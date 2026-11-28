28 ноября свой профессиональный праздник отмечает одна из самых молодых служб милиции - подразделение по противодействию киберпреступности. Эти сотрудники помогают тем, кого обманули мошенники по телефону или в интернете, кто потерял банковскую карту, а злоумышленник успел воспользоваться ею в магазинах, или кто столкнулся с кражей аккаунтов и попытками выманить деньги под разными предлогами. Начальник отделения по противодействию киберпреступности Советского РУВД Минска Никита Слепцов рассказал корреспонденту БЕЛТА о том, какие схемы обмана сегодня встречаются чаще всего и почему в последнее время все чаще мишенью злоумышленников становятся дети.





По словам Никиты Слепцова, мошенники постоянно адаптируются к современным реалиям: используют мессенджеры, соцсети, поддельные сайты, звонят от имени банков, правоохранительных органов и даже родственников. Одной из самых распространенных схем остается телефонное мошенничество, когда человеку сообщают о якобы подозрительных операциях по карте, необходимости срочно "спасти" свои деньги или перевести их на "безопасный счет". Не менее популярны и фишинговые ссылки, ведущие на поддельные страницы интернет-магазинов, банков, где у граждан выманивают реквизиты карт и коды подтверждения.





Как обманывают пожилых людей





Пенсионеры и дети чаще всего попадаются на крючок мошенников. Им звонят незнакомцы и представляются сотрудниками различных служб. Но как только человек сообщает код из СМС, которое приходит на телефон, в ход вступают другие действующие лица. Так, 58-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. Аферисты, представившись сотрудниками соцзащиты, выманили ее персональные данные. Затем через видеосвязь мужчина, представившийся прокурором, сообщил о якобы открытом на ее имя счете с крупной суммой. Далее уже лжесотрудник Департамента финансовых расследований убедил женщину передать 45 тыс. рублей курьеру для "проверки". После этого мошенники потребовали оформить кредит, но банки отказали. Пенсионерка рассказала обо всем своему лечащему врачу, который посоветовал обратиться в милицию.





"Не участвуйте в так называемых спецоперациях, о которых сообщают незнакомцы по телефону. Не соглашайтесь декларировать деньги через закладки и не передавайте наличные курьерам, действующим от имени Национального банка. Если вы столкнулись с подобными требованиями - немедленно сообщите об этом в милицию", - подчеркнул офицер.

Новая мишень для киберпреступников





Как отметил Никита Слепцов, дети и подростки в последнее время все чаще становятся целью мошенников, поскольку активно пользуются интернетом, играми, соцсетями и мессенджерами, но при этом не всегда осознают, насколько убедительными могут быть злоумышленники. Детям пишут якобы сверстники, чтобы познакомиться. В результате несовершеннолетние нередко сами сообщают свою геолокацию, коды из SMS, и в последующем передают курьерам деньги родителей.





Например, в Советское РУВД обратился отец 12-летней минской школьницы. В мессенджере ей написал незнакомец, который якобы хотел познакомится, а потом попросил геолокацию. Девочка согласилась. Вскоре ей позвонили "правоохранители" и под психологическим давлением, утверждая о госизмене и угрожая прилетом дронов, вынудили передать курьеру около 13 тыс. рублей. На следующий день девочка рассказала обо всем родителям. Курьером оказалась 17-летняя школьница, которую саму ранее обманули подобным образом. Она забрала деньги у нескольких подростков и передала их другой несовершеннолетней.





"Мы видим, что мошенники тонко подстраивают свою линию поведения под возраст ребенка. Поэтому очень важно, чтобы родители регулярно разговаривали с детьми о цифровой безопасности и объясняли: нельзя передавать посторонним коды, геолокацию, пароли и сообщать о наличии дома денежных средств", - подчеркнул Никита Слепцов.





Онлайн-шопинг: удобство с риском





Все больше людей сейчас предпочитают совершать покупки через интернет. Это удобно, быстро и зачастую выгодно. Однако, как подчеркивает правоохранитель, за привлекательным предложением или красивым аккаунтом в соцсети не всегда скрывается добросовестный продавец. Виртуальное пространство таит в себе немало ловушек и отличить настоящего продавца от мошенника бывает непросто.

Никита Слепцов рассказал, как в Советское РУВД Минска обратился 49-летний минчанин, ставший жертвой мошенников при онлайн-покупках. Мужчина увидел рекламу интернет-магазина в мессенджере и перешел по ссылке. Он попал в закрытую группу, где предлагалась техника по заниженным ценам. Выбрав интересующий его телевизор, мужчина начал переписку с "менеджером". Во время общения последний потребовал 450 рублей предоплаты за технику. После согласования условий сделки и даты доставки покупатель перечислил оставшуюся сумму - еще 450 рублей. Однако, прождав заказ почти месяц, мужчина обнаружил, что менеджер перестал выходить на связь, удалил переписку и заблокировал его в группе. Никита Слепцов рассказал, как в Советское РУВД Минска обратился 49-летний минчанин, ставший жертвой мошенников при онлайн-покупках. Мужчина увидел рекламу интернет-магазина в мессенджере и перешел по ссылке. Он попал в закрытую группу, где предлагалась техника по заниженным ценам. Выбрав интересующий его телевизор, мужчина начал переписку с "менеджером". Во время общения последний потребовал 450 рублей предоплаты за технику. После согласования условий сделки и даты доставки покупатель перечислил оставшуюся сумму - еще 450 рублей. Однако, прождав заказ почти месяц, мужчина обнаружил, что менеджер перестал выходить на связь, удалил переписку и заблокировал его в группе.





"При первых признаках мошенничества важно как можно быстрее обратиться в правоохранительные органы. Чем раньше заблокирована карта или остановлена операция, тем выше шанс сохранить деньги", - подчеркнул начальник отделения.





Профилактика - ключ к безопасности





В отделении по противодействию киберпреступности подчеркивают, что профилактика остается важной частью их работы. Именно поэтому сотрудники регулярно проводят разъяснительную работу с населением в том числе и в учреждениях образования, рассказывают о новых схемах обмана и учат, как не стать жертвой аферистов. Сотрудниками управления был создан телеграм-бот @ScamBY_bot. С его помощью любой пользователь мессенджера может проверить, является ли интересующий его интернет-ресурс мошенническим.





"Хочется искренне поздравить всех сотрудников подразделений по противодействию киберпреступности с профессиональным праздником. Наша служба неоценима для безопасности каждого в цифровом мире. Желаю успехов в нашей нелегкой, но такой важной работе", - подчеркнул Никита Слепцов.





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