Что белорусы считают самым важным в жизни? Данные социсследования

Руководитель аналитического центра EcooM подчеркнул, что ответ о здоровье с огромным отрывом впереди. И это, по его словам, не озабоченность, а понимание важности правильного питания, занятия спотом, регулярного медицинского осмотра.
Сергей Мусиенко обратил внимание, что Президент Беларуси уделяет огромное внимание школьному питанию, и отметил, что сложно назвать страну, где этому вопросу - такое же пристальное внимание.
Для 60,9% белорусов наиболее важным в жизни является семья, 45,7% - деньги, материальный достаток, 39,1% - душевный покой, комфорт, 15,6% - любовь.
В июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. Сегодня в Минске презентовали первую часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси.
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Фото Сергея Шелега