20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В милицию за минувшие сутки поступило около 300 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан подавляющее большинство правонарушений предотвращено. Зарегистрировано 23 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщили БЕЛТА в МВД.
Отделом организации обработки мошеннических операций МВД инициирована блокировка четырех фишинговых интернет-ресурсов (поддельные торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих). Также заблокирована возможность платежей по 45 иностранным платежным реквизитам, используемым злоумышленниками, приостановлены расходные операции по 54 счетам.
Оперативники задержали двух курьеров, работавших в интересах аферистов.
По способу совершения противоправных деяний лидирует вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества). Затем идут покупка товаров в интернете, хищения с использованием соцсетей и торговля на финансовых биржах.
Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.-0-