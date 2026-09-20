"Мы традиционно в детских поликлиниках наблюдаем с третьей недели сентября увеличение числа обращений в связи с ростом заболеваемости респираторными инфекциями. В первую очередь это связано с тем, что после длительных летних каникул дети собираются в закрытом пространстве, начинается образовательный процесс, и обмениваются вирусами и флорой, которая была в семейных очагах", - сказала Анна Котова.

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число обращений в детские поликлиники с третьей недели сентября увеличивается. Как защитить детей в период ОРВИ, рассказала главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники Минска Анна Котова в пресс-центре БЕЛТА И пока детский организм вновь не адаптируется и не сформируется коллективный иммунитет, из года в год наблюдается рост обращаемости в детские поликлиники в связи с респираторными заболеваниями. В этой связи главврач обратила внимание на важность неспецифической профилактики. Это правильное, соответствующее возрасту ребенка питание. Анна Котова призвала не забывать про необходимый уровень белка, который необходим не только для построения и обновления тканей организма, но также для обеспечения защитных функций организма."Необходимо помнить о сбалансированности питания с включением достаточного количества овощей, фруктов, - добавила она. - Необходимо уделять большое внимание физической активности. Благодаря этому происходит адекватная аэрация, таким образом дыхательные пути очищаются от вирусов, бактерий, то есть происходит естественный процесс самоочищения".Дома необходимо обеспечить регулярное проветривание помещений. При наступлении отопительного сезона - использовать увлажнители или какие-то бытовые способы увлажнения воздуха - для профилактики микротрещин слизистых оболочек носа, носоглотки, которые создают дополнительные входные ворота для вирусов и бактерий.Главврач призвала родителей с маленькими детьми в тот период, когда отмечается сезонный подъем заболеваемости, избегать общественных мест. Лучше провести время на прогулке, в парке, на свежем воздухе, отметила она. "И, конечно же, детей необходимо учить гигиене. Обязательно мыть руки, учить респираторному этикету: как правильно чихать, как очищать носовые ходы с использованием желательно одноразовых бумажных салфеток. Дети должны понимать, что, не соблюдая базовые правила, они создают неблагоприятные условия для окружающих, которые находятся с ними в классе или группе", - отметила Анна Котова.-0-