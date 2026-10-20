Число коррупционных преступлений в Беларуси снизилось с 1,6 тыс. в 2015 году до 843 в 2025-м 

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество коррупционных преступлений в Беларуси за последние 10 лет снижается: с 1,6 тыс. в 2015 году до 843 в 2025-м, за 9 месяцев 2026 года было выявлено 705 таких преступлений. Об этом журналистам рассказал старший прокурор управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Андрей Федоровичев, передает корреспондент БЕЛТА.



Старший прокурор подчеркнул, что работа ведомства сосредоточена на раннем выявлении коррупции. По результатам проведенных в 2026 году проверок было внесено свыше 1,6 тыс. актов надзора. К дисциплинарной, административной, материальной ответственности привлечены более 2,7 должностных лиц, 14 из них освобождены от занимаемых должностей.



По его словам, практически половина всех преступлений за 9 месяцев 2026 года приходятся на Минск и Минскую область, наименьший уровень преступности отмечен в Гродненской и Брестской областях. Структуру коррупционной преступности определяет взяточничество (60%) и должностные хищения (28%). Как рассказал старший прокурор, наиболее подвержены коррупции сферы сельского хозяйства, промышленности, строительства, в меньшей степени - здравоохранение и торговля. Порядка двух третей коррупционных преступлений совершается при проведении закупок, исполнения хозяйственных договоров или иного распоряжения государственной собственностью. Андрей Федоровичев отметил, что основные усилия Генпрокуратуры сосредоточены на выявлении преступных схем, в том числе при реализации инвестиционных и государственных программ, а не единичных фактов бытовой коррупции.



Так, прокурорами в 2026 году возбуждено 236 уголовных дел, большинство из которых связаны с подкупом при осуществлении закупок, либо ином лоббировании интересов коммерческих организаций, промышленных предприятий, сельского и жилищно-коммунального хозяйств, строительства и транспорта. Размер взяток составлял до 10% от стоимости закупаемого оборудования и в некоторых случаях достигал 190 тыс. рублей. В связи с допущенными нарушениями законодательства о закупках по требованию прокуроров отменено более 800 закупочных процедур.



По словам Андрея Федоровичева, в Беларуси налажен постоянный мониторинг трудоустройства лиц, уволенных по дискредитирующим основаниям, а также получена прозрачность процедуры закупок благодаря цифровизации. "В настоящее время разрабатывается постановление правительства, которое будет устанавливать единое требование к участникам процедур государственных закупок посредством биржевых торгов. Кроме того, ведется работа по созданию открытого реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за подкуп с целью ограничения их участия в государственных закупках и закупках за счет собственных средств", - подчеркнул он.



Как рассказал старший прокурор, также готовятся реформа декларирования доходов и имущества и переход к финансовому контролю в режиме реального времени с использованием современных возможностей информационных систем. "Обсуждается возможность изъятия у всех категорий государственных должностных лиц и близких родственников имущества, законность происхождения которого ими не подтверждена. В настоящее время такая мера может быть применена только к должностным лицам, занимающим ответственное положение", - добавил Андрей Федоровичев.-0-