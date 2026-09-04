Читальный зал, медиацентр, спецклимат: что будет внутри нового Государственного архива Минска

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возведение нового здания Государственного архива Минска на Партизанском проспекте находится в высокой степени готовности - на текущий момент работы выполнены на 80%. Начальник главного управления юстиции Мингорисполкома Андрей Мальцев рассказал о том, что будет находиться внутри, передает корреспондент БЕЛТА.Объект строится на базе перепроектированных корпусов Минского автомобильного завода. В состав комплекса войдут городской архив и шестиэтажный административный корпус Института документооборота. Завершить строительно-монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Выездное совещание на строительной площадке сегодня провел председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.Главной особенностью нового учреждения станет создание единой площадки для объединения архивных служб не только города Минска, но и республиканских. Как рассказал начальник главного управления юстиции Мингорисполкома Андрей Мальцев, проект станет пилотным по высокоинтенсивному переводу бумажного документооборота в цифровую форму. При этом мощности комплекса позволят полностью закрыть потребности столицы по хранению бумажных массивов на ближайшие 20-25 лет."Это не только база для хранения документов, но и своего рода просветительское учреждение. Здесь появится современный конференц-зал с мультимедийным оборудованием для проведения форумов и мероприятий исторической направленности, а также оснащенный читальный зал с доступом к фондам, возможностью копирования и получения документов", - отметил Андрей Мальцев. Он также отметил, что в штате учреждения планируется задействовать порядка 60 специалистов.На строительной площадке ежедневно трудятся около 115 человек. По словам заместителя главного инженера ОАО "Стройтрест №1" Игоря Жиглинского, фасадные и наружные работы выполнены на 90%, их полное завершение вместе с благоустройством и озеленением территории намечено на октябрь. Внутренняя отделка помещений готова наполовину.В конце сентября строители приступят к специфическому этапу - сборке и монтажу специализированных передвижных стеллажей. Как сообщил Игорь Жиглинский, этот фрагмент работы займет не менее двух месяцев, так как установка происходит на направляющих рельсах с заземлением и с интегрированием систем охраны и видеонаблюдения. Параллельно на объекте монтируют инженерные системы газового пожаротушения и создания специального микроклимата для сохранения архивного фонда.-0-