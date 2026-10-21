Что будет в финальном соглашении о мире в Украине? Мнение военного эксперта

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 21 октября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:32 Универсальный туристический сайт для гостей Витебской области планируют запустить до конца года Общество
14:23 Нюрнбергский трибунал 80 лет назад заложил правовой фундамент послевоенного мира - эксперт Общество
14:22 Премьер Польши: планы провозгласить 2027-й годом УПА наносят ущерб Украине В мире
14:21 МЖКХ утвердило инструкцию о порядке расчета потерь воды  Общество
14:19 Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Словакии Политика
14:17 Шевченко признан лучшим игроком 25-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
14:15 Огромный потенциал. Председатель ПАРЛАТИНО о перспективных направлениях сотрудничества с Беларусью Экономика
14:11 Гособвинитель считает доказанным каждый эпизод преступной деятельности Буглая по делу о геноциде Общество
14:06 От инвестиций до туризма. Потенциал Гомельской области представили на бизнес-форуме в Китае Регионы
14:01 Грибник нашел ружье, а милиция изъяла более 220 боеприпасов: спецмероприятие "Арсенал" продолжается Регионы
14:00 Как в Беларуси формируется интеллектуальная транспортная система, рассказали в Минтрансе Общество
13:57 Два ордена в один день. В этой белорусской семье многодетность передается из поколения в поколение Общество
13:56 Студент ВГУ разработал приложение для оценки кожных новообразований по фотографиям Технологии
13:55 МТЗ передал колледжам аграрной отрасли Беларуси партию энергонасыщенных тракторов Экономика
13:53 Порядка 600 км местных дорог обновили в Минской области с начала года Регионы
13:52 "Выступили достойно, но впереди много работы". Тренер сборной по спортивной гимнастике о ЧМ Спорт
13:47 Образец мягкой силы. Портрет белорусского папы в древности и сегодня описала научный сотрудник Общество
13:44 Что будет в финальном соглашении о мире в Украине? Мнение военного эксперта Общество
13:38 Петкевич: охрана материнства и детства - в числе приоритетов госполитики Беларуси Общество
13:36 Саснович не прошла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Китае Спорт
13:33 В Литве выявили огромную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков В мире
13:31 Правоохранители задержали троих наркокурьеров с партией мефедрона Регионы
13:30 Выставку о Брестской крепости планируют представить в Китае в 2027 году Общество
13:28 Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 21 октября Экономика
13:24 Цены на дизель на мировых рынках упали на 5-6% после договоренностей РФ и США - Путин В мире
13:23 "В их глазах вместо растерянности - уверенность". Как развивается женский хоккей в Беларуси Спорт
13:22 Площадка, которая помогла предотвратить гражданский конфликт. Депутат об исторической миссии I ВНС Общество
13:19 Связь поколений: в Минске прошел диалог ветеранов банковской отрасли и молодежи Регионы
13:16 МТС и Министерство образования закрепили партнерство в сфере цифровой грамотности Общество
13:12 Уиткофф заявил, что видит задел для прекращения огня в украинском конфликте В мире
Все новости
Все новости

