры и другие. Такие работники проходят вакцинацию по эпидемиологическим показаниям и в соответствии со схемой, установленной инструкцией к препарату.

Существует комплексный план мероприятий по профилактике бешенства в Беларуси на 2026-2030 годы. В его реализации участвуют Минздрав, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, местные органы власти, Минлесхоз и Минприроды. План включает регулирование численности диких животных, оральную иммунизацию диких плотоядных животных, вакцинацию домашних животных и людей, лабораторные исследования и информационно-разъяснительную работу. Материалы о профилактике бешенства размещаются на сайтах Минздрава, Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, территориальных органов, осуществляющих госсаннадзор, и организаций здравоохранения.-0-
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бешенство животные
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