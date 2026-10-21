Что будет в финальном соглашении о мире в Украине? Мнение военного эксперта

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что будет в финальном соглашении о мире в Украине, а также кто будет препятствовать переговорам о мирном урегулировании, в проекте БЕЛТА "В теме" рассказал военный эксперт, политический аналитик, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми.Рассуждая о том, какие условия должны быть соблюдены в установлении устойчивого мира в украинском конфликте, Яков Кедми отметил, что новое - в данном случае искусственно забытое старое. "Условия России как были, так и остались. Эти условия были определены Путиным 15 декабря 2021 года (в тот день Россия передала США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. Документ состоит из восьми статей и покрывает основные аспекты предоставления Москвой и Вашингтоном взаимных гарантий безопасности. - Прим. БЕЛТА). Только эти условия обеспечивают России ее национальную безопасность. И Россия от них не отступает. Украинский конфликт - только часть общего решения проблемы напряженности в Европе, которую Россия считает минимальной для себя, для своей безопасности. И я не вижу признаков, чтобы Россия от этого отказалась", - рассказал он."Я слушаю все анализы, объяснения, что должны другие лица Украиной управлять, что Европа управляет ею. Это верно, но это только часть проблемы. В Украине нет политических сил... Почти, кроме одной - бандеровцев, - сказал военный эксперт. - Они основная сила внутри украинского общества. То, что Европа в стороне влияла на того, кого выберут, это да. Но без их согласия никаких изменений в Украине не будет. И неважно, кого выберут. Они этого не допустят, так же, как не допустили исполнения Минских соглашений. Как они под угрозой жизни заставили Зеленского поменять все свои предвыборные обещания и идти на обострение с Россией, так они сделают с любым другим".Яков Кедми подчеркнул, что именно эта политическая сила не позволит Украине идти на какие-либо соглашения с Россией: "Даже если президент Соединенных Штатов потребует, даже если вся Европа это потребует. Они этого не дадут".Рассуждая о том, как в целом будут развиваться дальше события конфликта в Украине, эксперт отметил: "Цель внешней политики России, как и любого другого государства, - не заставить любить, но убрать угрозы".-0-