Что будет в финальном соглашении о мире в Украине? Мнение военного эксперта

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
21 октября 2026, 13:44

Что будет в финальном соглашении о мире в Украине? Мнение военного эксперта

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Проект "В теме" "
Невролог рассказала, что делать в начале приступа мигрени
Что на самом деле стоит за угрозами Европы? Мнение эксперта
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что будет в финальном соглашении о мире в Украине, а также кто будет препятствовать переговорам о мирном урегулировании, в проекте БЕЛТА "В теме" рассказал военный эксперт, политический аналитик, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми.
Рассуждая о том, какие условия должны быть соблюдены в установлении устойчивого мира в украинском конфликте, Яков Кедми отметил, что новое - в данном случае искусственно забытое старое. "Условия России как были, так и остались. Эти условия были определены Путиным 15 декабря 2021 года (в тот день Россия передала США проекты двустороннего договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран НАТО. Документ состоит из восьми статей и покрывает основные аспекты предоставления Москвой и Вашингтоном взаимных гарантий безопасности. - Прим. БЕЛТА). Только эти условия обеспечивают России ее национальную безопасность. И Россия от них не отступает. Украинский конфликт - только часть общего решения проблемы напряженности в Европе, которую Россия считает минимальной для себя, для своей безопасности. И я не вижу признаков, чтобы Россия от этого отказалась", - рассказал он.
"Я слушаю все анализы, объяснения, что должны другие лица Украиной управлять, что Европа управляет ею. Это верно, но это только часть проблемы. В Украине нет политических сил... Почти, кроме одной - бандеровцев, - сказал военный эксперт. - Они основная сила внутри украинского общества. То, что Европа в стороне влияла на того, кого выберут, это да. Но без их согласия никаких изменений в Украине не будет. И неважно, кого выберут. Они этого не допустят, так же, как не допустили исполнения Минских соглашений. Как они под угрозой жизни заставили Зеленского поменять все свои предвыборные обещания и идти на обострение с Россией, так они сделают с любым другим".

Яков Кедми подчеркнул, что именно эта политическая сила не позволит Украине идти на какие-либо соглашения с Россией: "Даже если президент Соединенных Штатов потребует, даже если вся Европа это потребует. Они этого не дадут".

Рассуждая о том, как в целом будут развиваться дальше события конфликта в Украине, эксперт отметил: "Цель внешней политики России, как и любого другого государства, - не заставить любить, но убрать угрозы".-0-
Теги
проект БЕЛТА Россия Украина
Новости рубрики Общество
Универсальный туристический сайт для гостей Витебской области планируют запустить до конца года
Фото из архива Нюрнбергский трибунал 80 лет назад заложил правовой фундамент послевоенного мира - эксперт
Фото из архива МЖКХ утвердило инструкцию о порядке расчета потерь воды 
Фото из архива Гособвинитель считает доказанным каждый эпизод преступной деятельности Буглая по делу о геноциде
Фото из архива Как в Беларуси формируется интеллектуальная транспортная система, рассказали в Минтрансе
Фото героини публикации Два ордена в один день. В этой белорусской семье многодетность передается из поколения в поколение
  • Главная
  • Что будет в финальном соглашении о мире в Украине? Мнение военного эксперта
    • Главное
    Лукашенко ставит задачу во что бы то ни стало преодолеть планку в $1 млрд в торговле с Брянской областью
    Предприятия коммунальной собственности показывают рост. Крутой о работе промышленности Могилевской области
    От аграриев до дипломатов. Какой рекорд до сих пор принадлежит I Всебелорусскому народному собранию
    Форум EnergyExpo 2026 переезжает на новую площадку и расширяет масштабы
    Топ-новости
    Лукашенко в поздравлении с Днем отца подчеркнул особую роль мужчины как защитника и опоры семьи
    Меморандум о сотрудничестве подписан между Советом Республики и Палатой национальностей Мьянмы
    Белорусские парламентарии положительно оценивают сотрудничество со странами Латинской Америки
    Петкевич: охрана материнства и детства - в числе приоритетов госполитики Беларуси
    В Беларуси намолотили более 1 млн тонн зерна кукурузы
    Более 120 волонтеров и 50 тыс. деревьев. Как благотворительный проект "ЭРА" восстанавливал леса Могилевской области
    Беларусь предложила странам ОДКБ проводить совместные учения для военкоров на ротационной основе
    МТЗ передал колледжам аграрной отрасли Беларуси партию энергонасыщенных тракторов
    Мост через Вилию, Р46, Р53, М10. Минтранс рассказал о крупных проектах дорожного строительства
    Площадка, которая помогла предотвратить гражданский конфликт. Депутат об исторической миссии I ВНС
    Не только автомобили: что такое лизинг и как он работает
    В Беларуси актуализированы порядок применения туристических символов и перечень видов туризма
    "Как в зоне боевых действий". Волна протестов захлестнула Европу - что говорят эксперты?
    Профилактическая акция МЧС "За безопасность вместе" стартует в Беларуси 24 октября
    "Университетские каникулы": новый профориентационный проект стартует в Беларуси 3 ноября
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.