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"Черная пятница" в комплексе "Минск-Мир"! Машино-места на специальных условиях

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
12 ноября 2026, 10:00

"Черная пятница" в комплексе "Минск-Мир"! Машино-места на специальных условиях

В многофункциональном комплексе "Минск-Мир" до конца ноября действуют цены "черной пятницы" на покупку машино-мест в современных готовых паркингах и строящихся зданиях - с выгодой до 20% и дополнительная скидка 10% за быструю оплату в течение 14 дней.

Вы можете приобрести машино-места в рассрочку от застройщика по ценам "черной пятницы" на срок до 3 лет при первоначальном взносе от 50%, а также в кредит от банков-партнеров по ставке от 4% в течение льготного периода (кроме машино-мест в строящихся многофункциональных зданиях).
"Чёрная пятница" в комплексе "Минск-Мир" - это возможность зафиксировать выгодную стоимость и обеспечить своему автомобилю достойное место до наступления зимы на максимально лояльных условиях.

Полный перечень машино-мест, участвующих в предложении, и актуальную стоимость уточняйте по номеру 7675.
Партнерские кредитные программы на покупку машино-мест в многофункциональном комплексе "Минск-Мир" (кроме машино-мест в строящихся многофункциональных зданиях):
5 причин, почему собственное машино-место в столице - необходимость

Собственный паркинг - это инвестиция в ежедневный комфорт и сохранность автомобиля:
  • ваш автомобиль всегда чист и готов к выезду;
  • машина защищена от противоправных действий третьих лиц;
  • больше никаких конфликтов с соседями за место у подъезда и штрафов за неправильную парковку;
  • вы экономите минимум 15-20 минут каждое утро и вечер.
Отдельно стоящий паркинг по ул. Германовская, 7

Проверенное и удобное решение для тех, кто ценит классический формат хранения автомобиля в здании с продуманными транспортными маршрутами.
Дом "Континенталь" в квартале "Западный" - особенный объект, который объединяет многофункциональные бизнес-апартаменты, коммерческие помещения, территорию общего пользования и многоуровневую гараж-стоянку из 6 ярусов на 1620 машино-мест.
"Лазурный-Ривьера" - это торгово-административный объект, включающий торговый центр и 3-этажный паркинг на 955 машино-мест и с шестью станциями для зарядки электромобилей.
Паркинг и торговый комплекс полностью готовы и расположены на юго-восточной границе комплекса "Минск-Мир", в непосредственной близости от жилых домов давно сданных и заселенных кварталов "Западная Европа", "Южная Америка", "Тропические острова".
Квартал "Звёздный" занимает центральное положение в многофункциональном комплексе "Минск-Мир". Архитектурный ансамбль квартала формируют пять зданий, названных в честь ярчайших созвездий и звезд. Все пять строений объединены общим стилобатом на уровне первого этажа. В квартале запроектирован современный подземный паркинг и встроенно-пристроенный гараж-стоянка на 107 и 188 машино-мест соответственно.
Квартал "Австралия и Океания" представляет собой двухуровневую подземную парковку, с эксплуатируемой кровлей, венчают которую шесть 15-этажных домов, выполненных в едином стилистическом решении. В паркинге 174 машино-места, в том числе 16 - с зарядной станцией для электромобилей.
Собственное машино-место перестало быть роскошью

Забудьте о кругах по кварталу в поисках парковки и о переживаниях за сохранность автомобиля. Личное парковочное место - это:
  • экономия времени,
  • безопасность и защита,
  • комфорт в любую погоду,
  • ликвидность.
Вы всегда будете знать, что по возвращении домой вас ждет свое парковочное место и что ваш автомобиль защищен от случайных повреждений. Наличие паркинга значительно повышает ценность вашей недвижимости и делает ее более привлекательной для будущей аренды или продажи.
Паркинги под любые запросы: от подземных до многоуровневых

В многофункциональном комплексе "Минск-Мир" реализуется концепция "город в городе", где инфраструктура продумана до мелочей. В зависимости от ваших предпочтений и расположения дома вы можете выбрать подходящий формат:
  • паркинги в многофункциональных зданиях или жилых домах,
  • отдельно стоящие многоуровневые паркинги.
В паркингах комплекса "Минск-Мир" вам понравится:
  • есть места для зарядки электромобилей, 
  • комфортные заезд, маневрирование и выезд для владельцев различных типов легковых транспортных средств, в том числе внедорожников и минивэнов.
В многофункциональном комплексе "Минск-Мир" всё создано для вашего комфорта!

Это целый мир с собственной инфраструктурой: новые улицы, современные здания, станции метро "Ковальская Слобода" и "Аэродромная", велосипедные и беговые дорожки, спортивные площадки и объекты торговли в шаговой доступности. 
Работают детские сады, школы, поликлиники, открыты кафе, рестораны и ТОЦ "Avia Mall", а в 2027 году заработает Международный финансовый коммерческий центр.

Работают детские сады, школы, поликлиники, открыты кафе, рестораны и ТОЦ "Avia Mall", а в 2027 году заработает Международный финансовый коммерческий центр.

В "Минск-Мире" можно комфортно жить, работать и заниматься бизнесом!
Успейте приобрести машино-места до наступления зимы в готовых паркингах и строящихся зданиях на выгодных условиях "черной пятницы" - до минус 20%, а также дополнительная скидка 10% за быструю оплату в течение 14 дней.

Доступна рассрочка от застройщика по цене "черной пятницы" на срок до 3 лет при первоначальном взносе от 50%, а также кредиты от банков-партнеров по ставке от 4% в течение льготного периода (кроме машино-мест в строящихся многофункциональных зданиях).

Специальное предложение действует до 30 ноября 2026 г.

Полный перечень машино-мест, участвующих в "черной пятнице", и актуальную стоимость уточняйте по номеру 7675 или у региональных менеджеров.
Адрес офиса:
Dana Center
г. Минск, ул. Петра Мстиславца, 9, 1 этаж (ст. м. "Восток")
08:30-20:30 в будни и 9:00-20:00 в выходные
"Минск-Мир" - место, где вам удобно!


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