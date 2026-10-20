Что делать, если на участке не сохранились межевые знаки? Ответили в Госкомимуществе

"Межевые знаки - это специальные знаки, которыми на местности закрепляются поворотные точки границ земельного участка. Они помогают точно определить расположение участка и избежать споров с соседями", - напомнили в комитете.

Специалисты отметили, если знаки утрачены, не нужно пытаться самостоятельно определять границы на глаз и ориентироваться исключительно на существующий забор. Правильным решением будет обратиться к землеустроителям с заявлением. Специалисты изучат имеющиеся сведения о земельном участке, проведут необходимые измерения и восстановят границу на местности с закреплением точек поворота межевыми знаками в соответствии с заключенным договором на выполнение работ.

"Точно установленные границы - это не просто отметки на земле, а возможность избежать земельных споров, ошибок при строительстве и дополнительных расходов", - резюмировали в комитете.-0-

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как определить, где заканчивается ваша территория, если межевые знаки, обозначающие границы земельного участка, исчезли, разъяснили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.